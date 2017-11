Cmo se fabrica la noticia del "default" en Venezuela?

Question Digital

Los elementos para hacer que un eventual impago se transforme en un verdadero impago estn servidos: sanciones financieras y econmicas, medidas coercitivas sobre los acreedores y amplia cobertura meditica.

El default meditico llega antes que el real. El escenario se prepara lentamente con sanciones econmicas, con presin psicolgica sobre los tenedores de bonos venezolanos y con una campaa de medios que magnifica transacciones financieras rutinarias.

El pasado domingo el presidente venezolano Nicols Maduro afirm que el default nunca llegar a Venezuela porque el pas suramericano siempre tendr una estrategia clara enfilada hacia la renegociacin y reestructuracin de la deuda externa, recoge El Mundo.

Sin embargo, tan solo un da despus, Venezuela amaneci con la noticia de que la empresa estadounidense Standard & Poors rebaj la calificacin de ese pas de CC (muy vulnerable) a default selectivo debido a el impago de 200 millones de dlares por el cupn de sus bonos 2019 y 2024 dentro del perodo de gracia de 30 das, recoge El Universal.

El pas suramericano que ms ha pagado su deuda podra caer en default?

El lunes, un grupo de tenedores de deuda venezolana de EE.UU., Panam, Reino Unido, Portugal, Colombia, Chile, Argentina, Japn y Alemania se reuni en Caracas con el Gobierno venezolano como parte del primer acercamiento para la renegociacin y reestructuracin planteada por Maduro.

Las autoridades venezolanas calificaron este encuentro como altamente positivo y muy auspicioso, en un comunicado donde recordaron que en los ltimos 36 meses el pas suramericano haba cancelado 73.359 millones de dlares por concepto de capital reembolsado y de intereses pagados.

Un grato ambiente para reunirse

El viernes pasado, una nueva lista de funcionarios sancionados llegaba desde el Departamento del Tesoro estadounidense a Caracas. Sobre este grupo, que est formado por casi 20 miembros del Gobierno, incluido el presidente Maduro, pesaba un veto: las personas estadounidenses deberan tener cautela en sus relaciones con el Gobierno venezolano, agregaba el comunicado de Washington.

Se peda que no se implicaran en transacciones, acuerdos, de una manera directa o indirecta con los funcionarios agregados en la lista del Departamento del Tesoro bajo pena de multas de hasta de 10 millones de dlares y crcel por un mximo 30 aos.

En ese ambiente, donde adems se agregaron las sanciones acordadas por el Consejo de la Unin Europea, el pasado lunes se reunieron los tenedores de deuda para acordar el refinaciamiento o restructuracin de la deuda en el Palacio Blanco, edificio ubicado en frente de Miraflores, sede del Gobierno, en la capital del pas suramericano.

Hay impago o no?

El economista Luis Enrique Gavazut, miembro del Observatorio Econmico de la Presidencia, explic a RT que la calificacin de Standard & Poors es una declaratoria acelerada, por el hecho de que Venezuela no cancel 200 millones de dlares.

Es nada ms un pago de intereses, es algo bastante rutinario, de poca magnitud, afirma Gavazut, si se la compara con la cancelacin de intereses de la deuda externa anunciada este martes por el ministro de Comunicacin, Jorge Rodrguez.

En su opinin, debe compararse ambos montos: 200 millones de dlares, con los intereses de la envergadura de una deuda externa que asciende segn la cifras del alto gobierno a alrededor de 150.000 millones de dlares en este momento.

Este anuncio se une a los otros dos pagos de bonos de PDVSA hechos por Venezuela semanas atrs, que suman casi 2.000 millones de dlares y que fueron los ltimos que se podan hacer en esas condiciones, agrega, antes de anunciar el refinanciamiento y reestructuracin de la deuda.

El default meditico

Para Francisco Gonzlez, analista internacional entrevistado por RT, el default es meditico.

Son los medios los que publican esa informacin para generar temor en los inversores privados, expresa, pues eso impide que pueden comprar los bonos y que inviertan en Venezuela.

Quieren cortar la inversin extranjera en el pas, apunta.

Gonzlez expone adems que esa campaa busca desacreditar al pas suramericano y posicionar la matriz de que ya no puede cumplir con sus compromisos financieros.

Asfixiar a Venezuela

En opinin de este profesor universitario, se busca aislar polticamente a Venezuela hasta que no tenga posibilidades de crdito e ir ahogndola poco a poco.

Explica adems que aunque el tema del eventual impago ha sido posicionado por medios de comunicacin en Amrica y Europa, no corresponde a una poltica de un organismo multilateral.

Gonzlez coincide con Gavazut en que lo que se busca es generar temor en los inversores privados para que no compren bonos, no participen en la renegociacin de la deuda y no haya inversin.

Fuente: http://questiondigital.com/como-se-fabrica-la-noticia-del-default-en-venezuela/