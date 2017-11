La despolitizacin como resultado de la institucionalizacin de la poltica

Editorial Virginia Bolten

La poltica del siglo XXI est marcada por una profunda crisis de representatividad que termina por crear un conjunto de fenmenos los cuales no son fciles de comprender y tampoco de simple acompaamiento y caracterizacin. La institucionalizacin de la participacin poltica es, sin dudas, un pilar importante para pensar este espacio-tiempo.

La vida en sociedad necesita la poltica como forma de buscar el bien comn. Sin embargo, los conceptos ms simples se han convertido en temas de alta complejidad. El rechazo a la poltica, y como consecuencia la despolitizacin de la sociedad, se debe en gran medida a la institucionalizacin de la participacin poltica. Observase una exclusin del ciudadanx como actor poltico cuando este no hace parte de un espacio institucionalizado. No es difcil encontrar movimientos territoriales que se auto-denominan apolticos cuando todava estn construyendo espacios de participacin ciudadana. En estos casos, tambin no son pocas las organizaciones sobre todo los partidos de izquierdas que se adelantan a proclamar una supuesta falta de conciencia por parte de estos movimientos, prefiriendo el cuestionamiento al dialogo. Si al primero le falta dar la batalla por el concepto de lo que sera lo poltico, al segundo le falta revisar el rol del partido poltico como forma de representacin reconociendo al ciudadanx como actor poltico.

La poltica viene siendo confundida con el poder. Nada ms interesante para los dueos del poder en trminos clsicos de dominacin sobre todo para las corporaciones. Esta falta de inters creciente en la poltica y la falta de confianza en las instituciones hacen con que la sociedad tenga una postura individualista, una forma de insertarse a travs de lo que reconoce como legtimo. El bien comn pasa a ser reemplazado por el inters individual. Sin embargo, la respuesta de las izquierdas que tendra el rol de ofrecer alternativas es ms institucionalidad, con todo lo que esto implica: burocratizacin, competencias, y por fin, ms despolitizacin y fragmentacin. La organizacin de la lucha pasa a ser una disputa por construir y fortalecer su propia institucin, muchas veces utilizando los mismos mtodos de las instituciones de lesa-sociedad.

La falta de comprensin que la debilidad de la poltica construye un malestar social legitima los discursos de las derechas en su afn por despolitizar los reclamos sociales y desideologizar la poltica. El vnculo utilitarista y clientelar de las instituciones de izquierdas con las bases ms precarizadas tambin es una importante fuente de despolitizacin. En lugar de aportar a una organizacin con fines de liberacin del poder opresor, habilitan un proceso de pacificacin que tambin es funcional al sistema vigente, lo cual posee ms posibilidad de manipulacin sostenida por los medios de comunicacin de masa.

Asistimos a tiempos de descrdito en las instituciones de todos los colores. El apelo por la politizacin como herramienta capaz de superar la profunda crisis, es el punto de partida para una forma de organizacin social que no sea totalitaria en su concepcin. Proporcionar espacios para el debate abierto entre las personas sin caer en la tentacin de hacer poltica va redes sociales que tambin es una herramienta despolitizante y comprender que en este espacio-tiempo pensar y hacer poltica ms all de las instituciones es el gran desafo. Lo que preguntamos frente a esto es: Es posible desinstitucionalizar las estructuras dogmticas buscando el bien comn?

