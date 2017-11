Se inici el lunes (13) la 5 Asamblea Nacional de la Consulta Popular, que rene a 800 militantes e invitados de todo el pas en Fortaleza (CE). La Asamblea homenajea a la ex guerrillera y militante de la Accin Libertadora Nacional (ALN), Zilda Xavier. Durante la maana hubo una recepcin cultural para las delegaciones e invitados, exaltando los 20 aos de historia de la Consulta Popular. En el turno de la tarde, una mesa de apertura debati la coyuntura poltica y econmica internacional. La noche fue marcada por un acto poltico con la presencia de organizaciones y polticos de la izquierda brasilea.La mesa del turno de la tarde tuvo como tema La crisis del capitalismo, la ofensiva del imperio y los desafos del internacionalismo popular. El debate fue facilitado por Paola Estrada, de la direccin nacional de la Consulta Popular; Jaime Amorim, del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y de la Va Campesina; y el argentino Manuel Bertoldi, representando a la Patria Grande y la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra Amrica (ALBA Movimientos).Al hablar de la onda neoliberal que ha avanzado sobre Amrica Latina, Estrada destac que, adems de las palabras, los movimientos necesitan vivir la lucha y la resistencia en esos pases. Por eso destac un conjunto de acciones que nos diferencian de otros campos polticos a la izquierda. Una de esas acciones fundamentales son nuestras brigadas internacionalistas, afirm, recordando que el momento que vive Venezuela es la demanda de solidaridad y apoyo de las organizaciones de izquierda.Manuel Bertoldi destac lo que evala como quiebra del neoliberalismo y del neodesenvolvimentismo. El neoliberalismo ya no puede dar cuenta de la especulacin financiera, que es responsable de gran parte de los movimientos financieros. Tambin no ha dado cuenta de las crisis polticas y sociales que afectan a los pases y crean formas de neofascismo, puntualiz el argentino. Y en el perodo neodiversacional no hubo poltica de transformacin estructural, afirm en referencia al perodo econmico de los gobiernos Lula y Dilma. La conciliacin de clases no da cuenta de las transformaciones, evala.El dirigente del MST y miembro de la Va Capesina Jaime Amorim destac los movimientos internacionales de Estados Unidos y evalu el papel de los bloques contrahegemnicos, como el que rene a Brasil, Rusia, India, China y Sudfrica, el BRICS. La disputa de la hegemona se da tambin en la cultura. Y en ese punto el BRICS cumple un importante papel, con destaque para la postura de China. China se coloca en la disputa en frica y Asia principalmente, evala. Destaca que China ha avanzado mucho en los pases perifricos a travs de la tecnologa, financiando e instalando parques industriales; de la infraestructura, construyendo carreteras y puertos; y tambin ha cumplido un papel de seguridad, evitando guerras.En la evaluacin de Amorim, la cada del precio del barril de petrleo -de US $ 120 a menos de US $ 40- fue conducida por Estados Unidos con el objetivo de inviabilizar gobiernos locales que tienen el aceite como una de las principales actividades econmicas, a ejemplo de Venezuela, Rusia y Brasil. Ellos inviabilizaron gobiernos locales y articulaciones como el BRICS y el Mercosur. Parte de esta estrategia de desmonte puede ser sentida en Brasil, especialmente con el fortalecimiento de la Operacin Lava-Jato, alcanz las principales actividades econmicas del pas. Petrobras tuvo sus directivos presos y est siendo desmontada; la construccin civil brasilea, que estaba ganando licitaciones en frica y hasta en EEUU, ahora estn todos presos; la industria de la carne, que era una de las ms grandes del mundo, tiene sus principales figuras presas y traslad el capital a Estados Unidos.l llama la atencin por el avance de las bases militares norteamericanas en territorio extranjero como parte de la dominacin imperialista. El Acuerdo de Paz de Colombia [entre el gobierno y la guerrilla de las FARC] hoy slo interesa a los trabajadores y al pueblo colombiano. A Estados Unidos interesa el conflicto y la siembra de coca para justificar la implantacin de bases militares en la Amazonia. De acuerdo con Amorim, lo mismo ocurre en el conflicto entre Estados Unidos y Corea del Norte, que ha servido para Estados Unidos para justificar la implantacin de decenas de bases militares en Corea del Sur.Por la noche un acto poltico en conmemoracin a los 20 aos de la Consulta Popular reuni decenas de dirigentes nacionales y locales de las organizaciones de la izquierda. Muchos destacaron el papel de la Consulta Popular y de las organizaciones del campo popular en la construccin de la unidad de la izquierda. La Consulta Popular es una organizacin orientada a construir unidad, destac Olivia Carolino, integrante de la direccin nacional de la Consulta Popular.El dirigente de la Central de Movimientos Populares (CMP), Raimundo Bonfim, evalu que la Consulta Popular ha cumplido un papel pedaggico en la construccin del Frente y de la unidad de la izquierda. El diputado estadual Elmano de Freitas, del PT cearense, considera que sin la Consulta Popular no tendramos el Frente Brasil Popular y ni esa unidad de las fuerzas de izquierda que vemos hoy en Brasil.La presidenta de la Unin Nacional de Estudiantes (UNE), Mariana Dias, destac que la unidad construida en el Frente Brasil Popular hoy se refleja en la placa victoriosa y que hoy gestiona la UNE. En la UNE damos ejemplo de que es posible superar las divergencias y construir unidad dentro del campo democrtico popular. La profesora y presidenta de la Central nica de los Trabajadores de Minas Gerais (CUT-MG), Beatriz Cerqueira, record los episodios de la lucha de los educadores de minas que fueron pedaggicos para los sindicalistas. Hace algunos aos, cuando los profesores hicimos una gran huelga, el gobierno del PSDB nos mat y quien nos salv fueron ustedes [movimientos sociales]. Y aprendemos que no podemos andar solos. Quien camina solo, est derrotado, afirm.La lder sindical tambin afirm que la disputa electoral no puede ser el objetivo-fin de las organizaciones populares, sino slo uno de los medios de hacer la disputa poltica. Eleccin no es estrategia, es tctica. La estrategia es la construccin de un proyecto popular junto al pueblo, afirm, siendo ovacionada por la militancia presente. El diputado federal Jos Guimares, del PT Cear, afirm que el principal desafo de la izquierda brasilea, hoy, es construir un programa de pas basado en la radicalizacin de la democracia, en la lucha por ms derechos y teniendo un horizonte socialista. El vicepresidente nacional del Partido Comunista de Brasil (PCdoB), Walter Sorrentino, destac que el partido considera necesario una amplia unidad para superar esa encrucijada histrica en que nuestro pas se encuentra. Necesitamos un proyecto nacional de desarrollo.La pauta de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente como forma de repastacin poltica y posibilidad de avances en la conquista de derechos por el pueblo, bandera destacada por la Consulta Popular desde 2013, tambin destac algunos discursos. El senador Lindbergh Farias, del PT de Ro de Janeiro, evalu que una victoria electoral de Lula en 2018 no colocar a Brasil en un escenario similar al de 2003. Y que para conquistar avances reales, necesitamos aprender de la experiencia de Venezuela. Si el Lula es elegido, necesita convocar a una Constituyente para disputar la hegemona.Gleisi Hoffman, presidenta nacional del PT, dio inicio a su discurso recordando que este lunes fue el da en que, en la prctica, la Reforma Laboral del gobierno golpista entr en vigor y record recientes declaraciones del presidente del Tribunal Superior del Trabajo (TST), Ives Gandra, de que la nueva legislacin, que retira derechos de los trabajadores, era un avance. Eso dice mucho sobre la cabeza de la clase dominante de Brasil, que es una cabeza esclavcrata. Por eso necesitamos radicalizar la democracia directa. El pueblo tiene que gobernar junto, con la misma importancia del Congreso. Y por eso una Constituyente tal vez sea necesaria para revertir ese cuadro.En el acto poltico estuvieron presentes Eliane Martins del Movimiento de los Trabajadores por los Derechos (MTD), Josivaldo de Oliveira de los Movimientos de los Afectados por Represas (MAB), Bruno Pilon del Movimiento de los Pequeos Agricultores (MPA), Nataly Santiago, del Levante Popular de la Juventud, Geg de la Central de los Movimientos Populares (CMP), Ana Paula S de la Red de Mdicos y Mdicas Populares, Pedro Neto del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), Dennis Gonalves del Movimiento Campesino Popular (MCP), Noeli Taborda del Movimiento de las Mujeres Campesinas (MMC), Thiago Duarte Frente de Juristas por la Democracia, Beni Eduardo del Movimiento por la Soberana Popular en la Minera (MAM), Rachel Marques (PT), diputada estadual, Will Pereira, presidente de la Central nica de los Trabajadores Cear (CUT), Carlos Veras, presidente de la CUT-PE, Luiziane Lins (PT), diputada federal y el gobernador Camilo Santana (PT) y gran parte de su secretara.Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/11/15/brasil-la-asamblea-de-la-consulta-popular-tiene-inicio-marcado-por-la-unidad-de-la-izquierda/