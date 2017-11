La voz de Canarias Libre se consume en el olvido

Naiz

Jos Francisco Falero Guiniguada, el legendario locutor radiofnico e insurgente del MPAIAC (Movimiento por la Autodeterminacin e Independencia del Archipilago Canario) que acompaara a Antonio Cubillo en Argelia, el da en que dos sicarios del Estado espaol lo intentaron asesinar, se encuentra internado en una residencia de ancianos de Las Palmas de Gran Canaria.

El locutor de La Voz de Canarias Libre, la radio que entre 1975 y 1978, emita furtivamente desde Argelia llamando a la insurreccin contra el Estado espaol, se ha vuelto un ser taciturno pero no cnico. Herido por los avatares de la lucha independentista pero optimista sobre el futuro. Un personaje esquivo con aires de hereje que finalmente accede a compartir parte de sus memorias sentado bajo un gran rbol: Para m todo empez cuando contraje paludismo haciendo el servicio militar obligatorio en Guinea Ecuatorial. All me qued muy claro no solo lo que era colonialismo, sino que los canarios tambin somos una colonia. Yo luch contra ello con uas y dientes, pero al final de las revoluciones solo se recuerdan uno o dos nombres. Franco pero sin la menor amargura, Guiniguada hace alusin a la figura de Antonio Cubillo, el joven abogado de Tenerife que en 1964 fund el MPAIAC, un movimiento poltico, que fue amparado y apoyado por Argelia, el pas referente de la poca para todos los movimientos anticolonialistas del frica de aquel entonces. All haba hasta etarras, con los que habl mucho sobre el poder que tena entonces la banca vasca, recuerda.

