Revolucin rusa: osada, conflicto y declive (19171938)

La Tizza

En 1917 el pueblo ruso realiz un movimiento espectacular para demoler la opresin zarista: la revolucin. Rosa Luxemburgo destac este proceso como la osada de formular en la prctica el problema de la realizacin del socialismo y contribuir poderosamente al ajuste de cuentas entre el capital y el trabajo.

Los soviets fueron la forma poltica del gobierno revolucionario, rgano espontneo de lucha de los oprimidos, devenido en poder estatal que, al tiempo que destrua la vieja maquinaria zarista, reparta las propiedades arrancadas a los explotadores.

Esta explosin de la democracia de base, que floreci en las mayores ciudades rusas, fue el gran aporte poltico de ese pueblo a la lucha por la liberacin del trabajo.

La insercin del Partido bolchevique en ese movimiento, como parte del conjunto de fuerzas de izquierda, se produjo a partir de una nueva compresin de la funcin del partido dentro del estallido de masas. Los bolcheviques fueron parte de la comunidad poltica, propusieron iniciativas hasta en los ms mnimos detalles y apoyaron resueltamente las propuestas ms radicales surgidas de la discusin: decreto de la paz, nacionalizacin de la tierra, expropiacin de la banca y la industria.

La tica revolucionaria del bolchevismo parti de comprender las capacidades autotransformadoras de las masas; lo que implicaba acompaar el proceso de emancipacin de los trabajadores y las trabajadoras y no la pretensin de servirse de ellos.

En el Decreto sobre la Educacin Popular, emitido en 1917, qued clara la apuesta por la autoemancipacin popular al promulgar que: las masas populares trabajadoras obreros, soldados, campesinos aspiran igualmente a la educacin, que no les puede ser dada ni por el Estado, ni por los intelectuales, por nadie ni con nadie ms que por ellos mismos.

La Revolucin Rusa despleg una ingente prctica poltica por la igualdad basada en un empeo cultural liberador. Impuls una formidable obra de participacin de las masas en la vida cultural. Potenci una combinacin de experimentacin artstica e intensos debates intelectuales. El desarrollo del teatro, el cine, el diseo, el urbanismo, la pintura, la escultura, la pedagoga, el anlisis de coyuntura econmica y la historiografa no tena precedente.

En el mbito de las ciencias sociales, por ejemplo, la paidologa fue una escuela psicolgica en Rusia que despus de 1917 intensific su trabajo en el estudio, desarrollo y diagnstico de las capacidades y talento de los individuos, y de manera especial, en el desarrollo psicolgico del nio.

La cuestin femenina estuvo incluida en ese movimiento histrico. El divorcio dej de ser un lujo para los ricos. La mujer trabajadora no tendra que esperar meses o aos para que fuera fallada su peticin de separacin matrimonial. En una a dos semanas podra independizarse de un marido borracho o brutal, acostumbrado a golpearla. La Revolucin trat de destruir el hogar familiar que condena a la mujer trabajadora a labores forzadas desde la infancia hasta la muerte.

Esta explosin histrica abarc todas las zonas de la vida social, poltica y cultural de Rusia. Cuestion y subvirti las estructuras de dominacin, desde la institucionalidad normativa, hasta la subjetividad. El gobierno revolucionario combin medidas de aplicacin concretas e inmediatas con otras vinculadas a la ideologa emancipatoria marxista que demandara un proceso de acumulacin cultural.

Esa gran osada enfrent, al menos, tres obstculos generales:

a) la necesaria coexistencia con un mundo capitalista hostil, acrecentado por el reflujo de la revolucin internacional;

b) una economa devastada, agravada con una poblacin hambrienta y agotada;

c) un severo atraso material y cultural, distante de la existencia de un amplio sector proletario educado en la lucha revolucionaria.

Obstculos que convergan en un problema central: la defensa y reproduccin del poder revolucionario.

Estas condiciones ponan serios lmites a las potencialidades polticas y culturales de la clase oprimida.

En la medida que la industria a gran escala fue destruida, el proletariado dej de existir. Esta clase, que participa en la produccin de bienes materiales en la industria capitalista a gran escala y era el sujeto de la revolucin en la tradicin marxista de la poca, apareca en las estadsticas, pero no se mantena unida econmicamente, no produca la subjetividad generada en el proceso productivo. Entre 1917 y 1920 la pequea clase obrera se redujo al 43%.

El control obrero desapareci cuando las fbricas dejaron de funcionar. Tal situacin trajo consecuencias graves para el establecimiento de un rgimen de democracia obrera. Los soviets, como rgano de poder de la clase trabajadora, cayeron en desuso.

La cuestin campesina agudizaba le encrucijada revolucionaria. Lograr el saneamiento de la economa en el campo se convirti en una de las tareas ms espinosas del momento. El juego de la oferta y la demanda sera la base material para salvar la situacin. El proceso se daba en un mar de pequeas parcelas aisladas de campesinos acostumbrados a definir por el comercio sus relaciones con el mundo circundante.

Los kulaks, medianos y grandes propietarios campesinos, lograron apoderarse de numerosos soviets locales teniendo responsabilidad en el deterioro de las prcticas democrticas y el aumento de los mecanismos burocrticos. Las clulas del partido estuvieron frecuentemente dirigidas por los mismos que asalariaban a los campesinos pobres y que boicoteaban la entrega de trigo.

Entre los datos determinantes del perodo estuvo el aumento progresivo de la burocracia como sujeto parasitario de la revolucin. En la medida que disminua dramticamente la clase obrera, el nmero de funcionarios del Estado aumentaba. Lleg hasta cerca de los seis millones en 1922. De ellos un porciento elevado eran especialistas del viejo aparato zarista, a los que el gobierno sovitico necesit recurrir. Al mismo tiempo, el Ejrcito Rojo necesit sumar a sus filas a antiguos oficiales, unos cincuenta mil en 1918.

Dentro del bolchevismo coexistan, al menos, dos tendencias polticas y culturales que respondan de modo diferente a qu hacer y cmo continuar el poder revolucionario. Una tenda a dotar a Rusia de una Estado que defendiera el inters de la clase trabajadora, bajo el control de estos. La otra tenda a un Estado como fin en s mismo, independiente del control directo los obreros y clases populares.

Los cuadros polticos bolcheviques no eran numerosos al estallido de la Revolucin. A pesar del aumento en la membreca del partido, la calidad de sus cuadros no era equivalente. De manera progresiva ascendieron a los principales cargos administrativos figuras de relieve secundario dentro de la revolucin.

Muchos de estos individuos fueron elegidos a dedo por Stalin quien, desde 1919, encabez el Comisariado del Pueblo para la Inspeccin Obrera y Campesina, cuya misin original fue controlar la desviacin burocrtica en el aparato estatal a favor del control obrero y campesino.

Ese contexto estuvo marcado por varios procesos dentro del partido, entre ellos el incremento de los hombres de comit. Eran los prcticos que se encargaban de las tareas organizativas y tendan a resolver los problemas de un modo administrativo preferiblemente en las oficinas y no en las fbricas al tiempo que tendan a ver al Partido como fin en s mismo y no como instrumento para ejecutar el programa revolucionario.

Frente a los hombres de comit estaban los tericos que, ms que la organizacin, velaban por los aspectos ideolgicos y comprenda, con Lenin a la cabeza, que el Partido era idea, programa, mtodo y tradiciones, al tiempo que comprendieron los peligros que corra este instrumento poltico si escapaba al control de los trabajadores.

Una de las polmicas de mayor significado implic la relacin de los sindicatos y el Estado. El asunto tena dos lecturas:



a) otorgar a los sindicatos una posicin independiente, como instrumento contractual de los trabajadores, para negociar colectivamente con la administracin de la industria socializada;

b) por otro lado, los sindicatos insertados en la maquinaria estatal, debido al carcter de defensor de los derechos de los trabajadores que adquira el Estado.

Para armar a los trabajadores frente al desafo de opresin, arbitrariedad y corrupcin burocrticas que se impona, Lenin propugn cuatro medidas:



a) elecciones libres con revocabilidad de todos los funcionarios;

b) ningn funcionario puede recibir un salario ms alto que un obrero cualificado;

c) ningn ejrcito ser permanente, sino el pueblo armado;

d) gradualmente, todas las tareas de administracin del Estado se harn de manera rotativa, para que todos sean burcratas por un tiempo y nadie sea un burcrata.

Estas propuestas no eran el fin a alcanzar sino las condiciones bsicas para encaminar el poder de la clase trabajadora, para que progresivamente el Estado se adormeciera en el cuerpo social. Para que la sociedad de trabajadores y trabajadoras aprendiera, desde su propia prctica, a darse gobierno.

En vnculo directo con lo anterior, se debata sobre el sistema de nombramientos, atinente a la democracia partidista. A pesar de la resolucin del X Congreso del Partido que marcaba la primaca de la eleccin en todos los rganos de direccin, la prctica de nombramiento desde arriba se extendi como una plaga.

Los lmites del poder de las instituciones represivas estuvieron igualmente en discusin. La autonoma de la Cheka (La Comisin Extraordinaria para la Represin de la Contrarrevolucin, Especulacin y Desercin), puesta en prctica en medio de una guerra civil cruenta y hecho legtimo de defensa del Estado sovitico, gener un conflicto constante entre la tendiente arbitrariedad del rgano represivo y el sistema de legalidad sovitica, Comisariado del Pueblo para la Justicia.

En esencia, se contraponan como nociones un estado policial de un lado, y la creacin de un Estado de derechos en el que ningn instrumento social quedara sin control. En 1921 se resolvi limitar la competencia de la Cheka a los problemas de espionaje, los atentados polticos, y la proteccin de los ferrocarriles y almacenes de vveres. Cualquier otra actividad represiva deba ser de la incumbencia del Comisariado del Pueblo para la Justicia.

En ese entramado de posiciones y encrucijada irrumpi el sustitucionismo, idea segn la cual la mayor parte del proletariado sera muy poco consciente para gobernar. La idea se vincul al argumento del desclasamiento y la corrupcin. Esto deriv en que, en lugar de la clase obrera, quien deba gobernar era el Partido.

El sustitucionismo aliment una concepcin del poder estatista, vertical, paternalista y autoritaria. Lgica que contribuy al vaciamiento de los soviets como espacio de para el ejercicio directo del poder por parte de los trabajadores, campesinos y soldados rusos.

El ao 1922 se desarroll un proceso de anlisis y propuestas para ordenar las relaciones entre las repblicas y la Federacin. Se debatan dos puntos de vistas:



1) se postulaba la creacin de una federacin de repblicas con prerrogativas de sus comits ejecutivos y de sus consejos de comisarios y solo quedara en manos de la Federacin el orden militar y las relaciones exteriores;

2) se basaba en el esquema imperial, donde las repblicas perdan de facto sus prerrogativas al subordinarse a Mosc.

Al terminar la guerra, en el terreno de las relaciones exteriores, era clara la diferencia entre la diplomacia estatal y el apoyo a la revolucin mundial. La necesaria cautela evocada por Lenin en el relacionamiento externo implicaba conciliar la necesidad comercial y el inters revolucionario. En la prctica, comenzaron a surgir incompatibilidades y tensiones entre las polticas del Comisariado del Pueblo para los Asuntos Exteriores y las del Comintern.

El complejo entramado de contradicciones de principio de los aos veinte se agudiz con la enfermedad y muerte de Lenin. Emergi como problema prctico: la sustitucin del lder capaz y legtimo que contaba con un slido consenso moral y poltico.

La revolucin en declive

Cuando una clase toma el poder, sus representantes ocupan la maquinaria del Estado. En el caso sovitico, la debilidad de la clase trabajadora y las circunstancias extremas de la guerra propiciaron que el funcionariado tendiera a la desconexin del control de los trabajadores y a servir a sus propios intereses. Se constituye as la burocracia sovitica, la que no tena un plan previo y no se basaba en un programa, de ah los zigzag que caracterizaron sus polticas.

El 26 de enero de 1924 Stalin pronunci un discurso pstumo tras la muerte de Lenin en el que enunci los mandatos dejado por Lenin: enaltecer y mantener la pureza del gran ttulo de Miembro del Partido, resguardar la unidad del Partido como a la nia de nuestros ojos, guardar y fortalecer la dictadura del proletariado mandatos que juraba cumplir honorablemente.

Comenzaba as la creacin del dogma leninista, seguido por la elaboracin de los Fundamentos del leninismo, codificacin rgida, esquemtica y vulgar del pensamiento de Lenin. Fue el preludio de los de textos marxistas y comentarios acadmicos avalados por el PCUS. Produccin que sepult el espritu del Instituto Marx-Engels, creado en 1921 para estudiar el origen, desarrollo y maduracin terico-prctica del socialismo y para difundir el marxismo.

La fraccin de Stalin no previ los resultados de sus actos; reaccion con reflejos administrativos y cre, posterior a los hechos, una teora que los refrendara. La tctica se elev al rango de teora general. Qued relegado el soporte terico y la estrategia poltica de compromiso con los trabajadores trazado por el bolchevismo.

El proceso de ruptura con ese legado alcanz a las instituciones detentadoras de violencia, las que se hicieron funcionales a los nuevos intereses. En sus orgenes, el Comit de Seguridad del Estado tuvo como objetivo combatir la contrarrevolucin, los sabotajes y la especulacin. Motivaciones que se modificaron hasta convertirlos en el rgano preservador de los intereses del Estado burocrtico, cuyo objetivo fue, adems, eliminar la oposicin revolucionaria.

El Estado obrero necesit su propia institucin armada para defenderse. Con tal fin se cre el Ejrcito Rojo en enero de 1918, basado en la concepcin de un ejrcito no profesional. Esta institucin no escap a la recomposicin burocrtica, la que le arranc progresivamente su esencia popular al restablecer el cuerpo de oficiales distante jerrquicamente de los miembros de la tropa. Cuerpo que velara por la pureza y fidelidad de los uniformados al Partido y al Estado socialista, y responda directamente a la jerarqua partidista.

En 1926 se reinstituy el matrimonio civil como nica unin legal y el divorcio se convirti en un trmite costoso y pleno de dificultades. Ms tarde se aboli el derecho al aborto. Se suprimi la seccin femenina del Comit Central.

En 1934 se prohibi la homosexualidad y la prostitucin se convirti en delito. No respetar a la familia se convirti en una conducta burguesa o izquierdista. Los hijos ilegtimos volvieron a esta condicin, que haba sido abolida en 1917.

La medida prohibitiva del trabajo nocturno de las mujeres, tomada en los primeros aos, se elimin de facto al crearse, durante la industrializacin forzada, tres turnos de labor para las fbricas textiles, donde prcticamente solo se empleaban mujeres, que adems eran las peor pagadas.

Como el resto de las actividades sociales, la cultura pas a ser controlada centralmente. En diciembre de 1928 y tras prolongadas resistencias, el Comit Central promulg un decreto que pona todas las publicaciones bajo control del Partido y el Estado.

En 1936 se abola la prctica de la paidologa, previo calificativo de pseudocientficos a la mayora de los psiclogos soviticos. Fue prohibida la difusin de la concepcin histricocultural de la psiquis de Vigotski por sus deformaciones paidolgicas. Se desarticul la produccin cientfica en psicologa infantil, pedagoga, defectologa, e higiene escolar, declarndolas reaccionarias y antimarxistas.

El campo fue otra de las escenas del declive revolucionario. La poltica establecida con la Nueva Poltica Econmica (NEP) gener que la pequea burguesa de la ciudad y del campo adquiriera fuerza y establecieran mecanismos de comercio con el resurgimiento de intermediarios y pequeos comerciantes. Para 1927 el sector privado controlaba el 50% de la renta nacional.

El gobierno retroceda paso a paso frente a tal empuje. El empleo de la mano de obra asalariada y el arriendo de tierras fueron permitidos en 1925. El campo se polarizaba entre pequeos capitalistas y jornaleros.

En 1926 Stalin prepar un decreto para la desnacionalizacin de la tierra, lo que hubiera representado un tiro de gracia a la Reforma Agraria de Octubre. Las contradicciones al interior del partido sobre la cuestin agraria eran agudas, pero la correlacin de fuerzas en ese ao no permiti que esa idea se realizara.

Al inicio, incluso las ms entusiastas promotores de la colectivizacin, aceptaban que esta sera voluntaria, y que tardara algunos aos en completarse. Para finales de 1929, los dirigentes haban prescindido de ambas premisas y estaban decididos a la colectivizacin forzada en la agricultura. Fue removida la comprensin de que la cooperativizacin no era un proceso administrativo, sino una larga lucha cultural.

La centralizacin de la autoridad vino acompaada por una gradual modificacin de las actitudes vigentes hacia el derecho. La concepcin marxista del derecho como instrumento de la dominacin de clase, destinado finalmente a extinguirse junto con el Estado, y mientras tanto a ser administrado con indulgencia hacia los obreros y campesinos, fue abandonado.

En similar direccin, si bien la Constitucin de 1936 mantuvo de su antecesora de 1923 la igualdad y libertad para todos los pueblos federados de la URSS, incluido el derecho a la secesin, en la prctica se tenda y no con poca resistencia a que las repblicas se subordinaran directamente a Mosc. Las decisiones federalistas tuvieron escasa eficacia.

En el proceso de conformacin de los marcos burocrticos del Estado sovitico, la recomposicin del partido era vital. El primer paso en ese sentido fue la organizacin de la promocin Lenin (1923), la que abri las puertas del Partido. Proceso violatorio de los estatutos que prevean un perodo de pre-militancia y del criterio de que solo entraban directamente los obreros que hubieran estado vinculados a sus fbricas al menos por diez aos.

En 1930 los obreros representaban el 49% de la militancia; en 1934 haba cado al 9,3%. En 1923, solo el 23% de todos los directores de fbricas eran miembros del Partido. En 1936 la cifra se acercaba al 100%.

Una de las rupturas ms sensibles con los principios bolcheviques fue el mximo del partido, regla que impeda que los funcionarios partidistas recibieran un salario mayor que el de los obreros calificados. Bajo el perodo de Lenin, el diferencial mximo se mantuvo en una relacin de 1 a 4. Antes de la II Guerra Mundial, era de 1 a 15.

El PCUS dej de ser una organizacin obrera y pas a ser, de facto, el partido de la burocracia, la que desvirtu progresivamente el sentido de la direccin partidista hacia el totalitarismo, en desmedro de la prctica bolchevique que prefera educar a la militancia a travs de la explicacin paciente, la discusin y la crtica con base en un proyecto revolucionario.

El militante de 1917 habra tenido dificultad para reconocerse en la persona del militante de 1928, sentenci Christian Rakovski, bolchevique de la vieja guardia.

En los inicio de la Revolucin la burocracia administraba al Estado, al tiempo que el Partido serva de contrapeso y control de esta. El papel histrico de la fraccin stalinista fue el de suprimir esta dualidad a travs de la subordinacin del Estado a las propias oficinas del Partido, el que se eriga as en juez y parte de su propia poltica. El partido nico, una polmica necesidad coyuntural en 1921, se convirti en un principio infalible para la dominacin burocrtica.

En el XVIII Congreso del Partido se cre una Direccin de Cuadros encargada de coordinar todos los nombramientos de los funcionarios responsables, ya se trate de tareas del Partido, el Estado o la produccin. Desde entonces, ningn nombramiento importante se ejecut sin antes haber recibido la aprobacin de esa Direccin. Quedaba enterrado el principio de electividad aprobado en 1921.

La expulsin de la oposicin de izquierda en el Congreso partidista de diciembre 1927 despej el terreno al silenciar todas las crticas. Trotski defini las purgas desatadas por Stalin como una guerra civil de la burocracia contra la vanguardia revolucionaria bolchevique. En 1935 la Sociedad de Viejos Bolcheviques se disolvi, un mes despus lo hizo la Sociedad de Antiguos Prisioneros Polticos y de Exiliados Polticos.

Otro golpe mortal sobre el proyecto revolucionario bolchevique fue la doctrina del socialismo en un solo pas (1925). Si bien intentar construir una sociedad no capitalista, a pesar de las condiciones internacionales adversas fue una decisin loable, esta doctrina se adecuaba a las necesidades y aspiraciones de la burocracia que quera una vuelta a la normalidad, contrario a las ideas de la revolucin mundial. Basta de trastornos!, esgriman, hemos ganado un descanso.

Hacia el interior de la URSS, con la aprobacin de la Constitucin de 1936, se sustituy el sistema electoral sovitico, fundado en los grupos de clase y de produccin, por un sistema de democracia burguesa, basado en el llamado sufragio universal igual y directo de la poblacin atomizada. Se desarm a los trabajadores del principal recurso para la lucha poltica contra el rgimen burocrtico.

Los postulados de la Constitucin de 1936 eran modificados con decretos emitidos en instancias de menor rango jerrquico que el Congreso de los Soviets. Por ejemplo, la Carta Magna previ el derecho al trabajo, a la jubilacin, al descanso, a la instruccin, la asociacin libre, etc. Solo un ao despus de que esta fuera aprobada mediante el voto popular, Stalin y Molotov firmaron una legislacin sobre el trabajo que anulaba casi todas ellas.

La salida a la luz de la Historia del Partido Comunista (Bolchevique) de la URSS, en 1938, cerr el proceso de declive de la Revolucin. La historia de esta resultaba un peligro para la dominacin burocrtica. Era necesario reescribirla.

Para tal fin se prohibi toda literatura que contradijera la versin oficial. Textos como Los diez das que estremecieron al mundo, de John Reed, las ltimas reflexiones de Lenin y de otros prominentes bolcheviques fueron prohibidos. El programa del Partido de 1919 fue sacado de las libreras y limitada su circulacin. Las obras de Lenin que se publicaron fueron cuidadosamente escogidas y se presentaban resumes descontextualizados de ellas. Los mismos trabajos y discursos de Stalin que contradeca sus planeamientos eran sacados de circulacin.

En resumen, la osada mayor de la Revolucin rusa fue pretender que los oprimidos se gobernaran a s mismos. Este intento estuvo surcado por tendencias y conflictos diversos, en medio del cual la burocracia erigi un sistema anticapitalista, muy nacional y poco socialista. Para poder triunfar se vio obligada a aniquilar al Partido Bolchevique, arrancar de raz cualquier vestigio de leninismo genuino, reescribir la historia y enterrar las viejas tradiciones de la democracia obrera y del internacionalismo.

Fuente: http://medium.com/la-tiza/revoluci%C3%B3n-rusa-osad%C3%ADa-conflicto-y-declive-1917-1938-2aeb7947cff1