El nudo gordiano del PNV con Zubieta

Considerando el destrozo cvico provocado y la involucin democrtica que viene mostrando el PP durante y tras los sucesos de Catalua, albergaba una remota esperanza de que el PNV como mnimo suspendiera, si no las relaciones, al menos s las negociaciones que vena manteniendo con el gobierno central.

Por una parte, la gravedad de unos hechos que anuncian previsibles repercusiones sociales, polticas y econmicas a futuro, y por otra el inequvoco posicionamiento del PNV a favor de quienes han sido vctimas de este atropello poltico y democrtico y las enrgicas declaraciones del presidente del Gipuzku Buru Batzar Joseba Egibar denostando estas actitudes represivas por parte del gobierno central y denunciando a quienes como el PSOE an las avalan, me quedaba un pequeo resquicio de que esta vez s, sus palabras quedaran avaladas por los hechos... pero esta vez, tampoco.

En un reciente artculo publicado nicamente por este peridico, escriba: Ante los hechos, el lehendakari vasco muestra su solidaridad declarando: Me parece desproporcionado la aplicacin del 155 y muestro mi apoyo (siempre solo verbal) a la Generalitat. De esta manera se anunciaba con toda su beligerancia el Sr. Urkullu en la prensa del grupo Vocento y del grupo Noticias, en fechas previas a los encarcelamientos de miembros y presidenta del parlamento de Catalua.

Terminaba el artculo: Quien puede seguir dudando de la trampa tendida con el Rgimen del 78 y del clamor cvico por la exigencia de romper esa baraja? Los seores Erkoreka y Esteban por mucho que agiten el seuelo rebelde de que votarn un no en el Senado al 155, saben que es irrelevante; no as su actitud de aqu al da de la votacin, en hechos que no palabras.. pero baraja en mano siguen la partida.

La primera demostracin, votando solo el PNV junto con el PP en el Parlamento Vasco en contra de que se de curso a la Ley de Reparacin Jurdica de las Vctimas del Franquismo... y consumar una nueva traicin con un pago al contado a cambio de prebendas y mercaderas de cobro en diferido... si es que se dan.

No siendo suficiente justificacin la solidaridad con el disuelto Parlamento de Catalua que vot a favor de esa Ley, la justificacin perversa y falaz del PNV, no puede tener el ms mnimo encaje moral para sus gentes de bien... solo para una ciega militancia.

En 2.016, sabiendo el PNV que su voto era determinante para deshacer el empate a 17, no acudi a la comisin de exteriores del Congreso propuesta por el resto de grupos, a favor de pasar a la Cmara Alta la mocin sobre la intervencin y responsabilidades del expresidente Aznar y gobierno del PP en la guerra de Irak. Sern capaces de repetir esta falsedad poltica, en la comisin de exteriores para la votacin la Ley de Reparacin Jurdica de las Vctimas del Franquismo?...depender de las mercaderas en juego.

La macrocrcel de Zubieta bien vale una misa... y dos, que le responderan desde la izquierda abertzale en tono humanitario. En estos ltimos meses el foco reivindicativo del PNV lo han puesto en la transferencia de Prisiones, hasta el punto de hacer caer en el seuelo... hacer caer o la serpiente poltica de Euskadi es bicfala?

Como razona la izquierda abertzale votar junto al PNV a favor de la transferencia de Prisiones sabiendo que an alcanzndola jams tendr el Gobierno Vasco competencia para el traslado de un solo preso?... Acaso, y en la lnea reivindicativa del fiscal Calparsoro no tiene mas prioridad contar con una fiscala anticorrupcin y de delitos medioambientales especficas?... Cuntos casos no se hubiesen cerrado en falso!

Que esconde el PNV detrs de ese desmesurado afn para que al lado de la incineradora de Zubieta se construya una infraestructura (la que sea) con gran consumo de agua caliente?: nimo de lucro derivado de una rentabilidad econmica, que a su vez depende de un rendimiento energtico, que a su vez depende de construir una infraestructura con gran demanda energtica, que a su vez depende de la voluntad de un Partido Popular que... aunque haya que mirar para otro lado cuando hay que hacerlo... lo mismo que el PNV.

tica poltica y mercaderas, una conjugacin histrica por parte de un PNV hoy atado de pies y manos al PP por el tema de Zubieta, cuando a travs de esos dos grupos mediticos dan a entender ser quien tiene amarrado al partido del gobierno por los PGE.

Sea lo que fuere, cuanta farsa! a cambio de mantenerse en la importancia poltica y cota de poder econmico. Cuanta miseria poltica! entre dos eternos aliados defendiendo causas comunes: crecimiento econmico sostenido para las oligarquas empresariales y financieras, elitismo de casta y clan en lo poltico, de clase y brecha en lo social... que nos va llevando a la xenofobia adquisitiva, como expresin de la nueva forma de esclavitud para el siglo XXI.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.