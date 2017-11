Rechazo al plan oficial de modificar la ley de glaciares para beneficiar a las mineras

Es la flexibilizacin ambiental

Las organizaciones reclaman que se cumpla el principio de no regresin en la proteccin glaciar

Las organizaciones ambientalistas Greenpeace, la Fundacin Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociacin Argentina de Abogados Ambientalistas expresaron ayer su repudio a la modificacin de la Ley de Glaciares que impulsa el gobierno para beneficiar a las grandes empresas mineras con la flexibilizacin de las protecciones ambientales sobre los glaciares. El martes, el presidente Mauricio Macri se reuni en la Casa Rosada con el titular de la Cmara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Marcelo lvarez; el empresario minero y propietario de soja Eduardo Elsztain; el director de la Barrick Gold, Fernando Giannoni; el ministro de Energa y Minera, Juan Jos Aranguren; el de Trabajo, Jorge Triaca; representantes de provincias en las que existen emprendimientos mineros y gremialistas, y les garantiz que iba a avanzar con el proyecto de modificacin de la ley para febrero. Mientras tanto, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, estaba en Bonn, Alemania, en la Conferencia Internacional de Cambio Climtico (COP23). Parecera que Macri tiene las prioridades cambiadas: se preocupa ms por cuidar las ganancias de las empresas mineras que por proteger el medio ambiente, salvaguardar la salud de la poblacin, los glaciares y el agua potable, dijo a PginaI12 Gonzalo Strano, coordinador de la campaa de glaciares de Greenpeace.

En noviembre del ao pasado, el juez federal Sebastin Casanello orden un allanamiento en el Ministerio de Ambiente de la Nacin en el que se encontr un informe tcnico que revelaba la existencia de 44 emprendimientos mineros en el pas que violaban las restricciones de la ley de Glaciares, al funcionar sobre cuerpos de hielo protegidos por la norma. Casanello lleva la causa por incumplimiento de la ley vinculada a los cinco derrames de cianuro de la empresa Barrick Gold en sus proyectos Veladero y Lama, ocurridos entre 2015 y 2017. En el mismo mes, las organizaciones ambientales denunciaron que se haba filtrado un borrador de la posible modificacin de la reglamentacin de la ley de glaciares, record Strano. En ese momento dimos el alerta. Ahora insistimos: la ley no se puede tocar, subray. Durante la reunin del martes, los representantes de las empresas mineras criticaron la norma actual porque no permitirles desarrollar la actividad en las zonas periglaciares ubicadas en la Cordillera y por considerar que la reglamentacin era confusa. Ante el pedido, Macri les garantiz que el Ejecutivo impulsar una modificacin de la ley para febrero y enviara un nuevo proyecto al Congreso.

El martes se junt todo el lobby minero en la Casa Rosada. Lo que buscan es la flexibilizacin de la ley; quieren achicar las reas protegidas para que las mineras puedan trabajar y destruir los glaciares. As como estn haciendo una flexibilizacin laboral, tambin quieren hacer una flexibilizacin ambiental, dijo a este diario Enrique Vitale, representante de la Asociacin Argentina de Abogados Ambientalistas. El abogado explic que la ley no es confusa, es muy clara, pero lo que pasa es que no les gusta a los empresarios porque protege los glaciares y para ellos es necesario destruirlos para llevar adelante los grandes emprendimientos mineros. Lo mismo ocurre en torno al ambiente periglaciar. Esos espacios estn protegido por la ley y forman parte del ecosistema, por lo cual es fundamental su proteccin. Ellos necesitan destruir ambas cosas, no es cierto que van slo por el ambiente periglaciar, que es trascendental, agreg. Vital consider que el proyecto es un verdadero escndalo, y asegur que, adems, es inconstitucional porque implica un retroceso en materia de proteccin ambiental. Hay principios internacionales, como el de no regresin y el principio de progresividad, que forman parte de nuestra legislacin y que no permiten retrocesos.

Lo que le pedimos a Macri es simplemente que se cumpla con la ley que existe y que ordene el cierre de la mina de Veladero, seal Strano. El coordinador de la campaa de glaciares de Greenpeace coincidi con Vital en que la ley es muy simple. Establece en qu lugares no se pueden desarrollar emprendimientos mineros, no deja lugar a dudas. Pero aparentemente tienen intenciones de permitir el avance de las mineras. Tenemos una ley que fue debatida durante meses y es una ley buena si se aplica por completo. Les quieren abrir la puerta para sumar emprendimientos y ampliar los actuales, con la reduccin de la produccin de la proteccin de las reas periglaciares. La preocupacin del Gobierno no puede ser primero la ganancia de las empresas y despus la calidad de vida, advirti Strano. El ambientalista afirm que con la quita de las retenciones a las mineras en 2015 y la modificacin de la ley, el gobierno premia a un sector que demostr total antipata hacia el miedo ambiente.

Por su parte, el director de FARN, Andrs Npoli, indic que si Argentina cede ante esta situacin se coloca como uno de los pocos pases del mundo que baja sus estndares ambientales para admitir inversiones. Es un mensaje muy negativo y contradictorio, sobre todo cuando todava no se pone en vigencia la propia Ley que exige un inventario de glaciares completo. Esta reforma es inadmisible desde el punto de vista de la proteccin del ambiente, pero tambin desde lo que sostiene el derecho internacional. No se puede retrotraer la proteccin ambiental para beneficiar las demanda del sector de inversiones, aadi.

