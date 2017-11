Trump y el nuevo desorden mundial

A partir de la diversidad de declaraciones emitidas va twitter o en algunos medios de prensa estadounidense, se puede desprender que el mandatario padece de una cierta esquizofrenia digital, que tiene a mucho de sus cercanos colaboradores sumidos en la estupefaccin, ms viniendo de un presidente que refleja tener una alta mediocridad poltica y un bagaje cultural estrecho y que suele tener sus consecuencias en la nefasta poltica exterior de los Estados Unidos, que se caracteriza por un desorden gradual de insospechadas consecuencias para la geopoltica internacional y la paz mundial, que tiene a muchos lderes mundiales en la ms absoluta incertidumbre.Desde el punto de vista de la realidad, para nadie es un misterio que la economa estadounidense vive ms de reflujos que flujos y que tiene a la economa mundial en un estado de tensin permanente, puesto que muchas veces las declaraciones del presidente estadounidense, tiene un efecto directo en el sistema financiero mundial y en especial en el manejo que hacen los especuladores de Wall Street, lo que contribuye al propio desorden del sistema capitalista mundial, el cual en su estado terminal, est mutando constantemente.Lo otro que contribuye an ms a este narcisismo hitleriano que padece Trump, son sus confusas declaraciones en diversas materias, pero en especial a lo que se refiere a la geopoltica a escala global. En este sentido cabe destacar que Estados Unidos se ve enfrentado a un cambio cualitativo en el escenario poltico internacional, con la aparicin de dos referentes significativo en este escenario de intereses diversos, que son China y Rusia, los cuales estn rompiendo con las polticas unilaterales y hegemnicas del llamado capitalismo estadounidense. En este plano, cada vez son ms los pases que siguen con atencin e inters lo que viene ocurriendo en materia econmica y de cooperacin en la llamada Unin Econmica Euroasitica encabezada por Rusia y los acuerdos econmicos y comerciales que se vienen produciendo en el sudeste asitico encabezado por China, al cual no estn ajenos pases como la India, Irn, Turqua, adems de las economas consideradas emergentes, que buscan afanosamente establecer acuerdos comerciales, con los pases de esta regin.En este sentido hay que contar adems con las diversas posiciones que tienen los ms diferentes personeros polticos de la Unin Europea, que suelen desmarcarse de las poco reflexionadas declaraciones que suele hacer ante los medios de prensa internacional el presidente de los Estados Unidos y que solo contribuyen a tomar distancia de los lderes polticos del viejo continente. Las medidas proteccionistas en materia comercial y las exigencias a la Unin Europea para que contribuyan con un mayor aporte econmico hacia la maquinaria de la muerte de la OTAN, es un aspecto que no ha cado bien en los pases comunitarios, ms an con los problemas que padece la UE, con una economa ms bien estancada y con un crecimiento econmico misrrimo. La conducta y desorden de Trump, se ve refleja en una histeria permanente con respecto a los diversos conflictos que se viven en la geografa mundial, lo que por cierto genera una inestabilidad permanente en el actual teatro de operaciones a escala mundial.Por ejemplo ante el Plan Integral de Accin Conjunta sobre el programa nuclear de la Repblica Islmica y que fuera firmado por Irn y el Reino Unido, China, Francia, Rusia, EE.UU. y Alemania en julio de 2015. El mandatario estadounidense resolvi reprobar dicho acuerdo, expresando que este tratado es un desastre, que fue mal negociado y que no resguarda los intereses de su pas. Al momento de escribir esta nota, todo parece indicar que Trump busca tirar al tacho de la basura dicho acuerdo, contribuyendo as a un mayor desorden mundial y generar as, ms y ms conflictos, fuera de todos los que ya estn en carpeta, lo que refleja adems la agresividad de la poltica de los halcones de la casa blanca, quienes ejercen una fuerte influencia en el presidente Trump.Al respecto el representante permanente de Austria ante la Organizacin de las Naciones Unidas (ONU), Jan Kickert, ha dicho que sera un paso errneo e injustificable si la Administracin estadounidense de Donald Trump decide salir del pacto nuclear de 2015, suscrito por Tehern y el Grupo 5+1 (EE.UU. el Reino Unido, Francia, Rusia y China, ms Alemania). Mientras que la Agencia Internacional de Energa Atmica (AIEA) ha certificado una y otra vez el cumplimiento por parte de Irn de sus compromisos. Kickert ha expresado que Austria considera que la Repblica Islmica ha cumplido con sus compromisos en relacin con el acuerdo, y seala que, si una parte cumple, el resto tambin debe hacerlo. EE.UU. violara tanto el espritu como la letra del acuerdo nuclear si decide imponer nuevos embargos a Irn, ha afirmado el diplomtico austraco, expresando su esperanza de que Tehern siga comprometido con el convenio, incluso pese a las presuntas sanciones adicionales de la Casa Blanca. De all que todas las incoherencias del mandatario estadounidense, es lo que va contribuyendo a la nebulosa del desorden de la actual situacin poltica internacional.De igual modo sucede con las bravuconera y la retrica", del presidente Trump y el lder de Corea del Norte, ante las amenazas mutuas de comenzar una guerra de insospechadas consecuencia para la paz mundial y que puede dar como resultado la intensificacin de este desorden mundial al cual estamos aludiendo, y del cual Trump y los Estados Unidos buscan sacar provecho poltico, comercial y militar. Lo cierto es que la elocuencia agresiva y hostil de los Estados Unidos es lo que ocupa en forma reiterada las relaciones con los ms diversos pases y sobretodo con aquellos que no se alinean con sus polticas intervencionistas y agresivas. Como es el caso de Siria, Corea del Norte, Turqua, Venezuela, Cuba, Nicaragua, China, Irn, Rusia, Irak, etc. Ahora lo que tambin marca este desorden histrico que vive Trump, es lo que est relacionado con las instituciones gubernamentales de su pas, de la seguridad nacional, la prensa y sus colaboradores ms cercanos, con los cuales constantemente surgen diferencia en cmo enfrentar y resolver la coyuntura poltica, tanto en el plano interno, como externo. De all las diferencias que surgen con la CIA, el FBI, o con personeros como Rex Tillerson y otros, adems de la infinidad de rumores que surgen reiteradamente desde los interiores de la Casa Blanca.Hoy Trump est enfrentado a una lucha de poder en el establishment norteamericano, entre los negocios de las grandes corporaciones y los halcones genocidas del complejo militar industrial, estos ltimos buscan crear las condiciones propicias y coyunturales para desatar una guerra con Corea del Norte e incluso con Irn.De all que los problemas que padece Trump en su patio interior tienen muchas aristas, por ejemplo un senador republicano expresaba que las "amenazas imprudentes" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podran encaminar a su pas "hacia la Tercera Guerra Mundial", ha afirmado el senador de Tennessee, Bob Corker, en una entrevista con el diario 'The New York Times' publicada hace unos das atrs. Bob Corker luego agrego que el secretario de Estado, Rex Tillerson; el secretario de Defensa, James Mattis y el jefe de Gabinete de la Casa Blanca, John Kelly "ayudan a alejar a nuestro pas del caos" e intentan garantizar que las polticas de Washington sean "sensatas y coherentes", mientras que "hay otras personas en la Administracin que no lo hacen".De momento, sabemos que Trump mantiene una cierta correlacin de fuerzas a su favor dentro de los republicanos, pero de acuerdo a las circunstancias esta podra cambiar en cualquier momento, en donde los conflictos de intereses ( negocios) juegan un rol importante, dependiendo hacia donde se inclina la balanza. Homologando con Trump, Stephen Paddock, el atacante de la masacre de Las Vegas, logr matar a 59 personas y herir a ms de 500 desde el piso 32 de un hotel, tena 64 aos de edad. Paddock no tena afiliacin poltica o religiosa, segn su hermano. Tampoco era "un tipo vido de (usar) un arma de fuego". "Era apenas un tipo normal. Algo se quebr en l. Si este caso lo tuviramos que relacionar con el mandatario estadounidense, de casi 72 aos y por lo imprevisible de su conducta y su propio desorden mental, estaramos ante la posibilidad de que Trump, en cualquier momento se quiebre, para luego apretar el botn rojo y desencadenar una guerra nuclear actuando de la misma forma como lo hizo Paddock.El desorden mundial creado por la histeria e esquizofrenia de Trump, ha sido refrendado por el libro que varios profesionales estadounidenses de la salud mental, que hablan de los padecimientos del mandatario, al cual han calificado de narcisista, socipata, hedonista, impulsivo, inmaduro e incompetente, entre otros eptetos. El libro cuyo ttulo es el El peligroso caso de Donald Trump, en donde 27 mdicos han analizado la comparecencia pblica de la vida del lder norteamericano, al que han calificado del "hombre ms peligroso del mundo", producto de lo imprevisible que suele ser, desordenando as el tablero de ajedrez de la geopoltica mundial.Lance Dodes, analista emrito del Instituto Psicoanaltico de Boston especializado en adicciones, seala en el libro que las acciones de Trump evidencian que tiene "profundos rasgos socipatas" y que el presidente sufre "una prdida persistente de la realidad", lo cual lo mantiene en una confusin permanente. Finalmente, en declaraciones a la prensa Philip Zimbardo, profesor emrito en la Universidad Stanford (California), ha manifestado que Trump es propenso a convertirse en un tirano. "En [el caso de] Trump, tenemos un diagrama de Venn aterrador que consta de tres crculos: el primero es el hedonismo extremo presente; el segundo, el narcisismo; y el tercero, el comportamiento de intimidacin. Estos tres crculos se superponen en el centro para crear una persona impulsiva, inmadura e incompetente que, cuando est en una posicin de poder supremo, se desliza fcilmente hacia el papel de tirano", ha enfatizado. Luego agrega que Trump es el hombre ms peligroso del mundo, un poderoso lder de una nacin poderosa que puede ordenar disparar misiles contra otra nacin debido a la angustia personal que siente l o un miembro de su familia y que a escala global tiene al mundo en un desorden de imprevisibles consecuencias, para el futuro inmediato del conjunto del planeta.Fuente: http://barometrolatinoamericano.blogspot.com/2017/11/trump-y-el-nuevo-desorden-mundial.html