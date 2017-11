Corea del Norte y su programa nuclear

El derecho a existir





En los ltimos meses ha habido una gran cantidad de informacin difundida por los medios de comunicacin internacionales sobre los diferentes ensayos balsticos y nucleares de la Repblica Popular Democrtica de Corea. En la mayora de estos medios, la RPDC se presenta como un Estado belicista, y su programa nuclear como una amenaza para la paz mundial, y organizaciones internacionales como el Consejo de Seguridad de la ONU aprueban un paquete de sanciones para intentar asfixiar a este pequeo pas bajo el pretexto de que supone una amenaza.

Por supuesto la realidad es muy diferente, y la historia es mucho ms complicada, y es necesario conocerla para entender el contexto actual en la Pennsula coreana. La RPDC ha estado en permanente conflicto con Estados Unidos desde el estallido de la Guerra de Corea en junio de 1950. Hubo una tregua en el conflicto con la firma del Acuerdo de Armisticio del 27 de julio de 1953, y desde entonces la RPDC ha intentado repetidamente reemplazar este armisticio por un tratado de paz permanente, pero no ha tenido xito en todos los casos debido a la actitud negativa de Estados Unidos, que se debe principalmente a la necesidad de Estados Unidos de defender sus intereses econmicos en Corea, as como sus intereses geopolticos en la regin de Asia y el Pacfico.



A pesar de la situacin de hostilidad en la Pennsula, desde el principio la RPDC fue signataria del Tratado de No Proliferacin Nuclear. La situacin empeor en los aos noventa con la desintegracin de la Unin Sovitica y el resto de sus aliados histricos del campo socialista, cuando Estados Unidos intensific su presin sobre el pas, con el objetivo de borrarlo del mapa para saquear su recursos y someter su economa. Por ltimo, en 2003, despus de la inclusin de la RPDC en el llamado "Eje del Mal" de George W. Bush, as como la creciente amenaza de una intervencin militar como la que se llev a cabo en Irak ese mismo ao, el Gobierno de la RPDC decidi retirarse del Tratado de No Proliferacin, haciendo uso del Artculo 10 de este tratado, y empez a desarrollar su propio programa nuclear con fines de disuasin.

A pesar de esto, en 2005 la RPDC ofreci detener su programa nuclear a cambio de que los EE.UU. se comprometieran a tener una poltica de no agresin y a aceptar la firma de la paz, siendo esta oferta rechazada por Bush. Tambin en 2015 se ofreci nuevamente el desmantelamiento del programa nuclear y de misiles si Estados Unidos abandonaba las hostilidades y dejaba de hacer ejercicios militares agresivos en Corea del Sur, pero tambin fue rechazado por Obama.



Adems, cabe sealar que desde el final de la guerra, la RPDC ha puesto sobre la mesa muchas propuestas para la reunificacin pacfica de Corea, siendo las ms famosas en 1972, 1990 y 1993. El punto principal de estas propuestas es la creacin de la Repblica Democrtica Confederal de Koryo, una confederacin en la que ambos Estados coreanos mantienen sus sistemas polticos y econmicos, pero que permitira la creacin de un gobierno conjunto para abordar temas comunes y poner fin a toda hostilidad. Adems, debe interrumpirse cualquier intervencin extranjera en los asuntos internos del pueblo coreano, lo que implicara la retirada inmediata de las tropas estadounidenses de Corea del Sur y de todas sus armas nucleares.

Obviamente todo esto fue rechazado por los Estados Unidos, y lo ms cercano que se ha materializado con vistas a la reunificacin fue con las Declaraciones Conjuntas de los aos 2000 y 2007, firmadas por los presidentes surcoreanos Kim Dae Jung y Roh Moo Hyun, lderes progresistas y conciliadores; pero con la entrada en el gobierno de una administracin pro-USA en 2008, todo el acercamiento y los progresos alcanzados fueron destruidos.

Adems, es una hipocresa vergonzosa condenar la justa defensa del pueblo coreano, mientras que el pas que realiza esta condena es el que ha llevado la mayor parte de las guerras agresivas desde la Segunda Guerra Mundial, as como el pas que apoya a algunos de los regmenes ms reaccionarios y criminales de la poca, como Arabia Saud o Israel, entre muchos otros.

Por lo tanto, mientras dure la negativa de EE.UU. a firmar la paz, as como la negativa a poner fin a los ejercicios militares agresivos en Corea del Sur, el programa de disuasin nuclear de la RPDC continuar, para que puedan defender su soberana y su derecho a existir.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.