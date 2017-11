El presidente, elegido en 2015, destaca por una poltica audaz de recuperacin nacional y de lucha contra la explotacin de los recursos del pas

Tanzania: el bosque que crece

No se le vio llegar. Bajo los radares de la mayora de los grandes medios de comunicacin franceses el nuevo gobierno tanzano se puso a trabajar y ha alterado el esquema nacional. Al mismo tiempo hay que admitir que la actualidad del continente africano difcilmente traspasa la neblina meditica que suscitan las actividades de los grupsculos islamistas en la zona. El rbol que cae hace ms ruido que el bosque que crece, afirma un proverbio surgido de la inteligencia colectiva. Este bosque es John Pombe Joseph Magufuli que el 5 de noviembre de 2015 se convirti en presidente de la Repblica de Tanzania con el 58 % de los votos. De 59 aos y licenciado en matemticas y qumica, ocup diferentes cargos en el seno de los anteriores gobiernos, sobre todo, el de ministro de Trabajo o de Pesca y Ganadera. Es un producto puro del sistema y, sin embargo, John Magufuli no se parece a nadie, seala la revista Jeune Afrique [1].

A semejanza de su homlogo francs Emmanuel Macron que en los primeros meses de su mandato afirmaba que no cedera nada a los holgazanes [2], Magufuli tambin se ha declarado hostil a ellos...aunque precis que se refera a los agentes del gobierno para quienes haba terminado la poca de tolerancia [3]. Apodado el Bulldozer (Tingatinga en suajili), el nuevo dirigente emprendi una campaa con la consigna de la lucha contra la corrupcin y pas rpidamente a los hechos. Una de las primeras cosas que hizo fue visitar por sorpresa el ministerio de Finanzas y discutir directamente con el ministro para exhortarle a recaudar fondos suficientes para ofrecer una educacin gratuita tal como se prometi [4]. Anul las ceremonias por la fiesta de la independencia argumentando que era vergonzoso gastar tanto dinero cuando en el pas tantas personas todava moran de clera y otras enfermedades [5]. Redujo drsticamente la cantidad de funcionarios autorizados a participar en viajes oficiales [6] y redujo un 90 % el presupuesto destinado a la cena reservada a los diputados antes de la apertura de sesiones del Parlamento [7]. Las cantidades ahorradas se destinaron a comprar camas y sbanas para los hospitales [8]. Otra medida simblica, el nuevo dirigente ha reducido su salario de 100.000 a 7.000 dlares [9]*.

Algunos analistas afirman que Magufuli es ms popular que su parido, escribe la periodista Ruth Nescoba en un artculo para la BBC [10]. Su partido, Chama Cha Mapinduzi (CCM, Partido de la Revolucin), se fund en 1977 tras la fusin del partido Tanganyka African National Union (TANU) y Afro Shirazi Party (ASP). As pues, el CCM es el partido nico de la Repblica de Tanzania, creada en 1964. Dirigido en aquel momento por Julius Nyerere, en pas se orienta hacia el socialismo africano apoyado por la China comunista. Una corta experiencia que acaba a finales de la dcada de 1980 con una reconversin progresiva en las polticas liberales y que lleva en enero de 1992 al multipartidismo [11]. A pesar de los cambios el CCM ha seguido siendo hasta el da de hoy el partido indestronable de la escena nacional. El que fuera el principal rival del presidente en las elecciones, Edward Lowassa, proviene tambin del partido en el poder. Fue exprimer ministro y fue desbancado en las primarias de 2015 por Magufuli. Mal perdedor, abandon el CCM para unirse a la oposicin (el Partido Chadema o Partido de la Democracia y del Progreso) e inmediatamente se convirti en candidato a las elecciones presidenciales [12]. Derrotado de nuevo, puso en duda el resultado a pesar de la importante diferencia de votos. Yo soy el presidente de Tanzania, John Pombe Joseph Magufuli, afirmar el vencedor en su discurso de investidura, y ahora vamos a ponernos a trabajar [13].

La pieza central de las ambiciones polticas del nuevo poder, la Autoridad Fiscal de Tanzania (TRA, por sus siglas en ingls), encargada del cobro de impuestos, paso rpidamente a estar en el centro de atencin. Ya en noviembre 2015 fue detenido su comisario general Rished Bade tras descubrirse un agujero en las cuentas pblicas calculado en 40 millones de dlares [14]. A ello sigui una sucesin de dirigentes hasta el nombramiento de Charles Kichere en noviembre de 2016. Juntos construiremos nuestra nacin, seala el lema de la pgina oficial de la TRA, donde se puede encontrar informacin sobre el aumento progresivo de la recaudacin fiscal (ms de 3 trillones de shilling tanzanos [15] para el tercer trimestre de 2017). El hecho de que se hayan vuelto a tomar las riendas de este organismo ha suscitado crticas en los sectores econmicos poco habituados y que critican a la TRA de acosarlos. Segn el diario sudafricano The Citizen, el primer ministro Kassim Majaliwa explic: Nuestro gobierno valora a los inversores y a los hombres de negocios. Gran parte de nuestro presupuesto depende de los impuestos. Y tambin aadi con diplomacia: Pedimos a quienes se han sentido tratados injustamente por la TRA que presenten sus quejas a las autoridades competentes [16]. El nuevo gobierno tanzano no ha establecido ningn aumento de la tasa de imposicin de las empresas (30 % desde 2009). As pues, Magufuli lleva a cabo una poltica de lucha contra la evasin fiscal a gran escala.

El caso de las multinacionales en el sector minero es una tarea de envergadura para el nuevo equipo del Bulldozer. El pas, que fue colonia britnica, es rico en materias primas como oro, diamantes, cobre, etc. Como el resto del continente, Tanzania est sometido al apetito voraz de las grandes empresas. En marzo de 2017 el gobierno anunci una auditora de las compaas mineras para verificar si se pagan bien las tasas existentes [17]. La empresa Acacia Mining, la principal entidad en la mira del poder, tiene ms de 250 contenedores bloqueados en el puerto de Dar-es-Salam para ser inspeccionados [18]. El presidente destituy al ministro de Minas al detectar que se declaraba menos peso de los minerales exportados. Se ha impuesto una multa de 190.000 millones de dlares a la empresa, que es duea de tres emplazamientos mineros en el pas [19]. Desde el verano se ha declarado una suspensin de la concesin de nuevas licencias a las empresas extranjeras [20]. Se abri entonces un periodo de negociacin entre el gobierno africano y la poderosa multinacional Barrick Gold Corporation, primera sociedad mundial productora de oro, cuya filial africana es Acacia Mining. En octubre se lleg a un nuevo acuerdo que redefine los trminos de explotacin de los minerales y de reparto de beneficios. Esto llev a la decisin de crear una nueva compaa tanzana en la que el gobierno tendr poder de decisin sobre las futuras operaciones. Los beneficios se distribuirn a partes iguales entre la nueva empresa y el Estado. Paralelamente el grupo Barrick, cuya sede est en Canad, acepta pagar una indemnizacin de 300 millones de dlares al gobierno tanzano [21].

Otro caso es el de la empresa britnica Petra Diamonds. El 31 de agosto de 2017 las autoridades tanzanas bloquearon la salida hacia Blgica de un cargamento de diamantes ya que acusaba a la empresa de haber infravalorado el valor de este (se calculaba en 15 millones de dlares aunque era el doble segn las autoridades). En consecuencia, el ministro de Finanzas Philip Mpango declar la intencin del gobierno de nacionalizar las piedras preciosas [22]. La empresa, por su parte, suspendi su actividad e inform que las autoridades haban interrogado a varios de sus empleados.

Las lites lo detestan pero el pueblo lo adora, seala el medio francfono Jeune Afrique [23]. No es de extraar que el nuevo equipo en el poder atraiga las iras de algunos sectores econmicos. Es indudable que la alteracin del antiguo orden de las cosas aumenta el riesgo de que el poder actual se encuentre maana en el centro de tensiones geopolticas cuya correa de transmisin reposa habitualmente en el tratamiento meditico. La Venezuela bolivariana, que es un caso de libro a este respecto, ilustra perfectamente estos mecanismos de desinformacin y de omisin que caracterizan a los retos mediticos en las cuestiones internacionales. Todos los fallos y los crmenes imputables al rgimen que est en el punto de mira se aumentarn con lupa. Tanzania, los espacios de libertad amenazados para bbc.com en enero de 2017 [24], El presidente de Tanzania desprecia la libertad de prensa, titulaba lemonde.fr en marzo de ese mismo ao [25]. En agosto la pgina web de RFI informaba de que la Federacin Internacional de las Ligas de los Derechos Humanos denunciaba el mal trato infligido por las autoridades tanzanas a los periodistas [26]. Se trata de una constante de aquellos gobiernos que ambicionan volver a barajar las cartas?

Fuente: http://www.legrandsoir.info/tanzanie-la-foret-qui-pousse.html

Esta traduccin se puede reproducir libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelin como fuente de la traduccin.