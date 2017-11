155: si pretendes superar el veto del Estado... a la crcel

El espritu del movimiento nacional espaol se ha tragado al PSOE. Rajoy cumple unos objetivos sin solucionar el problema. Un objetivo cumplido es el pacto de Estado PP, PSOE y Cs para desarrollar la maquinaria poltico-meditico-judicial contra el independentismo.

Cebrian, consejero-delegado de Prisa, deca la pasada semana en El Pas que lo de Catalua es mas serio an que la intentona golpista de 1981 porque el ataque es alentado desde las instituciones. Defenda que es imprescindible la unidad poltica entre el PP, PSOE y Cs, sobre todo si la recuperacin de la legalidad obligara finalmente al Gobierno al empleo legtimo de la fuerza". El Pas compite con La Razn apoyando un frente que encarcela a opositores polticos y que, no olvidemos, tambin gobierna en las instituciones vascas.

El otro objetivo del pacto de Estado pretende fracturar al soberanismo poltico y social cataln. Lo pone a prueba para que responda con igual vscera. Cmo? Metiendo miedo, con violencia poltica y judicial, descabezando liderazgos, con el chantaje del poder econmico... Quieren fracturar la unidad de accin poltica y social para que triunfe la unilateralidad del PP. El independentismo puede ser folclrico, simblico... sin elementos prcticos. Como dice un amigo mio: Podis bailar la sardana pero no tenis derecho a plantear este debate aunque seis el 80%. Si lo intentis ah va el 155. Cuando se ponen sobre la mesa estrategias democrticas para vencer el veto estatal te meten a la crcel. Eso s es unilateralidad.

Llama la atencin que, para quitar legitimidad a la va catalana, se frivolice sobre el referndum pactado. Con quin? Cmo se supera el veto del Estado cuando amenazan, si no nos portamos bien, con aplicar el 155? Catalua ha intentado una y otra vez el referndum pactado y los han llevado a la crcel. Escocia no vale como ejemplo cuando enfrente esta el nacionalismo espaol. Cmo se responde Sr. Lehendakari a la unilateralidad estatal? Por qu no sacan consecuencias de los propios documentos que el Gobierno vasco enva a Madrid donde argumenta que nos han convertido en una simple Delegacin Territorial del Gobierno de Espaa? Es verdad que el Gobierno vasco alcanza acuerdos con Madrid pero... a costa de renunciar a posiciones polticas que se defendieron histricamente y compartiendo las polticas de ajuste que nos aplican. Pues bien, tras el anuncio de reforma constitucional es de suponer que la Ponencia de Autogobierno quede amortizada si el PNV, como dice, busca un acuerdo amplio con quienes han aprobado el 155 contra Catalua.

Segn se ha publicado la mediacin propuesta a Puigdemont para que convocara elecciones autonmicas no prosper porque el PP iba a aprobar, en cualquier caso, el 155. Los mediadores pretendan al menos dos cosas: que decayera la referencia soberanista fracturando la unidad de accin poltica y recuperar una normalidad para dar continuidad a los acuerdos con el PP y el PSOE. A Urkullu se le podr criticar por otras cosas pero no por su claridad en este tema: no est dispuesto a dar un solo paso sin el acuerdo previo con el PP o con el PSOE. Sera una aventura. Quizs esos objetivos, legtimos en cualquier caso, sean razn suficiente para entender la ausencia del PNV en la manifestacin del da 4: desea preservar sus alianzas y objetivos. Por eso, al recibir la propuesta de crear una iniciativa antirepresiva por lo que suceda en Catalua, en el momento en que Urkullu mediaba, dijo que no acudira a la reunin. El da 4 han estado todos los que han querido estar.

Si los conceptos no se definen, la confusin, la ambigedad y el doble sentido de las palabras se apropian de la poltica. La unilateralidad es solo estatal. Lo de Catalua es confrontacin democrtica para tratar de vencer el veto sistemtico del Estado a todas sus aspiraciones. Por eso tienen nuestro apoyo y admiracin.

Adolfo Muoz Txiki. Secretario General de ELA.

