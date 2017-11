Denuncian que se trata de un montaje judicial y la vulneracin del derecho a la defensa

La Coordinacin Valenciana de Solidaridad con Colombia denuncia la detencin y encarcelamiento del estudiante Mateo Gutirrez

La Coordinacin Valenciana de Solidaridad con Colombia, plataforma en la que nos integramos varias organizaciones de Valencia (Espaa), que trabajamos por la defensa de los derechos humanos, queremos mostrar nuestra profunda preocupacin ante la informacin relativa a la detencin y encarcelamiento de Mateo Gutirrez Len, estudiante de sociologa de la Universidad Nacional de Colombia. El da 23 de febrero de 2017 fue detenido este joven activista, en la ciudad de Bogot. La detencin de Mateo fue acompaada por las declaraciones del Presidente de la Repblica, Juan Manuel Santos Caldern; el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas y el Alcalde Mayor de Bogot, Enrique Pealosa.



Estas declaraciones culpaban a Mateo de perpetrar mltiples atentados en la ciudad de Bogot. De la misma manera, importantes peridicos y canales de televisin reprodujeron la noticia con nuevas acusaciones igualmente graves. Sin embargo dichas acusaciones no estn acompaadas de ninguna prueba contundente y las pocas que se han presentado son bastante problemticas.



Tres acusaciones que se le hacen a Mateo demuestran la poca seriedad con la que ha actuado el gobierno en el caso de Mateo: 1. Se insiste en llamarle alias Mateo, cuando Mateo es su nombre pila; 2. Se le inventa un curso de explosivos en Cuba, siendo que el viaje de Mateo a Cuba a principios de este ao lo hizo en compaa de su mam y con fines recreativos; 3. Se presenta un testimonio que incrimina a una persona morena, alta, de cola y depilada en una bomba panfletaria que estall en la sede centro de la Direccin de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), pese a lo oscuro de dicho retrato hablado podemos decir que ciertamente esa no es la apariencia de Mateo: l es blanco y de pelo corto. Por otra parte, el da de dicho atentado Mateo se encontraba en una actividad cultural en la Biblioteca Gabriel Garca Mrquez de la Universidad Nacional. Como se ve, ninguna de estas pruebas son suficientes para privar a Mateo de su libertad, l en estos momentos se encuentra recluido en la crcel La Modelo de Bogot.



Pese a la debilidad de las anteriores acusaciones, manifestamos nuestra preocupacin frente a la presin que stas ejercen sobre el proceso de Mateo, al vulnerar su derecho a la defensa, a su buen nombre y a la presuncin de inocencia. Adems de las presiones que podran llegar a ejercer sobre la decisin del juez por venir desde altas instancias del poder estatal.



La acusacin en contra de Mateo es una ms en una serie de montajes judiciales contra miembros de la comunidad acadmica que promueven y actan en conformidad con el pensamiento crtico. Hace slo dos aos otro miembro de la Universidad Nacional, el profesor de sociologa Miguel ngel Beltrn, fue acusado de pertenecer a la insurgencia armada y de reclutar estudiantes. Despus de varios aos de crcel y falsas pruebas, se logr demostrar la inocencia del profesor y fue puesto en libertad. De la misma manera en el 2015, 13 estudiantes y egresados de varias universidades de Bogot, entre ellas la Universidad Nacional, fueron detenidos acusados de pertenecer a otra insurgencia armada y de poner explosivos en Bogot. Despus de varios meses de defensa se logr determinar que no haba pruebas suficientes para dichas acusaciones.



Lamentablemente Mateo es la nueva vctima de la persecucin que se viene ejerciendo al pensamiento crtico y que en los ltimos tiempos ha arreciado: el 21 y 22 de marzo de este ao fueron encarcelados varios lderes y lideresas sociales y defensores de Derechos Humanos en el sur del departamento de Bolvar, acusados de apoyar la insurgencia armada.



Nos solidarizamos con Mateo y con su familia, primeros afectados por esta situacin. Solicitamos el acompaamiento de organismos internacionales, organizaciones de Derechos Humanos, de la Defensora del pueblo y de todas las instancias competentes para este caso, con el fin de garantizar el debido proceso y el respeto de sus derechos.



Exigimos al Gobierno colombiano que cese la persecucin al movimiento social colombiano en general y al movimiento estudiantil en particular.



Que cese la criminalizacin al pensamiento crtico y a la protesta. Nos preocupa lo presuroso que es el gobierno al acusar al pensamiento crtico de terrorismo, y lo lento que es en esclarecer el accionar paramilitar contra el movimiento social.