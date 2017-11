El ministro agentino Bergman confirm que el Gobierno quiere revisar las leyes de Bosques y de Glaciares

Cambiemos la proteccin ambiental

Pgina 12

Sergio Bergman en la Conferencia Internacional de Cambio Climtico en Bonn, Alemania.

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nacin, Sergio Bergman, confirm ayer en la Conferencia Internacional de Cambio Climtico (COP23), en Bonn, Alemania, que el Gobierno considera necesario revisar la Ley de Bosques y la Ley de Glaciares. Los proyectos de leyes de ordenamiento territorial requieren revisin porque son grandes ideas irreales que no tienen mecanismos de implementacin, fiscalizacin y de ejecucin eficientes para su fin. Terminan siendo una pica legislativa que se hizo el lobby para que se proclame, y despus no tienen ninguna trazabilidad sobre cmo esa ley tiene un impacto real en el cambio de la matriz, del recurso natural y el territorio que queremos preservar, asegur. La declaracin del ministro surgi de la pregunta que le hizo un periodista sobre los lineamientos que trascendieron de la reunin que el presidente Mauricio Macri mantuvo el martes en la Casa Rosada con el titular de la Cmara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Marcelo Alvarez, y otros empresarios mineros, que pidieron al mandatario flexibilizar la Ley de Glaciares para poder desarrollar la actividad en zonas que la actual normativa prohbe.

En dilogo con PginaI12, el abogado Enrique Viale, de la Asociacin Argentina de Abogados Ambientalistas, calific la disertacin de Bergman como una vergenza internacional. Ha llamado la atencin de muchas de las organizaciones y de los referentes mundiales; justamente en plena conferencia internacional de cambio climtico dijo que van a revisar dos leyes claves para la adaptacin al cambio climtico, como la Ley de Bosques y la Ley de Glaciares, seal Viale. El abogado aclar, adems, que las leyes no son inaplicables; confrontan con los grandes poderes de Argentina. La de bosques con los grandes sojeros y la de glaciares con el lobby minero, con las grandes transnacionales mineras. Ellos son los que hacen todo lo posible, con funcionarios que estn a su merced, para que no se cumplan las leyes, pero son absolutamente aplicables; son leyes de presupuestos mnimos, protecciones mnimas que se ponen y que deberan tener una aplicacin efectiva, pero no se aplica por los lobbies. No es por una cuestin de que estn mal redactadas o que no son claras, agreg.

Durante la conferencia de prensa, el ministro sostuvo que entre todos tenemos que buscar balances entre desarrollar actividades productivas y cuidar nuestros recursos naturales. Antes aclar que la conversacin que surgi en un off de una reunin no es informacin oficial, ni seria, ni consistente para tener un debate, en referencia al encuentro que mantuvo Macri con los empresarios mineros. Hay que esperar que ese trascendido se transforme en una decisin poltica, aclar luego, y agreg que si llegara a haber algn tipo de conversacin, no va a ser una operacin de intereses a oscuras. Va a ser un debate parlamentario abierto. Minutos despus asegur que rechazaba a los trascendidos como tales, aunque ms adelante indic que las leyes de ordenamiento territorial eran picas legislativas y subray la pobreza ejecutiva de impacto de todas las leyes de ordenamiento territorial.

La burrada ms grande que dijo Bergman, muy preocupante, es que las leyes son picas, opin Viale, al considerar que le falt el respeto al Congreso y a la participacin ciudadana. Para el abogado el gobierno busca hacer una trumpizacin de la poltica ambiental, ya que emulan al presidente de Estados Unidos, que se ha encargado de flexibilizar la legislacin ambiental y debilitar los organismos de control para favorecer a las grandes empresas. Estn respondiendo a los intereses sojeros y a los grandes intereses mineros.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/76511-cambiemos-la-proteccion-ambiental