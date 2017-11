Unas normas en contra de la estabilidad y de la distribucin

La intervencin de las cuentas al ayuntamiento de Madrid era una cuestin cantada. El informe de julio de 2017 de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya lo anticipaba. El ayuntamiento de Madrid ha gastado ms que lo que se establece en las normas de Regla de Gasto. Pero eso no significa que las normas sean adecuadas para la estabilidad y modernidad.

Decimos que no son adecuadas para la estabilidad y, adems, que el Gobierno cambia para mal las condiciones preestablecidas.

La estabilidad econmica no est en discusin en este debate. Hay bastante consenso entre los economistas en acordar que la evolucin de los presupuestos pblicos deben ser anti cclicos, es decir que si la economa est mal, hay un automatismo del presupuesto que alivia esa crisis, disminuyendo los ingresos porque la recaudacin impositiva cae y, en cambio, una serie de gastos aumentan, por ejemplo, el desempleo. Pero, esto ocurre considerando los presupuestos consolidados. Aunque dmonos cuenta que, en nuestro pas, los gastos de desempleo provienen de la seguridad social, de las cotizaciones laborales y que las rentas salariales han disminuido su peso en la Renta Nacional.

La Unin Europea y los gobiernos nacionales establecieron varias normas que favoreciesen la estabilidad econmica, que los ingresos fueran semejantes a los gastos, en la direccin anti cclica: el techo y la regla de gasto.

La regla de gasto, diferente al techo de gasto, se calcula actualizando el gasto computable del ejercicio anterior por un porcentaje del crecimiento econmico. Si la economa crece a un tres, y los ingresos en esa proporcin o ms, el gasto debe crecer menos de esa cifra. El supervit que se pudiera lograr se determina que reducir la deuda de esa administracin, sin que el remanente, aunque sea parcialmente, pueda sumarse a la capacidad presupuestaria del ejercicio siguiente.

En lo que respecta el techo de gasto, ste se calcula como resultado de un algoritmo que establece el mximo de gasto que puede tener una administracin pblica. Lo hace sumando a los ingresos fiscales previstos, el dficit mximo establecido de acuerdo con Bruselas y que forma parte del pacto de estabilidad y crecimiento econmico, independientemente del crecimiento, es el dficit el que marca cual es el mximo de gasto a presupuestar.

Lo que ha hecho el gobierno del PP es, desde nuestro punto de vista, una lectura sesgada y contraria a una poltica de cohesin y redistributiva con respecto al techo y regla de gasto, limitando y reduciendo su crecimiento potencial.

As, en estos momentos en los que la economa crece, el PP ha reducido tipos de los impuestos sobre la Renta de las Personas Fsicas y Sociedades, despus de haber subido el IVA. Es decir, deja que el crecimiento econmico repercuta en una mejora de los ingresos impositivos sustrayendo los ingresos que se produciran si se hubiera mantenido la progresividad del sistema fiscal que, incluso, puede provocar la reduccin absoluta de ingresos pblicos. Y esto en momentos donde la suficiencia del sistema fiscal sigue cuestionada. En todo caso, se reduce la potencialidad de crecimiento del techo de gasto.

Pero hay ms, porque si bien, hemos dicho que est generalmente aceptada en la academia econmica que es una buena una poltica econmica presupuestaria anti cclica, es discutible la regla de gasto diseada por las autoridades econmicas, si sta determina que no se pueda recuperar rpidamente las cifras de gasto cubiertas por ingresos al comienzo de la parte alcista del ciclo. Si las listas de espera han crecido, si no hay plazas de escuelas infantiles, si la ley de dependencia no se implementa, o hay personas sin prestaciones econmicas desempleadas y son necesarias inversiones y se agrav esas situaciones por la crisis econmica, no tiene sentido que no se pueda recuperar la situacin anterior a la crisis y reducir la brecha y slo despus, si as se considera, reducir el ritmo de gasto siempre respaldado por ingresos.

Por tanto el Techo de Gasto, como la Regla de Gasto tienen un diseo y se han hecho unas polticas fiscales para limitar el crecimiento del gasto, muy por debajo del crecimiento de la economa y de las necesidades de la poblacin. La primera marca el volumen del gasto, pero como hemos dicho se ha querido laminar los ingresos y la progresividad fiscal; la segunda, el ritmo de crecimiento del gasto. No son normas que faciliten una estabilidad econmica con cohesin y redistribucin.

Hay otros elementos a considerar. A la reduccin de la progresividad fiscal, se une la escasa diligencia para atacar el fraude y la elusin fiscal que se observa en la orientacin y nmero de los efectivos de la Agencia Tributaria. Esta reduccin de los ingresos potenciales, como hemos dicho, reduce el nivel del techo y regla de gasto.

Otra cuestin clave, desde el punto de vista macroeconmico, es que las entidades locales y esto tambin lo seala la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal es que la aplicacin [de la regla de gasto] tiende a imponer una evolucin del gasto pblico ms restrictiva que la que resultara compatible con el cumplimiento del objetivo del dficit.

Este supervit de las entidades locales y el del ayuntamiento de Madrid es relevante, es un colchn para que la Administracin del Estado (y de la Seguridad Social) pueda tener ms dficit del calculado por el mismo Ministerio sancionador que redacta unos ingresos presupuestados ms altos que los reales y promueve contra reformas fiscales que aumentan la desigualdad y as cuadrar globalmente mejor las cuentas con Bruselas. Aunque sea a costa de la cohesin, distribucin y de una estabilidad al servicio de todos.

Santiago Gonzlez Vallejo. USO. Miembro de la Plataforma de Justicia Fiscal.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.