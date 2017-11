Turismo y ciclones en el mar Caribe

El turismo es el motor econmico ms importante y la principal fuente de divisas para la regin del clido mar Caribe, azotada con frecuencia, entre junio y noviembre, por tormentas tropicales que se conocen en Latinoamrica como huracanes o ciclones.El cambio climtico, que se presenta cada vez ms intenso y errtico, amenaza la existencia de los pequeos Estados insulares en el Caribe.Los cientficos explican que el aumento global de las temperaturas har crecer el nmero de los ciclones tropicales y la intensidad de stos. Las sequas e inundaciones incrementarn la vulnerabilidad de los destinos tursticos en el rea. Los cientficos piensan que debido al calentamiento global los huracanes sern cada vez ms destructivos en esta parte del mundo.La revista italiana especializada en temas de turismo en el Caribe, Travel Trade Caribbean (TTC), relata que, ante la grave amenaza de los huracanes, algunos pases de esa regin que dependen del turismo estudian nuevos programas con el fin de reducir los efectos del desastre que traen esas tormentas.En Cuba, por citar el ejemplo de un pas insular en el que la industria del turismo desempea un papel econmico de suma importancia, la sociedad y especialmente el sector turstico estn bien organizados para hacerles frente a estas amenazas. Desde hace dcadas, all se aplica un programa oficial de medidas que incluye efectivos sistemas de alerta temprana, procedimientos de evacuacin inmediata, proteccin de viviendas, hoteles, reas econmicas y edificios en general. Se mantienen actualizadas numerosas acciones previstas y dispuestas para proteger a las personas con anterioridad, durante y despus de la ms intensa tormenta tropical.El servicio meteorolgico cubano predice la llegada de los ciclones semanas antes de su arribo. Las estaciones de radio y televisin emiten advertencias sistemticas y asesoran a la poblacin acerca de los mtodos ms seguros de hacer frente al huracn. Los hoteles y edificios pblicos cubanos que son de reciente construccin se han fabricado con materiales seguros para hacer frente a intensos vientos. La proteccin incluye slidas estructuras, puertas blindadas y ventanas resistentes al impacto de la gran mayora de los ciclones. En Londres, en la Feria World Travel Market (WTM 2017), el ministro del turismo cubano, Manuel Marrero, hizo en noviembre ltimo una exposicin acerca de la total recuperacin de los destinos tursticos de Cuba tras el paso del huracn Irma. El propio da en que dict su conferencia, la Isla arrib a los cuatro millones de turistas y Marrero ratific la proyeccin cubana de cerrar 2017 con 4,7 millones de visitantes.Cuba inici la temporada alta el 1ro de noviembre garantizando que todos los destinos del pas estuvieran 100% operativos y que cumplieran para entonces los estndares internacionales. Ello se logr al reabrir su actividad Cayo Santa Mara, Cayo Coco y Cayo Guillermo, las nicas instalaciones hasta entonces inactivas a causa de afectaciones dejadas por el fenmeno meteorolgico.Explic el ministro que el trabajo rehabilitador no se limit la recuperacin de lo daado por el huracn, sino que se llev a cabo una restauracin general que mejor las condiciones intrnsecas de todas las instalaciones. Afortunadamente, las playas resultaron beneficiadas porque la fuerza del huracn traslad hacia el litoral mucha arena que incluso mejor sus condiciones recreativas y hasta se crearon algunas reas nuevas aprovechables por los turistas.Cuando el huracn Irma pas por Cuba, el 88% de los turistas se hallaban alojados en zonas de riesgo en la costa norte de la isla y todos fueron evacuados satisfactoriamente segn lo planificado. Se restablecieron los servicios de comunicaciones, electricidad y agua en breve tiempo; los aeropuertos y terraplenes sobre la mar que unen los cayos con tierra firme fueron abiertos, y todos los hoteles y dems facilidades fueron rescatados segn las exigencias de sus respectivos estndares.Las autoridades del turismo del pas tuvieron que desarrollar un intenso programa de promocin encaminado a contrarrestar la campaa meditica haciendo ver que Cuba no lograra afrontar la temporada alta del turismo. (Campaa insertada en los objetivos del bloqueo econmico que Washington ejerce contra Cuba desde hace casi 60 aos a pesar de la condena unnime con Israel como la nica excepcin- de la comunidad internacional en la ONU).Marrero pronostic que, pese a los huracanes, el turismo en la Isla crecer este ao un 4,7% y concluy con una panormica de los atributos que ofrece Cuba para el turismo: un pueblo hospitalario y educado que es uno de los destinos ms seguros del mundo, con rico patrimonio histrico cultural y sin crimen organizado ni carteles de drogas. Un turismo de paz, salud y seguridad.Tal es el objetivo que ser algn da realidad tambin en toda la regin del Caribe.Blog del autor: http://manuelyepe.wordpress. com/

