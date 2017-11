El gobernador de California responde a los activistas indgenas antifracking que l los pondra a ellos bajo tierra

Seguimos con la transmisin en vivo de Democracy Now! desde la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climtico en Bonn, Alemania, donde se han congregado representantes de unos 200 pases para negociar con el objetivo de fortalecer el histrico Acuerdo de Pars sobre cambio climtico, firmado en 2015. Antes de la conferencia de este ao, el presidente Trump haba prometido sacar a Estados Unidos del Acuerdo de Pars. Sin embargo, hay varias delegaciones estadounidenses en Bonn. Una de ellas est conformada por legisladores, universidades, empresas y grupos de f que, rebelndose contra la iniciativa de Trump, declaran: Seguimos dentro del Acuerdo. El sbado, un grupo de manifestantes, en su mayora indgenas estadounidenses, interrumpi el discurso del gobernador de Califorina, Jerry Brown, en Bonn para demandar que el estado de California prohba el fracking, bajo la consigna Djenlo en la tierra!.

AMY GOODMAN : S, estamos emitiendo en vivo desde la cumbre de la ONU sobre el cambio climtico en Bonn, Alemania, donde representantes de casi 200 naciones se han reunido para participar en las negociaciones destinado a reforzar el histrico acuerdo sobre el cambio climtico de Pars firmado en 2015. Este ao, Fiyi ha hecho historia al convertirse en la primera pequea nacin insular en presidir la cumbre de la ONU sobre el cambio climtico. El evento se lleva a cabo en Bonn debido a los desafos logsticos de alojar a 25.000 personas en Fiyi al comienzo de la temporada de ciclones en el Pacfico Sur. Pero aun as se llama la COP de la isla.

El cambio climtico plantea una amenaza particularmente devastadora a las naciones insulares con poca altitud como Fiyi. Un nuevo informe dice que Fiyi tendra que gastar cuatro millones y medio de dlares en la prxima dcada para adaptarse al cambio climtico: una suma equivalente a todo su producto interno bruto anual. Mientras tanto, un nuevo informe publicado en el da de hoy muestra que el cambio climtico amenaza a uno de cada cuatro sitios naturales del Patrimonio Mundial, desde los Everglades de Florida hasta el Monte Kilimanjaro en Tanzania.

La conferencia sobre el cambio climtico de este ao se produce despus del presidente Trump haya prometido sacar a Estados Unidos del histrico acuerdo sobre el cambio climtico de Pars firmado en 2015. La semana pasada en Bonn, Siria firm el acuerdo de Pars, lo que significa que si el presidente Trump cumple su promesa de sacar a Estados Unidos del acuerdo, Estados Unidos se convertira en la nica nacin en la Tierra que no forma parte del acuerdo.

De hecho, hay varias delegaciones de Estados Unidos aqu en Bonn. Una es una coalicin de legisladores, universidades, compaas y grupos religiosos de EE. UU. que estn organizando una revuelta anti-Trump rechazando la decisin de Trump y declarando Todava estamos adentro [del acuerdo de Pars].

El sbado, un grupo de manifestantes, muchos de los cuales eran nativos de Amrica del Norte, interrumpi el discurso del gobernador de California, Jerry Brown, aqu en Bonn, pidiendo a California que prohba el fracking. Los manifestantes gritaron Djenlo bajo tierra!

MANIFESTANTES : El fracking de California propaga la contaminacin!

GOB . JERRY BROWN : S, deseo, deseara no tener contaminacin, pero necesitamos nuestros automviles.

MANIFESTANTES : !Bajo tierra!

GOB . JERRY BROWN : Bajo tierra.

MANIFESTANTES : Bajo tierra!

GOB . JERRY BROWN : Estoy de acuerdo con ustedes. Bajo tierra. Pongmosles a ustedes bajo tierra para que as podamos continuar. De todas formas

AMY GOODMAN : Ese era el gobernador de California, Jerry Brown, el sbado diciendo: Pongmosles a ustedes bajo tierra. Bien, pregunt al gobernador Brown al respecto de sus comentarios justo antes de empezar el programa de hoy.

AMY GOODMAN : El sbado, un grupo de manifestantes, principalmente indgenas estadounidenses

GOB . JERRY BROWN : S.

AMY GOODMAN : interrumpieron su evento y exigieron la prohibicin del fracking.

GOB . JERRY BROWN : No, exigieron la prohibicin de toda la produccin de petrleo.

AMY GOODMAN : Entonces ellos dijeron

GOB . JERRY BROWN : Toda la produccin de petrleo.

AMY GOODMAN : Entonces dijeron: Djenlo bajo tierra.

GOB . JERRY BROWN : S.

AMY GOODMAN : Y usted respondi diciendo: Pongmosles a ustedes bajo tierra.

GOB . JERRY BROWN : S.

AMY GOODMAN : Puedes explicar a qu se refera?

GOB . JERRY BROWN : Fue una broma. Amy, no use su medio de comunicacin para este tipo de tonteras. Esa fue una observacin irnica frente a una ruidosa manifestacin, que haca muy difcil escuchar, y mucho ms mantener la concentracin.

AMY GOODMAN : Pero esas personas eran indgenas estadounidenses, y se lo tomaron muy en serio.

GOB . JERRY BROWN : Mire, nadie ha sido ms

AMY GOODMAN : Se disculpa por haber hecho ese comentario?

GOB . JERRY BROWN : No. Vamos a ver, usted sabe que en California tenemos la poltica ms proteccionista haca de los indgenas estadounidenses de todo el pas. Y tenemos las normas ms estrictas respecto al medioambiente y a la industria petrolera. No creo que debamos acabar con la industria petrolera de California para luego traer el petrleo de Venezuela o de lugares donde las reglas son an peores. Tenemos que acabar con los automviles. Tenemos que utilizar automviles elctricos. Tenemos que utilizar transporte pblico. Necesitamos un mejor uso de la tierra. Tenemos que resolver el problema. Y lo entiendo, porque lidiamos con protestas todo el tiempo. Pero en California estamos reduciendo nuestro consumo de petrleo. Estamos reduciendo nuestras emisiones gases de efecto invernadero. Eso es lo que tenemos que hacer, no basta con tener lema o realizar una marcha o hablar y hablar. Estoy hablando de la realidad. Y California tiene las reglas de reduccin de petrleo ms estrictas de Estados Unidos. Nosotros somos los lderes en ese aspecto. Cuando alguien dice: Deshganse del petrleo; lo que quiere decir es que debemos deshacernos de nuestros automviles. Si nos deshacemos de los autos, tendramos una revolucin, y habra tiroteos en las calles.

AMY GOODMAN : Ellos era

GOB . JERRY BROWN : Nadie dice eso en serio.

AMY GOODMAN : Estaban pidiendo que se prohiba el fracking, como se ha hecho en Nueva York y Maryland.

GOB . JERRY BROWN : No, pedan la prohibicin de toda la produccin de petrleo.

GOB . AMY GOODMAN : Pero tambin del fracking. Cul es su enfoque respecto a eso?

GOB . JERRY BROWN : Mi respuesta es: no creo que tenga sentido importar petrleo por tren. Es muy peligroso. Y la gente que dice: No extraigas el petrleo de la tierra. Trelo en tren o en barco; pero eso es mucho ms peligroso. La respuesta es dejar de usar petrleo en los automviles, en los camiones. Necesitamos una red de vehculos que funcionen con energa renovable. Esa es la respuesta. Y creo que decir algo diferente a eso es intelectualmente deshonesto y no ayuda en nada.

AMY GOODMAN : Est considerando prohibir el fracking?

COORDINADOR : De acuerdo, tenemos que irnos. Gracias. Vmonos.

GOB . JERRY BROWN : Estamos considerando prohibir la extraccin de petrleo en los prximos 25 aos. La estamos reduciendo. Eso es pura retrica. Pura retrica Qu va a hacer si es

AMY GOODMAN : Nueva York y Maryland lo han hecho.

COORDINADOR : Tenemos que irnos. Tenemos que irnos.

GOB . JERRY BROWN : S, porque no estn en la misma situacin. Pensilvania no lo ha hecho. Esto es una especie de hbito de la izquierda.

AMY GOODMAN : Bueno, no creo que el fracking lo sea.

COORDINADOR : Vamos.

GOB . JERRY BROWN : No.

AMY GOODMAN : El fracking es un problema muy serio, como usted sabe.

GOB . JERRY BROWN : El fracking es algo muy serio. Y el fracking horizontal es muy peligroso y usa diez veces ms agua. Y en California es solo una parte muy pequea. De lo que estoy hablando es de que nos gustara poner fin a todas las perforaciones petroleras, pero tenemos que hacerlo de manera sistemtica, reduciendo la demanda y no solo el suministro, porque si no reducimos la demanda, obtendremos el suministro por barco y tren, y eso es realmente peligroso para los seres humanos. La gente muere a causa de la importacin de petrleo. Esa es la pure verdad. No s si eso es algo con lo que vayan a querer lidiar, pero le estoy diciendo las cosas como son.

AMY GOODMAN : Escuchbamos al gobernador de California, Jerry Brown.

