Un programa de estabilidad econmica para Cuba

El Estado como tal (Blog)

La importancia de la unificacin de las tasas de cambio es ampliamente reconocida, pero la preocupacin por sus posibles efectos sociales y polticos ha dilatado su implementacin. La postergacin pudiera reflejar la esperanza de poder contar con mejores condiciones previas, especialmente una reactivacin econmica que pudiera fortalecer la moneda nacional y un incremento de la disponibilidad de divisas para apoyar el proceso, pero el hecho verificable es que no ha ocurrido ninguna de esas dos cosas.

Hacia finales de 2017, parece haberse alcanzado un punto donde los costos de seguir postergando la unificacin de las tasas cambiarias pudieran ser mayores que los desajustes inmediatos que cabra esperar de la unificacin.

Es conocido que la adopcin en Cuba de una tasa nica devaluada pudiera tener impactos negativos inmediatos pues toda devaluacin encarece el costo de las importaciones, un factor clave en la reproduccin econmica del pas. Ello pudiera traducirse en la irrentabilidad de empresas que solamente reciben ingresos en pesos cubanos y que tienen una alta proporcin de gastos en divisas respecto a las ventas, la prdida de empleos, el incremento de precios, y la desaparicin de un mecanismo de ingresos estatales que tiene como fuente el impuesto implcito por sobrevaloracin del tipo de cambio que opera, de facto, para las empresas con rentabilidades positivas en divisas.

Estos seran algunos de los costos de una tasa nica de cambio devaluada a los que habra que hacerle frente en el corto plazo, aunque estos pudieran compensarse, a ms largo plazo, con un efecto positivo en la eficiencia econmica del pas.

El problema es que el deterioro de la economa en 2016 y 2017, que se agrega al endeble crecimiento econmico registrado desde 2010, tiende a empeorar el funcionamiento de la economa a corto plazo, con la agravante de que la continuacin del estancamiento econmico no favorece la eficiencia a largo plazo.

Superar distorsiones

Prolongar la ilusin de una tasa de cambio oficial en la que 1 peso cubano (CUP) equivale a 1 dlar (USD) entorpece el progreso econmico y social de Cuba. Ha llegado el momento de resolver la gran distorsin que representa la coexistencia de una multiplicidad de tasas de cambio y de una tasa oficial absurdamente sobrevaluada.

La deficiente utilizacin de las fuerzas productivas del pas no podr superarse mientras se mantenga la multiplicidad de tasas de cambio y una tasa oficial sobrevaluada. Esto distorsiona la medicin econmica y no permite adoptar las decisiones correctas que necesitan tomar los funcionarios, los productores y los consumidores. Entre otras consecuencias, tiende a hacer menos competitivas las exportaciones y a desestimular la sustitucin de importaciones.

Mientras no se resuelva esa distorsin, la asignacin de recursos no ser eficiente, la base material del poder poltico de los trabajadores ser dilapidada, el crecimiento econmico se mantendr por debajo de su potencial, y el desarrollo no cristalizar.

Es necesario adoptar una serie de acciones que permitan implantar dos condiciones de partida que no existen hoy en el pas y que son indispensables para acometer la reforma estructural: un tejido empresarial con capacidad para ser eficiente y una medicin econmica realista.

Otras medidas y acciones econmicas y sociales, incluidas las contempladas en los Lineamientos, no tendran la menor oportunidad de funcionar con efectividad en ausencia de unidades productivas que puedan contar con la informacin confiable y con los incentivos que les permitan combinar eficientemente medios de produccin y fuerza de trabajo.

Lo primero es lo primero

Elaborar grandes planes de reforma que por definicin son genricos- no parece ser la va efectiva para acometer los cambios concretos que son necesarios. Es preferible trazar una serie de programas modestos, con objetivos y plazos precisos, que puedan adaptarse -sobre la marcha- a la compleja, cambiante, e impredecible realidad que debe ser transformada.

No es aconsejable tratar de utilizar un super-tanquero -lento y difcil de maniobrar- para navegar las aguas de algo que, como una reforma econmica, nunca es apacible ni puede contar con un mapa preciso. Pudiera ser ms efectivo utilizar varios programas relacionados entre ellos, pero sin rigideces- que pudiesen funcionar como lanchas rpidas que faciliten la celeridad, precisin y flexibilidad del proceso de cambio.

Se necesita un programa de corto plazo que posibilite establecer las dos condiciones de partida indispensables de la reforma: una medicin econmica confiable y empresas estatales, privadas y cooperativas que puedan funcionar con eficiencia. Eso no va a salir de la relativa pasividad de la poltica econmica actual, ni debera confiarse en la providencia. Se necesita un programa econmico especfico para lograrlo.

Sera esencialmente un programa bsico de estabilidad econmica, en el sentido de asegurar la consistencia interna de la reforma desde su punto de partida. No se refiere, por tanto, a un tradicional programa de estabilizacin macroeconmica, como los que se hacen para evitar fuertes fluctuaciones de la actividad econmica.

El programa de estabilidad econmica debe estar muy bien enfocado:

No debe intentar resolver un conjunto amplio de problemas, sino problemas seleccionados cuya solucin es urgente y factible, antes de emprender una reforma mayor.

No debe incluir la utilizacin de una amplia variedad de instrumentos de poltica, sino los que son estrictamente necesarios.

No debe tratar de proveer, por s mismo, soluciones de largo plazo, sino concentrarse en establecer -en plazos inmediatos- las condiciones iniciales que facilitaran el funcionamiento de otras acciones de poltica econmica y social, con efectos a ms largo plazo.

La demarcacin precisa de objetivos y de mecanismos seria lo que le proporcionara efectividad al programa.

Un programa de triple hlice

El programa de estabilidad econmica abarcara tres componentes principales cuya dinmica estara orientada por un principio central.

Utilizando el smil geomtrico de una triple hlice, existiran tres hlices que mantendran intercambios entre ellas y que se desarrollaran, en forma de espiral, alrededor de un eje central.

El eje central consistira en el control poltico del programa por parte de los trabajadores. Las tres hlices -los componentes operativos del programa- seran las siguientes:

Creacin de condiciones bsicas para el establecimiento de un dinmico sector cooperativo y privado.

Saneamiento de la empresa estatal.

Adopcin de una tasa de cambio nica.

Las tres hlices operaran simultneamente durante la ltima fase del programa. No todas las hlices funcionaran desde el principio. Existira una secuencialidad, pues aqu importa mucho el orden de los factores.

El programa se iniciara con la creacin de las condiciones regulatorias mnimas que permitiran comenzar a establecer, en un breve tiempo, empresas cooperativas y privadas, para permitir que estas pudieran alcanzar una masa crtica suficiente para acomodar en trminos de empleo, ingresos y base impositiva- el inevitable impacto negativo de una devaluacin de la moneda nacional sobre una parte de las empresas estatales.

Una tasa nica de cambio devaluada tendra el potencial de sacar de juego un buen nmero de empresas estatales. No parecen estar disponibles estudios recientes a nivel nacional, pero un estudio de 2011 sobre la vulnerabilidad financiera en una muestra de empresas en La Habana indic que el 38% de las empresas dejaran de ser rentables una vez que se ajuste el tipo de cambio. (1)

No es un dato preciso, pero es imponente. Indica una probabilidad aproximada de que cuatro de cada diez empresas estatales pudieran hacerse irrentables cuando se unifiquen las tasas de cambio y se devale el peso cubano (CUP). Evitar la quiebra de esas empresas en ausencia de una racionalizacin de estas- implicara la asignacin de masivos subsidios estatales visibles, que pudieran reemplazar el actual subsidio implcito que ahora reciben gracias a los diferenciales cambiarios.

Sin embargo, no parecen estar disponibles los miles de millones de pesos que se necesitaran para ello. Incluso, si hubiese alguna disponibilidad financiera, recurrir a miles de millones de pesos para rescatar empresas irreparablemente ineficientes no sera una manera sensata de utilizar el valor generado por los trabajadores del pas. Se necesita una solucin sostenible basada en la eficiencia econmica general.

Al final, de lo que se trata es de evitar que una abrupta modificacin de los parmetros de rentabilidad econmica originados en una devaluacin- agudice los tradicionales problemas de eficiencia del sector estatal y que eso pudiera traducirse en desempleo masivo y en un colapso de la demanda interna. En trminos sociales, ello sera un desastre. Implicara el crecimiento de la pobreza y de la desigualdad, aun si se mantuviesen los principales programas sociales.

En trminos polticos significara un proceso de desempoderamiento de la clase ms revolucionaria. Una parte de los medios de produccin fundamentales tericamente, la base material del poder trabajador- se convertira en chatarra y la relocalizacin laboral, aun si se supone que no se incrementase el desempleo, pudiera desplazar a miles de trabajadores estatales hacia actividades laborales de subsistencia y de baja productividad, que es lo que esencialmente ofrece ahora el trabajo por cuenta propia (TCP), o ms grave an, pudiera desplazar a miles de trabajadores calificados hacia la emigracin.

Las dos caras de una moneda

Una unificacin de tasas de cambio con devaluacin de la moneda nacional no debera ocurrir si primero no se han saneado las empresas estatales. Sin embargo, no existe evidencia alguna que permita asumir que una parte de las empresas estatales que hoy son irrentables pudieran ser saneadas por los mecanismos tradicionales basados en inyecciones de capital y mediante un salto en la gestin empresarial. Por una parte, no se cuenta con los montos de inversin que se necesitan y, por la otra, el mejoramiento general de la gestin de la empresa estatal sencillamente no acaba de producirse. Auditoras realizadas por la Contralora General de la Repblica indican que casi 6 de cada 10 empresas estatales son evaluadas de deficiente y mal. (2)

En esas condiciones, no puede emprenderse un saneamiento de la empresa estatal si no existe la posibilidad de transferir trabajadores y medios productivos hacia entidades cooperativas y privadas que pudieran encargarse de darle una utilizacin eficiente a esos recursos para crear valor.

La reforma de la empresa estatal y la expansin de un sistema empresarial cooperativo y privado son dos componentes compatibles e interrelacionados de la reforma del modelo econmico y social de Cuba. En modo alguno son dos procesos antagonistas. Son las dos caras de una misma moneda.

La capacidad del sector privado para crear empleo neto en Cuba no es una posibilidad terica. Esa capacidad est confirmada en la prctica. Desde 2010, el incremento promedio anual del empleo privado en Cuba ha sido de ms de 91 mil trabajadores. De hecho, el empleo privado ha sido el nico que ha crecido sistemticamente desde 2010, en marcado contraste con el sector estatal que ha eliminado cada ao casi 153 mil empleos netos desde esa fecha. Por otra parte, el sector cooperativo no ha generado empleo neto. (3)

La capacidad del sector privado para crear empleo es notable cuando se toman en cuenta las restricciones que existen para la expansin de la actividad privada, donde ni siquiera se reconoce legalmente la existencia de la empresa privada nacional. Obviamente, debido a esas restricciones, la posibilidad de creacin de valor por parte de los trabajadores del sector privado se encuentra por debajo de su potencial.

El orden de la puesta en marcha de las hlices sera entonces: establecimiento de las condiciones bsicas para que pueda funcionar un dinmico sector cooperativo y privado, saneamiento de la empresa estatal, y unificacin de tasas de cambio y devaluacin de la moneda nacional.

A continuacin, se expone el diseo general del programa de estabilidad econmica. Se indican solamente sus principios de operacin y no los detalles del programa. La propuesta se limita a proveer un esquema que pudiera orientar el proceso.

Existen diversas variantes tcnicas entre las cuales habra que decidir, pero esas variantes necesitan decisiones polticas que no competen a la esfera acadmica. Tampoco son decisiones predecibles. La delineacin del programa de estabilidad debera iniciarse, por tanto, por la definicin del control poltico sobre el proceso.

Control poltico por parte de los trabajadores: el eje central del programa

La reforma econmica en Cuba es una tarea estatal y son variados los mecanismos especficos que permiten el ejercicio del control poltico sobre los aspectos de la reforma (leyes, decretos leyes, resoluciones, Consejo de Estado, Asamblea Nacional, ministerios, instancias del PCC, comisiones, etc.).

El programa de estabilizacin econmica debera concretarse a partir de leyes, pero debido al dinamismo de las acciones que se necesitan, la materializacin del programa bsicamente dependera de decretos-leyes emitidos por el Consejo de Estado. En el caso particular de este programa, el Consejo de Estado atendera las recomendaciones polticas giles producidas por una entidad provisional de control obrero directo, que pudiera llamarse Comisin de Estabilidad Econmica (CEE). Sera un rgano poltico consultivo en el marco de un programa econmico especifico, con una duracin predeterminada.

La Comisin no sera una entidad tcnica ni tendra una funcin ejecutiva. No se creara para estudiar problemas sino para hacer recomendaciones polticas respecto a cada medida del programa. La CEE sera creada especficamente con ese nico mandato, durante un perodo claramente definido. No sera de carcter sindical, sino una comisin Estatal adscripta al Consejo de Estado.

Todas las consultas con otras entidades se realizaran en el seno de la Comisin, antes de elevar las propuestas al Consejo de Estado.

Estara compuesta, en no menos del 60 por ciento por trabajadores estatales que laboren directamente en la produccin y los servicios. Estos se dedicaran a trabajar en la Comisin a tiempo completo. El resto de los miembros provendra de instituciones estatales, polticas y de organizaciones sociales.

La Comisin no contara con un equipo tcnico propio, sino que utilizara cuando lo requiriese- los servicios de instituciones estatales competentes. Las recomendaciones resultantes del trabajo de la Comisin se publicaran en un plazo no mayor a las 48 horas despus de haber sido comunicadas al Consejo de Estado.

La Comisin cesara sus funciones a los 6 meses de haberse adoptado la unificacin de las tasas de cambio.

Etapa # 1: Creacin de condiciones iniciales (6 meses)

Incluira actividades simultneas de los dos primeros componentes del programa, con un peso mayor para el primer componente. La meta sera la creacin de condiciones bsicas para el establecimiento de un dinmico sector cooperativo y privado.

Esencialmente consistira en un reemplazo radical del enfoque actual del trabajo por cuenta propia (TCP) y del modelo vigente de cooperativas por un enfoque de empresas no estatales de tipo cooperativo y de capital privado nacional. La organizacin del sector no estatal debera avanzar hacia la generalizacin de la forma organizativa empresarial, un modelo institucional ms avanzado que el trabajo individual o de pequeas unidades sin incorporacin legal.

Esta etapa no intenta establecer, por s misma, el dinmico sector cooperativo y privado que se necesita, sino crear las condiciones regulatorias mnimas que facilitaran su rpida expansin. Esas condiciones pudieran ser mejoradas en el futuro, pero lo que se tratara de alcanzar en los 6 meses de la etapa es la adopcin de un mdulo normativo que permita posicionar al sector no estatal para que este sea funcional a la reforma del modelo econmico y social.

Acciones:

Adopcin de una legislacin bsica que ampare el funcionamiento de al menos cinco tipos operativos de empresas no estatales:

Empresa cooperativa

Empresa privada nacional (4).

Empresa privada de responsabilidad limitada (5).

Empresa conjunta con capital estatal inferior al 50 por ciento (ofrecera un mecanismo flexible para la interaccin entre la propiedad estatal y la privada al interior de una empresa. Inclusive pudiera darse el caso de que el Estado ejerciera el control efectivo de ese tipo de empresa privada pues, aun siendo propietario minoritario, su aporte de capital pudiera ser mayor que el de los propietarios privados por separado).

Empresas cooperativas y privadas con inversin extranjera

No todos estos tipos de empresa tendran que comenzar a operar al unsono, pero poder contar con un marco legal que ampare la diversidad institucional de la empresa cooperativa y privada permitira disponer de opciones operativas. Las normativas para estos tipos de empresas pudieran ser modificadas posteriormente y tambin pudieran agregarse nuevos tipos de empresas.

Establecimiento de un proceso gil para el registro de esas empresas mediante un procedimiento de ventanilla nica. Disposiciones especficas para la micro-empresa familiar (incluira una parte de lo que actualmente se considera como trabajo por cuenta propia). Reemplazo de las regulaciones del trabajo por cuenta propia (TCP) por una legislacin para el trabajo autnomo (TA) (6). Se eliminara el sistema de un listado especfico de actividades. Se adoptara un sistema municipal de licencias que incluira todo tipo de actividad, excepto un nmero limitado de ellas que no estuviesen expresamente autorizadas por la ley. Se establecera un proceso de registro expedito. Elaboracin de un listado de empresas estatales que pudieran convertirse en irrentables en caso de una devaluacin de la tasa oficial. Se estableceran dos categoras: irrentabilidad temporal (se asume que en un plazo de tres aos la empresa pudiera ser rentable con un peso cubano (CUP) devaluado), y la irrentabilidad irreparable en condiciones de devaluacin. Se necesitara una definicin metodolgica respecto al criterio de rentabilidad y los indicadores que se utilizaran

Etapa 2: Saneamiento de la empresa estatal (12 meses)

La segunda etapa servira para mejorar la optimizacin del uso de los activos estatales mediante la transformacin de los activos gestionados por aquellas empresas estatales que irremediablemente no pudieran ser rentables en el marco de una unificacin de tasas de cambio con devaluacin de la moneda nacional.

El trmino transformacin de activos no equivaldra necesariamente a la venta de estos a otras formas de propiedad, aunque ello pudiera ser parte del proceso. Las modalidades especficas de la transformacin de activos y los montos mximos en que ello se producira estaran orientadas por las decisiones polticas que se adoptasen a partir de las recomendaciones de la Comisin de Estabilidad Econmica (CEE).

En esta etapa, el acento se colocara en el segundo componente del Programa de Estabilidad Econmica (PEC), relativo al saneamiento de la empresa estatal, particularmente en relacin con las que funcionan en el sector agropecuario, donde se concentra el 67 por ciento de las empresas estatales irrentables del pas y donde se prevn 14 465 millones de pesos para subsidios a la exportacin y sustitucin de importaciones, un monto mucho mayor que los presupuestos de educacin, salud pblica y asistencia social. (7)

No se producira en esta etapa una restructuracin empresarial con la escala y profundidad que se necesita. Para eso se requieren acciones adicionales y ello tomara mucho ms tiempo. Lo que ocurrira en esta etapa sera la adopcin de un paso normativo inicial que pudiera darle flexibilidad a la empresa estatal para facilitar su relacin con el sector privado y cooperativo nacional.

En esta etapa se reducira la carga del ajuste que tendra que hacer el sector estatal cuando llegase la devaluacin de la moneda nacional. Se tratara de despejar el proceso de ajuste post-devaluacin, adelantando la transformacin de activos de algunas empresas estatales que con toda certeza serian irrentables sin posibilidad de ser salvadas- cuando se devale la moneda nacional.

En algunos casos, los activos de esas empresas estatales pasaran a ser propiedad de empresas cooperativas y privadas nacionales; en otros casos una parte de los activos cambiara de propiedad para funcionar en empresas estatales conjuntas en las que el aporte de capital estatal sera mayor al 50 por ciento del total y el resto del aporte de capital correspondera a actores no estatales. Tambin pudiera emplearse la venta de activos para dotar de capital de inversin a las empresas estatales.

Acciones:

Adopcin de una legislacin bsica que ampare el funcionamiento de al menos cuatro tipos operativos de empresas estatales:

Empresa 100 por ciento de control estatal

Empresa conjunta con capital estatal mayor al 50 por ciento (8)

Sociedad mercantil de capital 100 por ciento estatal cubano (9)

Empresa estatal con inversin extranjera

Establecimiento de una Corporacin para la Transformacin de Activos Estatales (CTAE), directamente subordinada al Presidente del Consejo de Ministros. Su mandato consistira en transformar en inversin nacional los activos estatales actualmente gestionados por empresas estatales que irreparablemente seran irrentables en condiciones de devaluacin de la moneda nacional. La CTAE pudiera seguir funcionando despus de finalizado el Programa de Estabilidad Econmica. La CTAE se encargara de implementar dos procesos distintos, aunque estrechamente relacionados:

Traspaso de activos estatales, mediante venta o alquiler, hacia empresas cooperativas y privadas, para que esas entidades los gestionen.

Movilizacin de recursos para la inversin en las empresas estatales por la va de los ingresos obtenidos por la transformacin de activos y mediante la captacin de inversin privada nacional y extranjera para las empresas estatales (por ejemplo, en empresas conjuntas con capital estatal mayor al 50 por ciento y mediante modalidades de inversin extranjera).

Traspaso a la CTAE -por parte de los ministerios, rganos del Poder Popular y otras instituciones- de las empresas estatales incluidas en el listado de empresas con irrentabilidad irreparable, preparado en la primera etapa. El grupo pudiera dividirse en tres grandes categoras: empresas A (plantilla superior a 500 trabajadores), empresas B (plantilla superior a 100 trabajadores y con un hipottico alto costo de subsidio por trabajador); y empresas C (plantilla inferior a 500 trabajadores y con un hipottico bajo costo de subsidio por trabajador). Se comenzara priorizando la transformacin de activos de las empresas tipo A. Seguiran, en orden de prioridad, las empresas B. En trminos sectoriales, se prestara especial atencin a las empresas agropecuarias, una actividad que ya tiene la mayor diversidad del pas en cuanto a formas de propiedad y de gestin, lo cual facilitara el proceso. Al concluir la transformacin de esos activos, dentro del perodo de 12 meses, se hara una evaluacin poltica del proceso por parte de la de la Comisin de Estabilidad Econmica (CEE). La Corporacin para la Transformacin de Activos Estatales (CTAE) hara una evaluacin del proceso con la mira puesta en ulteriores acciones relativas a la reforma de la empresa estatal. En particular, la experiencia de la CTAE en el marco del Programa de Estabilidad Econmica (PEC) pudiera ser valiosa para articular a partir de la realidad concreta del pas -no solo desde la teora abstracta o desde las experiencias de otras naciones- la racionalidad que utilizara el Estado cubano para considerar, como una ventaja social neta, el establecimiento y operacin de empresas estatales especficas. Esto permitira perfeccionar, a partir de la evidencia, una reforma mayor del modelo donde las empresas estatales seran un componente subordinado a la racionalidad estratgica de la reforma (optimizacin del uso de los medios de produccin fundamentales que son propiedad de todo el pueblo), en vez de tratar de adaptar la estrategia a las necesidades estrechas de las empresas estatales (por ejemplo, el otorgamiento masivo de subsidios estatales).

Etapa 3: Adopcin de una tasa de cambio nica (6 meses)

Se utilizara el mtodo de implementacin sbita de la unificacin de tasas de cambio con devaluacin, incluyendo mecanismos de amortiguacin crediticio y fiscal. (10)

Desde el primer da de la devaluacin, el impuesto implcito que hoy pagan las empresas que obtienen ingresos en divisas -a las que actualmente se les aplica la tasa 1 USD = 1 CUP para contabilizar sus ingresos- se reemplazara con un impuesto visible que estara vigente por un perodo de tiempo bien delimitado. El incremento esperado del monto de ingresos en moneda nacional para esas empresas vendedoras de divisas, que pudiera resultar de una devaluacin, no se quedara en las cuentas de las empresas, sino que ira a las arcas del Estado.

Desde el primer da, el subsidio implcito que hoy reciben las empresas que obtienen ingresos en pesos cubanos a las que actualmente se les aplica la tasa 1 USD = 1 CUP para contabilizar sus costos de importaciones- se sustituira con crditos, y en algunos casos con un subsidio abierto temporal, que estara vigente por un perodo de tiempo bien delimitado. El incremento esperado del costo -en moneda nacional- de las importaciones para esas empresas compradoras de divisas, que pudiera resultar de una devaluacin, sera compensado mediante subsidio o crdito.

La decisin acerca de si la transferencia que se hara a las empresas perjudicadas adoptara la forma de un subsidio temporal o si tendra la modalidad de un crdito, se tomara a partir de un anlisis caso por caso. En algunas situaciones, pudiera ser que un crdito tuviese la capacidad de mitigar el impacto negativo de la devaluacin, pero en otros casos pudiera ser necesario un subsidio temporal.

El mecanismo consistira en establecer un proceso de redistribucin estatal que permitira financiar, con los beneficios sbitos que traera la devaluacin para algunas empresas, los daos de la devaluacin para otro grupo de empresas. El mecanismo no estara dirigido a mejorar el funcionamiento empresarial. Eso necesitara una reforma econmica ms amplia. El objetivo sera mucho ms limitado: reducir el desconcierto que introducira en el funcionamiento de la empresa estatal una devaluacin.

En esta etapa funcionaran simultneamente las tres hlices del programa. La mitigacin estatal de los costos de la devaluacin habra sido facilitada porque ya habra ocurrido antes una transformacin de activos estatales que reducira el nmero de empresas estatales en situacin precaria. Los peores casos de irrentabilidad habran sido mitigados antes de la devaluacin.

Adicionalmente, al llegar el momento de la devaluacin se contara con un tejido empresarial ms diverso que dotara de mayor flexibilidad al sistema econmico para responder a una devaluacin, entre otras razones porque parte del ajuste empresarial a la devaluacin sera responsabilidad de las empresas privadas y cooperativas. Tambin funcionara un sector de micro-empresa familiar y de trabajo autnomo de mayor escala y agilidad, con potencial para crear empleos y generar ingresos de manera relativamente rpida.

El posible costo de la devaluacin sobre los precios al consumidor sera compensado mediante un subsidio a productos y servicios bsicos, y tambin a los grupos poblacionales vulnerables. La existencia actual de un gigantesco monto de ms de 14 mil millones de pesos que se otorgan como subsidios empresariales, una parte del cual dejara de existir despus de la aplicacin del programa de estabilidad (la devaluacin tiende a beneficiar la sustitucin de importaciones que hoy debe ser subsidiada), permitira asumir que existiran ahorros que pudieran ser reorientados hacia subsidios al precio de productos y servicios.

Las metas sociales seran predominantes

La implementacin de un programa de estabilidad econmica tiene una dimensin tica. En el caso de lo que aqu se propone habra un fuerte compromiso con la justicia social. Adicionalmente, debe asegurarse un amplio apoyo poltico para implementar el programa y por tanto debe quedar claro que en modo alguno se trata de un ajuste cuyo costo pudiera recaer sobre los trabajadores y los grupos sociales vulnerables.

El trabajo de la Comisin de Estabilidad Econmica (CEE), integrado en su mayora por trabajadores estatales directos de la produccin y los servicios, desempeara una crucial funcin poltica consultiva.

En ese sentido, cinco metas sociales -susceptibles de ser medidas con precisin- seran adoptadas como las principales metas del Programa de Estabilidad Econmica (PEC):

Cero desempleo neto. La posible redistribucin de fuerza de trabajo vinculada al programa se orientara por el principio de crear empleo neto en algunas partes del sistema econmico de manera que pudiera reubicarse potencialmente- toda la fuerza laboral excedente que surgira en otras partes del sistema.

El salario promedio real (descontando la inflacin) de los nuevos empleos netos no sera inferior al salario medio estatal real.

Las condiciones de los contratos laborales seran homogneas para todos los sectores de propiedad y de gestin, en lo relativo a la garanta de derechos laborales esenciales y beneficios sociales otorgados por la ley (por ejemplo, vacaciones, jubilacin, seguridad social y licencias mdicas y de maternidad, e ilegalidad de cualquier forma de discriminacin por motivo de raza o de gnero). Lgicamente, la diferencia de contextos que existira entre los sectores de propiedad y de gestin requerira diferencias en los modelos laborales, pero sin violar las garantas de derechos y beneficios sociales universales definidos en la Constitucin y protegidos por la ley.

Los gastos del presupuesto para programas sociales -principalmente educacin, salud y asistencia social- mantendran, o incrementaran, sus actuales pesos relativos en el presupuesto.

El subsidio a la alimentacin (libreta de abastecimiento) mantendra, o incrementara su nivel actual de equivalente fsico de productos.

Publicado originalmente en Cuba Posible (14 de noviembre de 2017) https://cubaposible.com/programa-estabilidad-economica-cuba/

Descargar la versin en formato PDF aqu:

Notas:

Vilma Hidalgo de los Santos y Yaima Doimeadis Reyes. Sostenibilidad fiscal. Prioridad en la agenda de transformaciones del modelo econmico cubano. Investigacin Econmica. Volume 75, Issue 298, OctoberDecember 2016, Pages 155-184. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0185166716300455 Auditoras evidencian problemas en aplicacin de Lineamientos en empresas cubanas. Cubadebate, 31 de marzo de 2016, http://www.cubadebate.cu/noticias/2016/03/31/auditorias-evidencian-problemas-en-aplicacion-de-lineamientos-en-empresas-cubanas/#.WgRRMjtrxaQ Oficina Nacional de Estadsticas e Informacin (ONEI). Anuario Estadstico de Cuba 2016. Tabla 7.2 Ocupados en la economa segn situacin del empleo. http://www.one.cu/aec2016/07%20Empleo%20y%20Salarios.pdf Empresa privada nacional: Propiedad de un individuo, quien es el representante legal de la empresa. Puede tomar todas las decisiones y responde por las obligaciones de la empresa con todo su patrimonio. Empresa privada de responsabilidad limitada: Empresa establecida con el aporte de capital de los socios. La empresa es una entidad legal separada de los socios y estos asumen una responsabilidad de carcter limitada, respondiendo solo por capital o patrimonio que aportan a la empresa. No emitira acciones. Pueden ser de dos tipos: un solo socio, y de varios socios. El trabajador autnomo es aquel que realiza una actividad econmica, de forma habitual, personal y directa a ttulo lucrativo, sin sujecin a contrato de trabajo y aunque utilice el servicio remunerado de otras personas para llevar a cabo su actividad. La responsabilidad del autnomo es ilimitada, respondiendo de las actividades del negocio con todos sus bienes presentes y futuros. Diputados debaten sobre empresas irrentables y prdidas de frutas, Trabajadores, 14 de julio de 2017, http://www.trabajadores.cu/20170714/diputados-debaten-empresas-irrentables-perdidas-frutas/ y El costo de un Presupuesto humanista, Granma, 2 febrero 2017, http://www.granma.cu/cuba/2017-02-02/el-costo-de-un-presupuesto-humanista-02-02-2017-20-02-34 No emitira acciones. Tiene capacidad para emitir acciones. Se adopta aqu una variante de la opcin cuatro sugerida en el estudio de Augusto de la Torre y Alain Ize. Las dos principales diferencias introducida aqu son las siguientes: primero, el mecanismo de mitigacin utilizado para las empresas afectadas por la devaluacin no se limita a un subsidio, sino que le concede un papel importante al crdito temporal. En segundo lugar, ya se habra producido, con anterioridad a la devaluacin, un saneamiento de las empresas estatales, al menos de un grupo de las consideradas con irrentabilidad irreparable. Ver, Exchange Rate Unification: The Cuban Case. Brookings Institution. 2013 https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/exchange-rate-unification-cuban-case-torre-ize-pdf.pdf

Fuente: http://elestadocomotal.com/2017/11/15/un-programa-de-estabilidad-economica-para-cuba-2/