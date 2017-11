Entrevista al acadmico Eduardo Lucita sobre el Acuerdo MERCOSUR-UE

Un acuerdo con la UE incrementa la subordinacin a los vaivenes del mercado mundial

Cual es su opinin sobre la alternativa que se concrete inmediatamente el acuerdo de liberalizacin Mercosur- Unin Europea?

Conviene sealar que se trata de un acuerdo entre dos bloques en crisis. La UE ha perdido peso en el concierto internacional y en los intercambios comerciales, todava no se ha repuesto de las crisis del 2008, y las economas de sus pases perifricos quedaron muy debilitadas y busca colocar sus excedentes industriales y financieros. El reciente bloqueo de la administracin Trump a los Acuerdos Transpacfico y con la UE (TPP y TTIP)), el brexit, el auge de los nacionalismos y separatismos agudizan la crisis. El Mercosur est estancado desde hace aos, los objetivos originales pergeados bajo las administraciones Alfonsin - Sarney no solo no se han cumplido sino que a partir de Menem-Collor de Melo se transform en una simple unin aduanera al servicio de las corporaciones, especialmente la industria automotriz, que ha usado al Mercosur como escudo protector frente a 3ros. pases y que obliga a Argentina y Brasil a negociar permanentemente los trminos de ese intercambio. Ms de 20 aos despus el arancel comn es una ficcin vulnerado por mltiples excepciones y acuerdos transitorios. Paraguay y Uruguay han sido convidados de piedra.

El apuro por cerrar este acuerdo es claramente poltico, porque hasta ahora las negociaciones si bien son secretas, como siempre en estos casos, los transcendidos indican que hay acuerdos en varios puntos pero que las diferencias centrales permanecen. Pero hay indicios que estaran dispuestos a firmar un acuerdo general en el marco de la OMC y ms adelante precisarlo. Para los pases del Mercosur la firma sera una muestra de la adhesin de los cuatro gobiernos al libre comercio y suponen que puede sacar al bloque de su estancamiento y recomponer las relaciones internas muy deterioradas. Para el gobierno Macri que se firme el acuerdo sera una carta de presentacin y un impacto poltico ante la reunin ministerial de la OMC, que se reunir en Bs. As a su pedido y de la cual no se esperan mayores avances. Esta reunin ser la antesala de la del G20 en 2018, y hay que tener en cuenta que el gobierno Macri aspira, frente a la defeccin de Brasil, a ser el interlocutor de la regin frente a los grandes pases.

Cules son las ventajas y desventajas que puede traer aparejado para nuestras economas y sociedades en general la mayor apertura?

Uno de los puntos en discusin es el ritmo de las desgravaciones que los europeos quieren acelerar y los sudamericanos ralentizar hasta tanto su sector industrial se reconvierta. En nuestro pas esto puede incentivar la reestructuracin que el gobierno Macri ha propuesto para el sector productivo distinguiendo los sectores competitivos, los que no lo son y deben desaparecer y aquellos que hay que estimular para mejorar. Pero es claro que debilitar el mercado interno y el gran perdedor ser la industria y los empleos que genera. El retroceso de la industria favorecer el avance de la primarizacin del las economas. Est tambin la apertura de los mercados de obras pblicas a nivel nacional, provincial y municipal, lo que afectar a las PYMES, de los servicios y del comercio electrnico, que en general evaden normas y pagos impositivos, y la imposicin de propiedad intelectual, marcas y patentes que las multinacionales buscan monopolizar.

Se supone que mejorar la exportacin de biodiesel de Brasil y Argentina, mientras que los sectores agrarios piensan que podrn exportar hasta 400.000 mil toneladas/ao, pero aqu colisionan con los granjeros de Francia, Irlanda, Polonia para quines el Programa Agrario Comn (PAC) es una valla protectora y uno de los pilares constitutivos de la unin.

Qu efectos puede tener un acuerdo amplio con Europa sobre la integracin y complementacin regional europea y latinoamericana?

Para la UE sera una respuesta ante el fracaso del TTIP y una muestra de la efectividad de la alianza Merkel-Macron, sustentada en concepciones neoliberales y que junto con China est dispuesta a asumir el liderazgo de la globalizacin mercantilista, ocupando espacios cedidos por los EE.UU. de Trump. Adicionalmente tiene un contenido geopoltico, ampliar su influencia econmica y poltica en la regin, accediendo a un mercado de ms 200 millones de habitantes.

Para el Mercosur incrementara su subordinacin a los vaivenes del mercado mundial. Hay que tener en cuenta que las administraciones de los cuatro pases hoy comparten su adhesin al libre comercio y al multilateralismo. A las asimetras no resueltas en nuestro bloque se agregaran ahora las que se tienen con la UE, obviamente favorables a esta. La firma del acuerdo significara tambin una suerte de libertad para Uruguay y Paraguay, que nunca fueron tomados muy en cuenta por sus socios mayoritarios, de liberarse de las ataduras que impone el Mercosur y adherir a cuanto TLC se les proponga. Conviene recordar que normalmente los TLC tienen normas ms laxas que las que impone la OMC.

