21D, nueva prueba de fuego

Las diferentes fuerzas polticas ya han ultimado sus listas de cara a las elecciones impuestas por Mariano Rajoy. Unos comicios, como apuesta del ejecutivo espaol para dar una salida a la crisis catalana, que se desarrollarn en un contexto de represin, intervencin y judicializacin de un conflicto poltico.

En este contexto, el independentismo mira de resituarse despus de la declaracin no efectiva de independencia y de la suspensin del autogobierno. Los partidos independentistas se presentan por separado en tres candidaturas diferenciadas, pero amplas, que intentarn conformar un frente republicano con puntos en comn cmo: restablecer el gobierno legtimo usurpado por el 155, libertad para las presas polticas y apertura de un proceso constituyente para avanzar en la construccin de la Repblica Catalana. Por su parte, el unionismo ha convertido los comicios en una batalla a cara o cruz contra el independentismo, para la que contarn con el favor del aparato del Estado. Su estrategia ser la de articular un frente constitucionalista posterior al 21D. Finalmente, los Comuns intentarn romper el marco plebiscitario de estos comicios, argumentando la pertenencia de abrir un marco constituyente y recuperar la defensa de los derechos sociales.

ERC - Catalunya S. Los republicanos estn llamados a ser los grandes vencedores de estos comicios. Esta vez s, ERC da el paso de presentarse en solitario para intentar convertirse en el partido central de la poltica catalana en el prximo periodo. Los de Oriol Junqueras no han querido reeditar Junts pel S, e hicieron la habilidosa propuesta de que slo participaran de una coalicin ampla independentista si esta iba desde los neo-convergentes del PDeCAT hasta los anticapitalistas de la CUP. Junqueras encabezar formalmente una candidatura que, finalmente, tambin incorpora a Carme Forcadell, as como a MES, Avancem y Demcrates y a personas relevantes del campo soberanista. Los consejeros del Gobierno encarcelados como Romeva, Mund y Bassa, y los exiliados en Bruselas, Comn y Serret tambin se integran a Esquerra. No obstante, debido a la situacin judicial, Junqueras ha apuntado como presidenciable a Marta Rovira, en una carta a la militancia desde la prisin. Los republicanos han hecho autocrtica, admitiendo que el Gobierno no estaba preparado para hacer efectiva la independencia en un contexto de riesgo de violencia sin lmites que preparaba el Estado. ERC llama a hacer un frente comn coordinado para ampliar las bases sociales de la Repblica, y hace una apuesta para impulsar un gobierno de concentracin post 21D. Una apuesta cuestionada por el PDeCAT que, en palabras de su coordinadora general Marta Pascal, argumenta que la independencia exprs no existe; en lo que parece un intento para volver a la poltica del peix al cove de los convergentes.

Junts per Catalunya. Esta candidatura es la encabezada por Carles Puigdemont, el cual ha tenido las manos libres para su configuracin. Un intento de los convergentes de esconder las siglas del PDeCAT y de intentar reivindicar la herencia de Junts pel S ya que, aunque sea nominalmente, es la candidatura que ms recuerda a la coalicin unitaria del independentismo el 27S. Puigdemont lidera una lista transversal acompaado de algunos de los consejeros encarcelados como Turull y Rull; con personalidades independientes y con Jordi Snchez, ex-presidente de la ANC tambin encarcelado, como gran fichaje. Una lista, donde no hay ningn miembro de la ejecutiva del PDeCAT, y que ha comportado un malestar interno debido a que Puigdemont actuara al margen del partido. Una apuesta personal para intentar evitar el marcado descenso que pronostican las encuestas, y en la que la responsabilidad de los resultados recaer tambin, plenamente, en Puigdemont. La estrategia discursiva de la candidatura es la de la restauracin del gobierno y las instituciones legtimas de la Generalitat, a la vez que avanzar hacia la Repblica abriendo negociaciones con el Estado y Europa en base a la realidad post 21D.

En Com Podem - Catalunya en Com

Xavier Domnech encabeza una candidatura que reivindica la construccin de una nueva Catalua como Repblica libre de corrupcin, con igualdad de oportunidades, democrtica y soberana. En este sentido, los Comuns defienden la necesidad de impulsar un proceso constituyente que tenga en su centro el derecho al ejercicio de la autodeterminacin. No obstante, la candidatura no estar exenta de dificultades, al situarse como bisagra entre independentistas y unionistas, en una nueva campaa electoral de unas elecciones que, despus de todo lo que ha pasado desde el 1 de octubre, sern ledas en clave plebiscitaria. As mismo, no es nada esperanzador que los Comuns empiecen la pre-campaa con la intervencin de Podem Catalua por parte de la direccin de Madrid de Podemos, la cual propici la dimisin de Albano Dante y la creacin de una escisin, Som Alternativa. A esta crisis, hay que sumar las consecuencias de la decisin de Barcelona en Com de romper el pacto de gobierno municipal con el PSC, as como las malas prcticas de la nueva poltica en la configuracin de las listas y en la realizacin del programa electoral. En este sentido, los Comuns corren el peligro real de reeditar un Catalunya S Que Es Pot 2.0. Para evitarlo, al menos en cuanto a resultados, los de Domnech intentarn seducir a los votantes desencantados del PSC por el apoyo de estos a la intervencin de Catalua.

CUP Crida Constituent. Los anticapitalistas fueron los ltimos en decidir que se presentaran a unas elecciones que consideran ilegtimas. Su asamblea acord presentarse el 21D siendo el eje central de una candidatura claramente rupturista, independentista y de izquierdas, lo ms amplia posible. En este sentido, los cupaires no han sido capaces de sumar ni a Som Alternativa y al Proceso Constituyente, y su candidatura slo se ampliar con los Piratas y algunos independientes, que irn dentro de Crida Constituent. Carles Riera, proveniente de Endavant, encabeza la candidatura. Una lista con perfiles demasiados auto-referentes de la izquierda independentista que, desde sus propias filas ha recibido crticas por no ampliar ms el espacio con otros sectores favorables a la Repblica y a la defensa de un programa de emergencia social, que hubieran servido para sumar mayoras para impulsar un proceso constituyente popular. No obstante, la candidatura de la izquierda independentista es la garante del avance en la autodeterminacin de Catalua, tal y como demostraron con su coherencia en las anteriores legislaturas.

Ciudadanos. Ins Arrimades parte desde una buena posicin para intentar reeditar o mejorar los resultados del 27S, los cuales la llevaron a ser la lder de la oposicin. En esta carrera, Ciudadanos continuar presentndose, con Arrimades al frente, como el voto til frente al independentismo y para enterrar el Procs. Su pugna central por el electorado ser con el PSC, a los que acusa de querer reeditar otro tripartito y les plantea, al igual que el PP, impulsar un gobierno formado por los tres partidos constitucionalistas", si tienen mayora. En cuanto a su pre-campaa, los de Arrimades continan mostrndose como los garantes de la ley y la orden, con una defensa a ultranza de la Constitucin espaola y de la unidad del Estado. Y continan promulgando los ataques a la escuela pblica y al cataln, denunciando que los medios pblicos de Catalua manipulan la realidad, y divulgando una supuesta injerencia Rusa.

PSC Units per Avanzar. Los de Miquel Iceta se resitan en el mapa poltico cataln para intentar superar los malos resultados de los anteriores comicios, y no sufrir un castigo mayor por su posicionamiento, favorable a la intervencin del Estado del autogobierno cataln, junto a Ciudadanos y PP. En este sentido, el goteo de bajas significativas de militantes del partido, as como de la prdida de alcaldas importantes, como la de Blandas, o de la desaparicin de su presencia en los gobiernos de Barcelona, Sant Cugat y Girona, entre otros, son slo algunos ejemplos de su deriva. Para intentar superar esta situacin, los socialistas quieren aglutinar al catalanismo moderado, y han pactado con Units per Avanzar, herederos de la extinta Uni. Todo y las diferencias de proyectos, los dos partidos han acordado el veto a un referndum pactado. En este sentido, Iceta asegur que el PSC no pactar con quien quiera la "ruptura", y defiende que la solucin al conflicto entre Catalua y el Estado se tiene que resolver por la va de la reforma constitucional; una reforma vetada ya por el Partido Popular. Otro punto de acuerdo con los ex-Uni es, curiosamente, el de dejar sin efecto el 155 para recuperar y mejorar el autogobierno de Catalua, un autogobierno en suspensin con el apoyo del PSC.

Partido Popular. Xavier Garca Albiol es el candidato ms mal posicionado del bloque de los partidos unionistas, pero, no obstante, contar con todo el apoyo del ejecutivo de Rajoy. Los populares ya amenazan de alargar la aplicacin del 155, si el nuevo Gobierno cataln elegido no es leal a la Constitucin espaola. En la misma lnea que Ciudadanos, Garca Albiol ha propuesto acordar tres puntos en los programas electorales de las fuerzas favorables al 155. No pactar gobierno con ningn partido independentista, no promover ningn tipo de referndum -ni unilateral, ni acordado- y favorecer un pacto de gobierno entre los partidos autodenominados constitucionalistas si tienen mayora, son sus propuestas.

Estas son las candidaturas que competirn el 21D, en unas elecciones decisivas, donde los escenarios y hojas de ruta posteriores estarn condicionados a si hay o no una nueva mayora de escaos independentistas en el Parlamento, pero, sobre todo, a si los independentistas superan el 50% de los votos.

Jess Gellida es politlogo

@jesusgellida

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.