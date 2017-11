Conflictos olvidados

Huyendo de la guerra a travs de los bosques de Sudn del Sur

El diario

Durante la guerra civil sudanesa, entre 1983 y 2005, miles de nios hurfanos se internaron en los densos bosques tropicales del sur del pas, huyendo de los combates entre las tropas gubernamentales y el Ejrcito de Liberacin del Pueblo de Sudn (ELPS). Se les conoci como los nios perdidos y llegaron a ser hasta veinte mil. Vagando durante das, meses e incluso aos, llegaban de forma intermitente a las fronteras con Kenia y Etopa, como un continuo recordatorio del desastre humanitario que aconteca en el sur de Sudn.

La guerra termin oficialmente en 2005 y Sudn del Sur se convirti en un pas independiente en 2011. Sin embargo, los combates no tardaron en volver al territorio. Ahora, con el conflicto armado, tambin ha regresado la pesadilla de los nios perdidos

Sandra atraves, a sus 14 aos, los bosques que separaban su pueblo con la frontera de Uganda, a donde lleg vestida an con el uniforme de su colegio. Cuando empez el tiroteo, estaba en la escuela. Estbamos aprendiendo vocabulario en ingls. Me asust mucho porque nunca antes haba odo ese sonido. El profesor grit que saliramos y corriramos l fue el ltimo en salir de la clase, para asegurarse de que ninguno se quedaba atrs, recuerda la joven refugiada sudanesa, que desconoce cul fue la suerte de sus padres. Prefiero no pensar en ellos porque me entristece. Me da miedo no volver a verlos nunca, dice entre sollozos.

El pas ms joven del mundo ha tenido una historia turbulenta durante toda su breve existencia. Desde el golpe de Estado fallido del ex vicepresidente Riek Machar, los enfrentamientos entre dinka y nuerhan han degenerado en un conflicto tnico a gran escala en 2013.

A pesar de la prctica ausencia de medios de comunicacin internacionales, esta guerra ha producido una crisis de refugiados sin precedentes, particularmente tras el reinicio de las hostilidades en 2016, como se ve reflejado en el grfico, convirtindose en la crisis humanitaria que ms rpido creci en el planeta el ao pasado, por encima de la de Siria. Actualmente, los combates, los bombardeos y las masacres han forzado a ms de dos millones de personas a abandonar sus hogares en Sudn del Sur, un pas con una poblacin total de 12 millones de habitantes. El xodo ha afectado de forma muy particular a los nios, que representan el 65 por ciento de los refugiados del pas africano.

Semo y Seto tenan diez aos cuando la guerra lleg a su aldea en 2015. Estos dos hermanos sufren una discapacidad que les impide caminar y los sacerdotes de su aldea les haban facilitado unas sillas de ruedas adaptadas con las que los nios podan desplazarse. Cuando comenzaron los enfrentamientos armados, ambos se vieron forzados a huir y vivieron juntos una larga travesa que les llev hasta un campo de refugiados de la Repblica Centroafricana. Huimos y pasamos muchos das en el camino, hasta que llegamos aqu y una familia nos acogi, declara Seto, que ahora vive junto a su hermano bajo el cuidado de un amigo de sus padres en un humilde refugio.

Las mujeres y los nios sufren el peso de esta guerra sin sentido, declara Bornwell Kantande, Representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Uganda, uno de los pases vecinos que ha acogido al mayor nmero de refugiados sursudaneses. El 20% de los desplazados sufre desnutricin y 850 mil refugiados y solicitantes de asilo sursudaneses dependen para sobrevivir de la ayuda humanitaria de organizaciones como ACNUR o organizaciones socias como el Progama Mundial de Alimentos (PMA). Adems de ser la mayor crisis de refugiados en frica, Sudn del Sur es una de las peores tragedias de nuestra poca, declara Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

Cada da, ms de 2.000 personas provenientes de Sudn del Sur llegan a las fronteras de Uganda, que ya acoge a ms de un milln de refugiados sursudaneses. A pesar de la hospitalidad de la poblacin y los esfuerzos por parte del Estado ugands y las organizaciones internacionales presentes en la zona, el pas se ha visto al borde del colapso. An con estos problemas, su modelo de integracin en el tejido productivo y la cesin de tierras lo ha convertido en un proyecto piloto de integracin de refugiados en todo el mundo.

Medina Noah, una abuela ugandesa de 70 aos, dio parte de sus tierras a una familia refugiada de Sudn del Sur y ahora trabajan la tierra juntos cada da. Les di esta tierra por bondad -declara la abuela Medina- cuando se produzca la cosecha, podrn recogerla y tener comida. Tengo la certeza de que lo harn. Para Moro Joel y Betty Sandi, dos refugiados sursudaneses, este gesto ha supuesto poder comenzar una nueva vida tras huir de la violencia. Si alguien te da un terreno, sientes a esa persona como tu madre o tu abuela, declara Moro Joel. A su lado, Betty describe el lazo inquebrantable que se ha generado con su abuela de acogida: Hara cualquier cosa por ella.

Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

