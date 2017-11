La verdad sobre la divisin de Corea





Por lo general, en la mayora de los crculos acadmicos y mediticos, principalmente en Occidente, la historia de la divisin de la Pennsula Coreana est simplificada, principalmente debido a intereses polticos que buscan revisar la historia para intentar justificar de alguna manera la presencia militar estadounidense en Corea. En las lneas siguientes tratamos de dar un poco de luz al tema, proporcionando datos histricos que permitan un anlisis objetivo de los hechos que han llevado a la divisin de todo un pueblo y al enfrentamiento fratricida entre coreanos.

En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, en febrero de 1945, durante la Conferencia de Yalta, la URSS finalmente acept declarar la guerra a Japn despus de dos o tres meses de la derrota de Alemania. A pesar de ello todava no se discuta cul sera el futuro de Corea, en ese momento colonizada por el Imperio japons. Oficialmente, la URSS declar la guerra a Japn el 9 de agosto de 1945, iniciando operaciones militares en Manchuria, que barrieron a las fuerzas japonesas estacionadas all. A su vez, el Ejrcito Revolucionario Popular de Corea comandado por Kim Il Sung , que llevaba aos llevando a cabo acciones militares contra las fuerzas de ocupacin, declara un levantamiento general para afrontar la liberacin de toda Corea.



No es sino hasta el 15 de agosto, da de la rendicin incondicional del Imperio de Japn, que Estados Unidos presente a la URSS un proyecto por el cual Corea se dividira en dos zonas donde cada ejrcito aliado aceptara la rendicin de las fuerzas japonesas estacionadas all, dividindose estas zonas a travs del paralelo 38. Es importante aclarar que este proyecto tena la intencin de ser slo provisional, pero las verdaderas intenciones de Estados Unidos eran evitar que la Pennsula Coreana fuera completamente liberada por el Ejrcito Rojo y los revolucionarios coreanos, y que pudieran as defender sus intereses econmicos y geopolticos en la regin.

Despus de la guerra, la Conferencia de Mosc tuvo lugar en diciembre de 1945, y en ella se determin que los ejrcitos aliados actuaran juntos para facilitar la formacin de un gobierno unificado del pueblo coreano en colaboracin con los partidos sociales y democrticos en todo el pas, permitiendo as la llegada de la tan deseada independencia.

Pero la realidad era que la actitud de los Estados Unidos antes y despus de esta conferencia era completamente contraria a lo que queran decir con sus palabras. El mismo da de la rendicin de Japn, el 15 de agosto, se formaron comits populares en todo el pas bajo la proteccin de la autoproclamada Repblica Popular de Corea. Algunos de los puntos esenciales de estos comits eran la reforma agraria, la nacionalizacin de las principales industrias, la igualdad entre hombres y mujeres y la promulgacin de una ley laboral que proporcionaba proteccin a los trabajadores. Mientras que por un lado la URSS permiti el libre desarrollo de comits populares y la formacin del Comit Provisional del Pueblo de Corea del Norte presidido por Kim Il Sung , elegido por unanimidad por su gran prestigio tras la lucha guerrillera, Estados Unidos disolvi la autoridad de los comits desde el momento en que entr en Corea del Sur el 8 de septiembre, y estableci una administracin militar que trataba al pueblo coreano como si fuera un pueblo derrotado en la guerra.

En esta situacin, hubo varios levantamientos de la poblacin surcoreana. Estos levantamientos fueron brutalmente reprimidos, y no slo los comunistas y los lderes del movimiento obrero, sino tambin las personalidades progresistas que favorecan la reunificacin y se oponan a la ocupacin militar estadounidense fueron objeto de persecucin, muchos de ellos asesinados. Por todo esto, los ocupantes estadounidenses confiaron en las clases y sectores ms reaccionarios de la sociedad coreana, colocando a muchos de ellos en puestos clave de su administracin, incluidos grandes terratenientes, empresarios ricos y antiguos funcionarios del gobierno colonial japons.

Al mismo tiempo que ocurran estos acontecimientos en el Sur, en el Norte se aplicaron las medidas progresistas mencionadas anteriormente, como la nacionalizacin de las principales industrias, la reforma agraria, la ley de igualdad entre hombres y mujeres y el derecho laboral. Esto llev a una emigracin masiva de los terratenientes y los ms reaccionarios al Sur, mientras que muchos progresistas y revolucionarios del sur emigraron al Norte.



El punto culminante se produjo en 1948, cuando, a instancias de los Estados Unidos y contra la voluntad de la mayor parte del pueblo coreano, se celebraron elecciones separadas en el Sur, las cuales, adems de ser completamente fraudulentas, impedan la participacin de candidatos de las clases populares, lo que condujo a la formacin unilateral de la Repblica de Corea (Corea del Sur) en agosto de ese ao, profundizando la divisin de Corea.



En respuesta, hubo nuevos levantamientos populares en todo el pas, uno de los ms importantes en la isla de Jeju, donde los insurgentes fueron brutalmente reprimidos y miles de ellos fueron asesinados por fuerzas tteres recin formadas en Corea del Sur, por supuesto con armamento, entrenamiento y asesoramiento estadounidense.

Por ltimo, antes de la formacin unilateral del Estado surcoreano, el 9 de septiembre de 1948, se cre la Repblica Popular Democrtica de Corea (Corea del Norte), y las tropas soviticas, en cumplimiento de los acuerdos, abandonaron el pas. A pesar de las propuestas hechas por el Norte para la reunificacin pacfica, todo el clima de inestabilidad y hostilidad promovido por Estados Unidos durante esos aos conducira a la Guerra de Corea, que estallara en 1950, seguida por la intervencin masiva de Estados Unidos, resultando ser uno de los conflictos ms brutales del siglo XX, slo comparable con la agresin contra el pueblo vietnamita que lideraran los yanquis en la dcada siguiente.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.