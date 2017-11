Entrevista a Georges Corm, historiador y exministro de Finanzas libans

Solo las personas ingenuas piensan que se trata de una lucha entre sunnes y chies

Hace un ao las elecciones presidenciales permitan a Lbano salir de un largo periodo de inestabilidad. Cmo se explica este golpe teatral?



En efecto, el contexto libans era muy estable. El gobierno constituido por Saad Hariri en diciembre comprenda a todos los grandes partidos polticos, excepto el Partido Falangista que se erigi en oposicin. Por consiguiente, inclua a Hizbul y pareca que las cosas iban bien, en particular se haban aprobado la ley electoral y el presupuesto. El tono de Saad Hariri segua siendo muy moderado en lo que concierne a la poltica iran y la de Hizbul, partido que formaba parte de su gobierno.

Su llamamiento en Arabia Saud tres das despus de una visita y su precipitada salida sin que le acompaara nadie de su entorno ni ministros libaneses demuestra que se trata de una dimisin forzada hecha en Arabia Saud, como todo seala, en un contexto de un golpe de Estado que se desarrolla en el pas.

Esta dimisin se ha producido en Arabia Saud, donde acaba de tener lugar una crisis indita en la que se ha apartado a parte del gobierno.

Animado por el presidente estadounidense, el prncipe heredero est cambiando el rgimen de este reino obsoleto. Liquida a muchos miembros de la familia real, intimida a los grandes hombres de negocios del pas y cambia de hecho el rgimen poltico convirtindose en el dictador nico del reino mientras que la regla principal de la familia real hasta ahora era una direccin de tipo colegiada y un consenso entre los primognitos de las diferentes ramas de la familia.

El objetivo de estos cambios es tambin llevar a cabo una deswahhabisacin y una desradicalizacin religiosa del reino, de ah que, sobre todo, se permita conducir a las mujeres y el restablecimiento del ocio en pblico, pero tambin la abolicin de las consultas a los jeques de la clase dirigente religiosa.

En su opinin, qu revela el hecho de que Hariri haya dimitido en un pas extranjero y que permanezca ah a da de hoy?

Ya no hay duda alguna de que el primer ministro permanece por la fuerza en Arabia Saud. La actuacin televisada de anoche con una periodista libanesa que trabaja en la emisora de televisin de su partido confirm a los telespectadores entendidos su estatus de secuestrado (frases mecnicas y repetitivas, rostro demacrado y muy triste, su necesidad de beber agua cada pocos minutos).

Se puede relacionar lo que ha ocurrido con el desenlace de la guerra en Siria que se perfila en el horizonte?

S, no hay que excluirlo ya que la situacin en Siria ha cambiado claramente a beneficio de su gobierno legal. Se puede tratar de una forma de represalia por parte de Arabia Saud que junto Qatar ha sido el principal financiador de los movimientos terroristas en Siria.

Tambin hay que recordar el boicot al emirato de Qatar por parte de Arabia Saud y los miembros del Consejo de Cooperacin del Golfo, que no tiene ningn sentido excepto el de quitarse la responsabilidad del fracaso de la poltica en Siria atribuyndosela al pequeo emirato.

Cules han sido las primeras reacciones de las diferentes fuerzas polticas que componan el gobierno Hariri?

Aparte de algunas voces extremistas provenientes de Courant du futur, el partido de Hariri, la gran mayora de los partidos polticos libaneses, incluido el de Hariri, reclaman con fuerza la vuelta del primer ministro.

Una figura de Courant du futur, el ministro del Interior, ha hecho unas declaraciones muy fuertes diciendo a Arabia Saud que en Lbano las cosas no ocurren como en Arabia Saud y que los libaneses no son un rebao de ovejas.

Qu efecto podra tener en la sociedad libanesa el llamamiento a volver hecho por Arabia Saud a sus ciudadanos?

Ninguno porque desde 2011 o 2012 se ha pedido a los saudes que no vayan a Lbano. Solo debe de concernir a unos cientos de personas. Ms grave para Lbano sera la expulsin de los 250.000 ciudadanos libaneses que trabajan en Arabia Saud.

Pero esta medida provocara un gran dao a la economa saud porque la comunidad libanesa en este pas desempea un gran papel econmico: no se trata de trabajadores pobres, sino de hombres de negocios, de tcnicos y de cuadros de alto nivel. Su salida del pas contribuira a paralizar an ms la economa saud, a la que han perjudicado la cada de los precios del petrleo y los actuales acontecimientos internos.

Especialmente desde la invasin de Iraq por parte de Estados Unidos en 2003, Oriente Prximo es el escenario de nuevas injerencias de las potencias extranjeras y regionales, que los medios de comunicacin a menudo presentan como rivalidades interconfesionales. En su reciente libro Pensamiento y poltica en el mundo rabe** [Pense et politique dans le monde arabe] usted denuncia la nocin de choque de civilizaciones por ser lo contrario de la realidad pluriconfesional del mundo rabe. Qu influencia tiene en su pas el esquema elaborado por las petromonarquas?

En realidad el esquema de las petromonarquas es el mismo que el de Estados Unidos y de los medios de la OTAN. Todo se explicara por medio de un conflicto entre los sunnes buenos y los chies malos a quienes Irn manipula a su antojo (esto es, un conflicto tipo conflicto entre civilizaciones). Desde la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos la crimininalizacin de Irn ha adquirido unas dimensiones histricas. El gobierno estadounidense considera que la fuente del terrorismo islmico en el mundo es Irn (y no sus aliados de las petromonarquas), lo que es a todas luces contradictorio con los acontecimientos actuales.



La poltica saud, que tambin se ha vuelto histrica, no hace sino reflejar la actual poltica estadounidense. En mi opinin, es tambin Estados Unidos quien exige hoy la deswahhabisacin de Arabia Saud. Para Lbano el sesgo antichi de Arabia Saud no es nuevo. Se expres ya en 2006 durante el salvaje ataque israel contra Lbano en el que Arabia Saud culp a Hizbul por su aventurismo y no al Estado de Israel que por un incidente fronterizo desencaden un ataque de una envergadura enorme contra Lbano.

Actualmente, con el pretexto de luchar contra la influencia chi e Irn, Arabia Saud destruye Yemen con bombardeos continuos desde 2015, el bloqueo de sus puertos y una temible epidemia de clera resultado de ello, en medio del silencio atronador de la comunidad internacional. La justificacin de esta guerra intolerable por medio de la necesidad de luchar contra la influencia de un tringulo chi subversivo en Oriente Prximo es una hoja de parra ideolgica para justificar la poltica saud y estadounidense en la zona. Quiero recordar aqu que fue Iraq bajo la influencia de las petromonarquas y de Estados Unidos quien intent invadir Irn en 1980 y le declar la guerra, y no lo contrario.

Para estar ms cerca de la realidad sobre el terreno se podra resumir la situacin afirmando que estamos ante el enfrentamiento de dos bloques geopolticos: por una parte el de la OTAN y por otra el eje que discute la supremaca estadounidense en el mundo, esto es, de China, Rusia e Irn. Siria y actualmente Yemen han sido vctimas de este enfrentamiento; Lbano con su primer ministro secuestrado por su falta de activismo antiiran lo sufre tambin.

Solo las personas ingenuas, vctimas de los grandes medios occidentales y rabes bajo influencia occidental, pueden pensar que se trata de una lucha entre sunnes y chies.





* Georges Corm, El Lbano contemporneo: historia y sociedad, Barcelona, Bellaterra, 2006; [traducido por Jos Miguel Marcn].

** Georges Corm, Pensamiento y poltica en el mundo rabe: contextos histricos y problemticas, siglos XIX-XXI, Barcelona, Bellaterra, D.L., 2016; [traduccin de Juan Vivanco]

