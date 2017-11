Ecofeminismo & Lucha Indgena

La tierra es la madre y es la que tiene capacidad de dar vida

Cuando se cumplen 10 aos de la Declaracin de Derechos de los Pueblos Indgenas, hablamos con Leonor Zalabata, lder indgena colombiana del pueblo Arhuaco [1].

Zalabata, reconocida por su trabajo por los derechos de los pueblos indgenas, cuenta con 35 aos de experiencia; ha participado en la Comisin de Diversidad Biolgica de Naciones Unidas, en la Red de Mujeres por la Biodiversidad y el grupo de trabajo de los pueblos indgenas de Naciones Unidas en Ginebra. En 2007 el Primer Ministro de Suecia le entreg el Premio Internacional de los Derechos Humanos Anna Lindhs.



Leonor Zabalata hace una reflexin sobre la bsqueda de una sociedad intercultural y justa que reconozca los derechos de todos los seres vivos como principio de vida. Una sociedad similar a esa democracia de la tierra [2] de la que habla tambin la lder india Vandana Shiva en la que se ve el mundo en sus interrelaciones y a travs de la cual podemos cooperar para ser creadores de paz, sostenibilidad y justicia. Los pueblos indgenas poseen un sistema de pensamiento estrechamente ligado a la tierra, principio que los diferencia de la sociedad occidental mayoritaria.







En la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, habitan los pueblos indgenas Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo, representativos por su resistencia histrica. Fundamentan su cosmovisin en la existencia de la Ley de Origen mediante la cual se relacionan y reconocen el valor primordial que tiene la naturaleza para la vida. A travs de los usos y costumbres orientados por dicha ley, estos pueblos han pervivido por mucho tiempo ante distintas adversidades. Una de ellas, el conflicto armado en Colombia en el que se han vulnerado sus derechos, desde los diferentes escenarios de violencia hasta por los procesos de explotacin de la tierra [3]. En este escenario, el territorio-naturaleza y las mujeres indgenas han sido vctimas.







Estas ltimas desde su posicin de indgenas, pobres y mujeres vinculadas a situaciones de explotacin econmica y opresin cultural que se ven agravadas por su condicin de gnero [4]. Desde las miradas ecofeministas, las mujeres y la naturaleza sufren violencias paralelas al ser explotadas por el sistema patriarcal capitalista que las considera inferiores y apropiables. Esta misma relacin la vemos reflejada en el vnculo de los pueblos indgenas con sus territorios, quienes, afectados por el mismo sistema desarrollista, luchan por la conservacin de la naturaleza como medio de vida y equilibrio universal.





Las tradiciones de los pueblos indgenas han estado siempre arraigadas a la tierra, de ah que la conservacin de la naturaleza sea un tema de vida diaria. La Ley de Origen es un enfoque de vida, mediante l se establece una relacin recproca con la naturaleza, en esta medida todo tiene vida porque influye en los dems seres. Una ley donde todos los elementos de la naturaleza tienen sus padres y madres. Estos, segn nuestra tradicin existan antes de materializarse y hacerse tangible lo que hoy tenemos. Por tanto, la ley conduce nuestros usos y costumbres, recoge unos principios para relacionarnos y proyectarnos y se constituye como base para mantenernos dentro de la actualidad en reconocimiento de derechos sociales, polticos y econmicos.





La solucin de muchas cuestiones la encontramos dentro de la ley de origen con componentes que ahora son nuevos. En los ltimos siglos nos hemos relacionado sin desaparecer, avanzado a la luz de las tradiciones indgenas y esto nos da la capacidad de ser modernos. Relacionarnos de igual a igual, porque somos diferentes y la igualdad est en esto, en que todos valoremos la diferencia. Considero esta ley como elemento que nos permite respetar y relacionarnos con los otros. As, la cuestin es que los indgenas no estamos ni por encima ni por debajo de la naturaleza, nosotros somos un ser creado para conservarla. Pero ahora ya no nos dejan convivir con ella, somos un obstculo para el desarrollo y lo peor es que la sociedad mayoritaria no avanza, su vida es el carro, la beca y la tarjeta de crdito. Esto nos ha ocasionado graves impactos, por ello la lucha y la resistencia de los pueblos indgenas se mantiene. Si no, no seguiramos aqu.





No hay tema de desigualdad sino de reconocimiento a una misin que cumplen tanto los rboles como la tierra misma, las mujeres al igual que los hombres. En nuestras tradiciones la tierra es la madre y es la que tiene la capacidad de producir la vida de todo lo que hay en ella pero esta no es posible si no hay una proteccin. Qu haramos si la tierra no tuviera vegetacin? La madre nos da la vida pero los rboles permiten que se den otras cosas importantes, como el oxgeno. Para los pueblos indgenas no es gratuito existir hoy. Ha habido una resistencia de la gente que hace diariamente cultura. Una mujer indgena tradicional es la que realmente sostiene esa manera de ser y de pensar de los que viven en el territorio. Hay muchas actividades donde ellas son el pilar y aparte de criar los hijos hacen tambin otras labores, de artes, agrcolas, sociales incluso; en reuniones organizativas y de autogobierno y desde nias porque se instruyen para ello. Las mujeres estn ligadas a lo que no se abandona nunca, por ejemplo el tejido, permanentemente por dnde va caminando va tejiendo es parte de su vida. Pero es necesario que haya mujeres que nos dediquemos a ser lderes para incluir esa visin y sentir de la mujer indgena dentro de nuestros procesos y espacios polticos.





El pueblo Arhuaco ha sido pionero para avanzar en los sistemas de salud y educacin. Asimismo hemos logrado que se retiren las misiones y que no haya proselitismo religioso en nuestros territorios. Hacemos esto porque estamos convencidos de que las tradiciones y prcticas han hecho posible que tengamos una identidad que se mantiene cuando ha sido transmitida y comprendida por nuestras generaciones. Hoy contamos con profesionales en muchas reas que profundizan en el conocimiento de afuera y regresan otra vez con ms fuerza a su cultura. Ya no dependemos exclusivamente de personas no indgenas y aunque nuestra identidad evoluciona, la relacin con la espiritualidad y la naturaleza es el fuerte que nos permite relacionarnos como colectividad. Cada uno de los rganos que tenemos los humanos descansa en un punto de la tierra, no podemos mantener las fuerzas que necesitamos si perdemos el territorio o parte de l [5]. En un encuentro internacional, el escritor Eduardo Galeano me pidi que mencionara cuatro cosas fundamentales para la permanencia de los pueblos indgenas Estas son: el espritu, el pensamiento desarrollado en nuestra filosofa, la forma de dirigir polticas y el territorio. Estas lneas estn supremamente relacionadas y dependen entre s, hacindonos permanecer individuales en una identidad colectiva.





La justicia no solamente se basa en unos derechos para los humanos, las plantas por ejemplo tienen sus derechos, entonces una sociedad justa es la que puede entender los derechos que tienen todos los dems. Es necesario comprender esa sencillez de los dems seres que nos rodean. Es un tema universal, tampoco podemos atribuir el desastre que tenemos de la naturaleza solamente a los hombres o creer que las mujeres solas podemos construir otro mundo. Lo que s es necesario, como deca Gabriel Garca Mrquez, es que las mujeres tomen las riendas, es vital probarlo pero al final el cambio depende de construir races. Hay que avanzar sin perder incluso los propios valores y formas para construir sociedades justas en donde la naturaleza sea un tema central en la vida de la gente. Los pueblos indgenas en el mundo somos como los pjaros: cambiamos de plumaje pero no de canto, de ah que las culturas sean el pilar para la transformacin de la humanidad y conservacin de la naturaleza.





Leonor Zabalata







Notas

[1]Originariamente conocido como el Pueblo Ika, el trmino Arhuaco fue acuado por los espaoles para diferenciar el dominio con otras zonas de la regin. El mismo se generaliz entre los indgenas que sobrevivieron a la conquista. ONIC, Pueblos Indgenas Colombianos.

[2] Shiva, V. Cambio del paradigma: la reconstruccin de una seguridad real en un tiempo de inseguridad. La democracia de la tierra.

[3] La Corte Constitucional de Colombia advirti a travs del Auto 004 de 2009 que al menos 35 grupos indgenas estaban en peligro de extincin a causa del conflicto armado y el desplazamiento.

[4] Hernndez, T. y Murguialday, C. 1991. Mujeres Indgenas de Ayer y Hoy, Talasa, p. 90.

[5] En la misma entrevista, Leonor menciona la importancia de la biodiversidad ya que cadaser es fundamental para el equilibrio con la naturaleza. Ms informacin: Mujeres Indgenas. Anuario Hojas de Warmi. 2012. N 17.

