De un internet abierto a una vuelta a la edad oscura

Counter Punch

Alguien puede dudar de que el acceso a un internet relativamente libre y abierto est llegando rpidamente a su fin en Occidente? En China y otros regmenes autocrticos los lderes simplemente manipularon internet a su voluntad, censurando el contenido que amenaza sus gobiernos. Pero en el "democrtico" Occidente se est haciendo de manera diferente. El Estado no tiene que interferir directamente, subcontrata su trabajo sucio a las corporaciones.

Tan pronto como el prximo mes la red podra convertirse en el juguete exclusivo de las mayores corporaciones de ese tipo, decididas a obtener la mayor ganancia posible fuera del ancho de banda. Mientras tanto, las herramientas que nos permiten involucrarnos en el pensamiento crtico, la disidencia y la movilizacin social se eliminarn a medida que la "neutralidad de la red" se convierta en una nota histrica, una fase inicial, la del "crecimiento" de internet.

En diciembre la Comisin Federal de Comunicaciones (FCC) planea revocar regulaciones ya comprometidas puestas para mantener una apariencia de neutralidad de la red. Su presidente, Ajit Pai, y las corporaciones que son proveedoras de servicios de internet quieren eliminar estas reglas, al igual que el sector bancario se deshizo de las regulaciones financieras para poder inflar nuestras economas en esquemas ponzi gigantes.

Eso podra servir como el golpe final a la izquierda y su capacidad para hacer que su voz se escuche en el mbito pblico.

Fueron los lderes polticos, ayudados por los medios corporativos, quienes allanaron el camino para este paso con su fomento de un pnico moral egosta sobre las "noticias falsas". Argumentaron que las noticias falsas aparecieron solo en internet, no en las pginas de los medios corporativos, los mismos medios que nos vendieron el mito de las armas de destruccin masiva en Irak y han preservado de manera tan efectiva un sistema de partido nico con dos caras. Al parecer el pblico necesita estar protegido solo de los blogueros y los sitios web.

Rpidamente respondieron los gigantes de las redes sociales. Cada vez est ms claro que Facebook est interfiriendo como una plataforma para la difusin de informacin para activistas progresistas. Ya est cerrando cuentas y limitando su alcance. Estas tendencias solo se acelerarn.

Google ha cambiado sus algoritmos de forma que ha garantizado que los rankings de los motores de bsqueda de los sitios prominentes de la izquierda caigan por el piso. Cada vez es ms difcil encontrar fuentes alternativas de noticias porque se ocultan activamente a la vista.

Google intensific ese proceso esta semana "desclasificando" RT y Sputnik, dos sitios rusos de noticias que proporcionan un contrapeso importante -aun cuando haya sesgo pro-Rusia en su agenda- a la propaganda antirrusa lanzada por los medios corporativos occidentales. Los dos sitios sern censurados en internet para la gran mayora de los usuarios.

RT est lejos de ser una fuente perfecta de noticias -ningn medio estatal o corporativo lo es- pero es una voz vital para tener en lnea. Se ha convertido en un santuario para muchos que buscan crticas alternativas y a menudo mucho ms honestas, tanto de la poltica interna de Occidente como de la intervencin occidental en tierras lejanas. Tiene su propia agenda poltica, por supuesto, pero a pesar de la suposicin de muchos liberales occidentales proporciona una imagen mucho ms precisa del mundo que los medios corporativos occidentales sobre una amplia gama de cuestiones.

Eso es por una buena razn. Los medios corporativos occidentales estn ah para apuntalar prejuicios que han sido inculcados en las audiencias occidentales a lo largo de toda su vida, el principal es que los estados occidentales actan legtimamente como policas bienintencionados, aunque de vez en cuando torpes, tratando de mantener el orden, entre otras situaciones, en estados malvados o indisciplinados en todo el mundo.

Los medios y la clase poltica pueden aprovechar fcilmente estos prejuicios para persuadirnos de todo tipo de mentiras que fomentan los intereses occidentales. Para tomar solo un ejemplo, Irak. Nos dijeron que Saddam Hussein tena vnculos con al-Qaeda (no los tena y no pudo haberlos tenido), que Irak posea con armas de destruccin en masa (no las tena tal como los inspectores de armas de la ONU intentaron decirnos) y que los Estados Unidos y el Reino Unido queran promover la democracia en Irak (pero no antes de que hubieran robado su petrleo). Puede haber habido oposicin en Occidente a la invasin de Irak, pero estaba mnimamente impulsada por una apreciacin de que estos elementos de la narrativa oficial eran fcilmente verificados como mentiras.

RT y otras fuentes de noticias en ingls no occidentales proporcionan una lente diferente a travs de la cual podemos ver eventos muy importantes con perspectivas que no se ven opacadas por una agenda occidental patricia.

Las fuentes y los sitios progresistas estn siendo gradualmente silenciados y puestos en la lista negra, llevndonos nuevamente a los brazos de los propagandistas corporativos. Pocos liberales estn dispuestos a alzar la voz en nombre de RT, olvidando las advertencias de la historia, como el poema antinazi de Martin Niemoller "Primero vinieron a por los socialistas".

Las reglas existentes progresistas y disidentes de "neutralidad de la red" ya estn fallando, como dejan claro los desarrollos que he sealado antes. Porque sin ellas las cosas empeorarn. Si los cambios se aprueban el prximo mes los proveedores de servicios de internet (ISP), las empresas que nos conectan a internet, tambin podrn decidir qu debemos ver y qu queda fuera de nuestro alcance.

Gran parte del debate se ha centrado en el impacto de poner fin a las reglas de las empresas comerciales en lnea. Es por eso que Amazon y sitios pornogrficos como Pornhub han liderado la oposicin. Eso est eclipsando la amenaza ms significativa para los sitios progresistas y los principios de la libertad de expresin que ya estn en conflicto.

Al In-System Programming (ISP) se le dar una mano mucho ms libre para determinar el contenido que podemos recibir en lnea. Podrn ralentizar las velocidades de acceso de los sitios que no son rentables, lo cual es cierto para los sitios de activistas, por definicin. Pero tambin pueden estar facultados para imponer la censura al estilo chino, ya sea por iniciativa propia o bajo presin poltica. El hecho de que esto pueda justificarse por motivos comerciales, no polticos, ser de poca ayuda.

Las personas comprometidas con encontrar noticias reales pueden encontrar soluciones. Pero esto es un pequeo consuelo. La gran mayora de las personas utilizar los servicios queles brindan y no se darn cuenta de lo que ya no est disponible.

Si se necesita cierta edad para acceder a un sitio web, simplemente harn clic en cualquier otro lugar. Si una bsqueda en Google muestra solo los resultados corporativamente aprobados, leern lo que se ofrece. Si su servidor de Facebook se niega a proporcionar contenido "no rentable" o "falso", no se enterarn. Pero todos los que nos preocupamos por el futuro seremos los ms empobrecidos.

Jonathan Cook gan el Premio Especial Martha Gellhorn de Periodismo. Sus ltimos libros sonIsrael and the Clash of Civilisations: Iraq, Iran and the Plan to Remake the Middle East (Pluto Press) y Disappearing Palestine: Israels Experiments in Human Despair (Zed Books). Su web es www.jkcook.net .

Fuente: https://www.counterpunch.org/2017/11/24/from-an-open-internet-back-to-the-dark-ages-2/

Esta traduccin se puede reproducir libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelin como fuente de la traduccin.