Lenin

A propsito de los 100 aos de la Revolucin Rusa, hay un hecho que, a veces, pasa desapercibido en los anlisis. Un pequeo gran hecho en la larga historia de las derrotas populares. El 31 de diciembre de 1922, o sea casi 95 aos atrs, Vladimir Ilich Ulianov, ms conocido como Lenin, escriba uno de sus ltimos informes, antes de morir el 21 de enero de 1924. En ese documento criticaba las bases del acuerdo que constitua a la URSS (Unin de Repblicas Socialistas Soviticas), elaborado y aprobado un da antes por los dirigentes de Rusia, Ucrania, Transcaucasia y Bielorrusia, y ampliamente defendido por Joseph Stalin.Para Lenin, una cosa era "la necesidad de agruparse contra los imperialistas de Occidente, que defienden el mundo capitalista y otra cosa es cuando nosotros mismos caemos, aunque sea en pequeeces, en actitudes imperialistas hacia naciones oprimidas quebrantando por ello nuestra sinceridad de principios". El lder ruso se opona al artculo 24 del acuerdo, que deca "Las repblicas de la Unin modifican sus constituciones en consonancia con el presente acuerdo", lo que transfera todos los poderes constituyentes de las repblicas a la Unin, de las soberanas nacionales y populares a la direccin multinacional centralizada. Ese artculo dejaba de lado el numeral 26 que deca "Cada una de las repblicas de la Unin conserva el derecho a salir libremente". Ese tem era solamente retrico, para quedar bien con Lenin antes de su muerte.Para el revolucionario ruso, el acuerdo que estableca la URSS era un "oportunismo" del Partido Comunista y de las repblicas ms poderosas, pues se realizaba en el momento que varios movimientos revolucionarios estaban por triunfar en repblicas asiticas y, era una forma de obligarlos a entrar en la Unin dejando de lado su soberana, sin haber participado de la discusin que se dio en el PC ruso.El acuerdo fue un triunfo de Stalin que gan la mayora del XII Congreso del Partido Comunista realizado en abril de 1923, en el cual fueron rechazadas las propuestas de Lenin sobre las nacionalidades y la organizacin interna de la Unin. As, con todo el poder de su parte, Stalin instituy en la nueva URSS una concepcin del mundo que se desvi del socialismo a que aspiraba Lenin, quien entenda las particularidades y culturas de cada repblica y estaba convencido de que consolidar sus autonomas les hara mas fuertes a futuro y consolidara la propia unin. Pero ms que consolidar la unin, el revolucionario crea que se consolidara el proceso de construccin socialista en cada pas y eso beneficiara a la unin.Lenin, como Marx, tena un pensamiento estratgico, miraba mucho ms all de la coyuntura. Percibi el significado que tendra la soberana popular nacional de las repblicas en el futuro de la unin y, sobre todo del socialismo. Comprenda adems la fuerza de las culturas y los imaginarios propios. Sabia tambin, que la imposicin solo poda servir a corto plazo, pero generara profundas diferencias hacia el futuro.Ahora que se cumplen cien aos de la Revolucin Rusa, recuerdo este pequeo gran hecho de la historia, porque sirve para entender la grandeza estratgica de Lenin, ms all de Rusia y de la URSS. Son contados, aquellos que tienen esa capacidad de superar el momento y mirar a lo lejos