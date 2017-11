Vodafone permiti que las lites africanas se aprovecharan del boom de la telefona mvil

The Guardian/El diario

Un ganador de un concurso de Vodacom, propiedad de la britnica Vodafone TWITTER / @VODACOMSOCCER

La expansin de los telfonos mviles en frica ha sido una de las historias de xito de las ltimas dcadas, transformando vidas gracias a una mejor comunicacin y a la simplificacin de los servicios bancarios.

Una investigacin para el Observer de los activos de Vodafone en frica llevada a cabo por Finance Uncovered , ha levantado serias dudas sobre la transparencia y los procesos mediante los cuales las empresas occidentales entraron en el mercado de telecomunicaciones africano.

A menudo, las operadoras occidentales tenan que decidir entre aceptar la inclusin del gobierno en el proyecto o ceder una cantidad significativa de acciones a "inversores locales" si queran penetrar el mercado de un pas particular. La forma en que los gobiernos seleccionan a sus socios parece polmica, y ha suscitado dudas sobre cmo se estructuran los acuerdos.

La investigacin de Finance Uncovered ha revelado que, en ciertos casos, miembros de la lite poltica se aseguraban acciones de las compaas subsidiarias de Vodafone gracias a fondos prestados por la propia Vodafone. Acuerdos de este tipo pueden parecer extraos a gente ajena a ellos, pero son legales, y para la gente con suerte que ha podido hacerse con estos acuerdos los beneficios han sido grandes.

La Corporacin Financiera Internacional, parte del Banco Mundial, estima que los beneficios relacionados con telfonos mviles en frica Subsahariana crecieron de 100 millones de dlares (unos 85 millones de euros) en 1995 a 40.000 millones de dlares (unos 34.270 millones de euros) en 2015.

En septiembre del ao pasado, Vodafone obtuvo 1.100 millones de dlares (unos 942 millones de euros) slo con la venta del 5% de su principal filial en frica, Vodacom Group. El mes anterior, Vodacom Tanzania obtuvo 213 millones de dlares (unos 183 millones de euros) con la venta del 25% de sus acciones. La salida a bolsa, la mayor en el mercado de valores de Dar es-Salam, fue un logro para uno de los hombres de negocios ms ricos de Tanzania, Rostam Aziz.

Descendiente de una exitosa familia de negocios con intereses en minera, agricultura, puertos y medios de comunicacin, Aziz fue elegido diputado en 1994 y pas a ser el tesorero nacional del partido en el poder despus de financiar y dirigir la exitosa campaa presidencial de Jakaya Kikwete en 2005.

Dos aos ms tarde, en 2007, la "influencia extraordinaria" de Aziz se vio latente en un cable de la embajada estadounidense que ms tarde apareci en WikiLeaks. El cable cita a un poltico diciendo de Aziz: "No s qu poder mgico tiene ese to, pero es el que mueve los hilos tras el poder".

Dimiti como diputado en 2011 entre acusaciones de corrupcin que Aziz neg con insistencia. En aquel entonces, Aziz sugiri que las acusaciones no tenan fundamento y partan de polticos rivales. "He decidido renunciar a todas mis posiciones de liderazgo en el partido. Mi decisin se basa en una conciencia tranquila con estos polticos sensacionalistas y para pasar mi tiempo centrado en mis negocios", declar Aziz en su discurso de dimisin.

Para entonces ya era un hombre muy rico. La compaa de Aziz adquiri un 10% de las acciones de Vodacom Tanzania en 1999. Durante los ocho aos siguientes Aziz las aument hasta un 35% a travs de dos compaas, Mirambo y Caspian.

Por las normas que eran habituales para los accionistas de Vodacom Tanzania, los inversores locales como las compaas de Aziz estaban obligados a prestar dinero al operador de telecomunicaciones para ayudarle a establecer sus redes. Pero Vodacom tambin prest millones de dlares a la compaa de Aziz para ayudarle con esas obligaciones.

Vodafone dice que en 2012 la compaa de Aziz deba a Vodacom 52,2 millones de dlares. Dos aos ms tarde la compaa vendi la mitad de sus acciones por 240 millones. Sus participaciones catapultaron a Aziz a la lista Forbes de multimillonarios del mundo. Ahora, Vodacom Tanzania quiere comprar el resto de acciones de Aziz, con lo que obtendra otro gran ingreso.

Vodafone dice que el acuerdo de 1999 con Aziz tuvo lugar antes de que tuviese el control mayoritario del grupo Vodacom y que no "particip en la transaccin". Para el ao 2006 era el dueo de la mitad del grupo y pas a controlarlo.

Vodacom Tanzania no es el nico activo de Vodafone en frica que ha originado grandes beneficios a accionarios minoritarios con buenas conexiones. En 1999 el Gobierno keniano de Daniel arap Moi permiti que Vodafone Kenia comprase el 40% del operador de telecomunicaciones pblico, Safaricom, por 42 millones de dlares (unos 36 millones de euros).

Ms tarde se supo que Vodafone facilit "asesoramiento y asistencia" para asegurar la inversin de una compaa registrada en el paraso fiscal de Guernsey llamada Mobitelea.

En 2001 Vodafone concedi a Mobitelea opciones de compra de Vodafone Kenia a precios de 1999, permitiendo su compra de participaciones en Safaricom. Finance Uncovered estima que estas opciones otorgaron a Mobitelea unos beneficios de alrededor de 51 millones de dlares (unos 43 millones de euros) en 2009, un reflejo del gran xito de Safaricom.

La implicacin de Mobitelea no sali a la luz hasta 2007, cuando el Gobierno de Kenia sac a bolsa parte de sus acciones de Safaricom, y se vio obligado a publicar una lista de todos los accionistas. Quin se encuentra exactamente detrs de la compaa no se ha hecho pblico todava. Se especula con que gente cercana al expresidente Moi se habran beneficiado del acuerdo.

Despus de que diputados keniatas mostraran su preocupacin por un posible caso de corrupcin relacionado con Mobitelea, la Oficina Britnica contra el Fraude (SFO por sus siglas en ingls) se dirigi a Vodafone para obtener ms informacin. Vodafone dice que trabaj de cerca con SFO para entregar documentos e informacin relacionada con quin est detrs de Mobitelea, y que SFO decidi no actuar. Sin embargo, a pesar de entregar informacin a SFO, Vodafone dice que no estaba obligado legalmente a revelar pblicamente la identidad del dueo de Mobitelea por razones de confidencialidad comercial.

Esta explicacin ha enfurecido a muchos kenianos. John Githongo, el reconocido hroe anticorrupcin y presidente del Centro frica para la Gobernanza Abierta (Africa Centre for Open Governance), dice que est preocupado de que los verdaderos beneficiarios detrs de Mobitelea no hayan sido identificados pblicamente nunca.

"La cobertura periodstica de estas transacciones sigue dejando un sabor amargo", dice Githongo. "Cmo reaccionaran los medios britnicos y las ONG a las mismas prcticas si tuvieran lugar dentro de Reino Unido?"

Se sabe algo ms sobre los accionistas de las operaciones de Vodafone en Mozambique. Vodacom Mozambique cedi en 2007 a Emotel, una compaa de telecomunicaciones perteneciente a la rama econmica de Frelimo, el partido en el poder del pas, casi un milln de dlares para permitir que el Gobierno cumpliese con su obligacin de ser el accionista de un 3% del operador de telecomunicaciones.

Vodafone dice que el Gobierno comunic a Vodacom que si quera operar en el pas tena que asociarse con Emotel. Vodafone dice que su transaccin es anterior a su adquisicin del control mayoritario del grupo Vodacom y que no form parte del acuerdo.

Otro accionista era Intelec, una compaa que administra los intereses de negocios de Armando Guebuza, presidente de Mozambique hasta 2015, y una de las personas ms ricas del pas.

Un tercer accionista era Whatana Investment Group, una compaa de inversiones presidida por Graa Machel, la viuda de Nelson Mandela. Su primer marido haba sido Samora Machel, presidente de Mozambique hasta su muerte en 1986.

Expertos financieros sealan que se suele exigir por ley a las compaas extranjeras incluir un inversor local como accionista si quieren entrar en el mercado de un pas. Sin embargo, en algunos casos los acuerdos requieren niveles de financiacin que suelen estar fuera del alcance de la mayora de inversores locales, lo que significa que las compaas extranjeras no tienen ms opcin que ofrecer oportunidades de prstamo para que se adquiera el capital en cuestin.

Vodafone insiste en que todos los prstamos se ofrecieron en trminos comerciales normales y en condiciones de igualdad, con intereses al nivel comercial habitual. La compaa dice que "implement medidas especficas de cumplimiento y gobernanza" a la hora de negociar con "gente expuesta polticamente", segn los denomin la compaa.

Un portavoz de Vodafone dijo: "Las cuestiones planteadas son de naturaleza histrica (en el caso de Kenia se remontan a 1996) con transacciones iniciales que anteceden en su gran mayora a nuestros equipos de gestin actuales, en algunos casos en muchos aos. El personal envuelto en esas transacciones, y que pudieron estar en posicin de proveer informacin y contexto de gran relevancia a vuestras declaraciones y preguntas, ya no son empleados ni de Vodafone ni de Vodacom".

La expresidenta del comit de cuentas pblicas, Margaret Hodge, diputada laborista, cuestion las acciones de Vodafone, sealando que podra haberse esforzado ms para asegurar que los africanos de a pie se beneficiaran de las transacciones.

"Vodafone no debe taparse la nariz sin ms mientras los ms ricos de frica se hacen an ms ricos", dijo Hodge. "Podran haber usado su poder para asegurar que, all donde haba normas de propiedad local, la gente de a pie del pas se beneficiara, en lugar de la lite acaudalada".

Traducido por Marina Leiva

Fuente: http://www.eldiario.es/theguardian/Vodafone-permitio-africanas-aprovecharan-telefonia_0_707629838.html