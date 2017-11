Entrevista con Juan Aguilar, analista militar

EE.UU. un ejrcito de bipolares y adictos?

Sputnik

Detrs de la decisin, est el abismo: la necesidad de reclutar a 80.000 nuevos soldados, que no es un nmero tan grande para un pas con una poblacin que ronda los 325 millones de habitantes con el horizonte puesto en septiembre de 2018, parece justificar la decisin de abrir el juego a personas con problemas de salud mental

Ya el derrumbe de la calidad de los aspirantes se hizo patente el ao pasado. As, para cubrir la meta de 69.000 nuevos uniformados, el Ejrcito acept ms reclutas que tuvieron un pobre desempeo en pruebas de aptitud, aument el nmero de exenciones otorgadas para el uso de marihuana, y ofreci cientos de millones de dlares en bonos.

"Esto es cosa de locos, y nunca mejor dicho", es la primera impresin que tiene acerca del tema el analista militar Juan Aguilar, quien incide en que "quienes tenemos vida militar y conocemos muy bien las Fuerzas Armadas (FFAA) siempre hemos tenido muy en cuenta el peligro que supone entregar armamento de cualquier tipo a alguien que tiene sntomas de enfermedad mental".

"Estamos ante un sntoma: que las FFAA tienen graves problemas para cubrir las bajas y mantener el despliegue operativo", entiende el tambin periodista.

En declaraciones a USA Today, el portavoz del Ejrcito, teniente coronel Randy Taylor, justific que la decisin de reclutar a personas con antecedentes de problemas mentales y adicciones, es posible gracias a que el Ejrcito ahora cuenta con acceso a ms informacin mdica sobre cada posible recluta. Y es que en 2009 la institucin haba prohibido las exenciones debido a la oleada de suicidios entre sus tropas.

Aguilar sostiene que esta defensa que hace el militar sobre la decisin "es una tomadura de pelo". ()"Hay un mnimo de prudencia que te dice 'yo no s cmo va a actuar esta persona en un momento determinado', () porque igual va en un carro (de combate) de 70 toneladas lanzando obuses de 150 milmetros con una capacidad explosiva tremenda".

Las justificaciones del portavoz fueron refutadas. Aceptar reclutas con esas condiciones de salud mental en el pasado conlleva riesgos, segn Elspeth Cameron Ritchie, psiquiatra que se retir del Ejrcito como coronel en 2010, y experta en renuncias al servicio militar. Sentenci que las personas con un historial de problemas de salud mental tienen ms probabilidades de que esos problemas resurjan en una gran proporcin de ellos. "Es una bandera roja", dijo. "La pregunta es, cunto de una bandera roja es?"

Mientras que el trastorno bipolar puede mantenerse bajo control con medicacin, la automutilacin, en que las personas cortan su piel con instrumentos afilados, puede indicar problemas de salud mental ms profundos. As lo establece el Manual Diagnstico y Estadstico de Trastornos de Salud Mental publicado por la Asociacin Estadounidense de Psiquiatra.

En este sentido, Aguilar explica que un soldado con este perfil incluso es un gravsimo problema para las poblaciones de zonas de conflicto.

"Porque tu no puedes controlar que ese soldado llevado por el pnico, o un trastorno bipolar, o por una situacin de alto estrs, o simplemente 'el mono' (sndrome de abstinencia) por una adiccin y no tener posibilidad de cubrirla, se le a tiros y asesine familias, civiles, mujeres y nios, es un crimen de guerra".

No piensa lo mismo el Dr. Joel Dvoskin, psiclogo clnico y profesor asistente en el Departamento de Psiquiatra de la Universidad de Arizona. Dijo a Fox News que cree que esta resolucin es un paso en la direccin correcta.

"La etiqueta de enfermedad mental no tiene sentido. () Hay muchas personas que tienen un historial de algo, algn tipo de problema emocional, y estn bien. No hay ninguna razn en el mundo que no puedan servir en el Ejrcito". Incidi en que en algunos casos los reclutas con enfermedades mentales podran resultar en soldados ms fuertes y mejores.

Para Aguilar, estas afirmaciones y teorizaciones son increbles.

"Claro, un psicpata que no tiene conciencia de hacer el mal, y por tanto no va a tener ningn remordimiento, es un tipo 'magnfico': va a matar a todo lo que se le ponga por delante, es decir, es un asesino en serie. Esto es lo que entiende este 'individuo' por soldados ms duros y mejores? Pues muy sencillo, vaya al Ejrcito norteamericano y saque de los centros de salud mental a todos los que tengan este perfil, y monte un escuadrn de la muerte", ironiza el analista.

"Yo creo que lamentablemente alguien podra pensar que detrs de esto lo que hay es la consideracin de las lites norteamericanas de que los soldados no son ms que carne de can, y que da igual. Da igual lo que les pase, y da igual lo que hagan", concluye Juan Aguilar.

