Conflictos olvidados

Repblica Centroafricana, la crisis humana olvidada por los medios

El diario.es

La crisis de la Repblica Centroafricana se est convirtiendo en la mayor emergencia humanitaria olvidada de nuestro tiempo. (Claire Bourgeois Coordinadora humanitaria de la ONU en RCA)

Cuando, en marzo de 2013, el grupo armado Seleka entr en Bangui, la capital de la Repblica Centroafricana, miles de personas huyeron de sus casas y buscaron refugio en el aeropuerto de la ciudad. Empleando antiguos hangares y aviones abandonados como techo y durmiendo all donde pudieron colocar una esterilla, decenas de miles de personas sobreviven junto a las pistas de aterrizaje activas del aeropuerto internacional Mpoko.

Feitouana Ornella lleg aqu en 2014, tras caminar cinco kilmetros. Al llegar al improvisado campo del aeropuerto, dio a luz a la pequea Debora Gbane.

Es muy difcil conseguir comida aqu, si lo logro, como solo una vez al da, relata Feitouana, con su hija en brazos. Si no como, no puedo amamantar, es muy duro estar aqu. El aeropuerto de Bangui puede ofrecer poco ms que un refugio seguro frente a los combates a sus habitantes. Las condiciones higinicas son muy deficientes y los refugiados padecen una ausencia alarmante de comida y medicamentos. Aqu no hay medicinas, soy catlica y solo puedo rezar y poner este rosario a mi nieto y esperar a que se cure, cuenta la desplazada Germaine Yassipou, con su nieto, enfermo de malaria, abrazado a su torso.

La situacin ha mejorado poco desde 2013. A pesar de que la milicia Seleka se desmoviliz y se firm un acuerdo de paz con la milicia anti-Balaka en 2015, la violencia sigue presente por todo el pas. Tras la celebracin de elecciones democrticas en 2016, las tropas francesas presentes en la Repblica Centroafricana se marcharon, permaneciendo una misin internacional de la ONU bajo el nombre de Minusca. Desde mayo de este ao, un recrudecimiento de los enfrentamientos, que ha sido ignorado por los medios de comunicacin internacionales, ha provocado una nueva oleada de desplazamientos forzados, llevando a que se registren los datos ms altos de refugiados y desplazados desde el comienzo de la crisis en 2013 como aparece en el grfico.

LA DESNUTRICIN SE CEBA CON LOS MS PEQUEOS

La desnutricin es, probablemente, el mayor peligro para los casi medio milln de refugiados de la Repblica Centroafricana que van llegando a las fronteras de los pases vecinos. Para finales de agosto, Camern acoga a 236.000 refugiados centroafricanos. Houriatou lleg a Camern en 2014, junto con su nieto de 18 meses, Djaratou. Tras soportar el largo viaje, el beb falleci de malnutricin severa ya en el pueblo de Batouri, al este de Camern. Caminamos durante tres meses por el bosque, fue terrible, recordaba Houriatou en la cama de un hospital de Camern, poco despus de la muerte de su nieto. Caminamos hasta que se nos hincharon los pies.

El caso del nieto de Houriatou no es excepcional. Solo en el hospital de Batouri, otros 100 nios fueron tratados de malnutricin severa con unos medios muy reducidos. El 60,5% de las personas afectadas por el desplazamiento en la Repblica Centroafricana son menores de 18 aos y la desnutricin afecta principalmente a los nios, a quienes en los dos primeros aos de vida podr dejar consecuencias irreversibles en su desarrollo.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ha advertido de que, si el resurgimiento de la violencia contina de forma tan descontrolada, los progresos realizados hasta ahora hacia la paz y la estabilidad se vern revertidos. Desde mayo de 2017, nuevos combates entre grupos armados en la Repblica Centroafricana han provocado sufrimientos, muerte y destruccin de la propiedad, declar Andrej Mahecic, portavoz de ACNUR, el 15 de septiembre. Muchos nuevos desplazados dicen haber sido testigos de asesinatos, robos, saqueos y secuestros, aada.

UN SMBOLO DE RECONCILIACIN EN MEDIO DE LA VIOLENCIA

En la orilla sur del ro Oubangui, que forma la frontera entre la Repblica Centroafricana y la Repblica Democrtica del Congo, atravesado por miles de refugiados en su huida del pas, se localiza un centro de esperanza en medio de la violencia. En este centro de refugio en la ciudad congolea de Zongo, madres musulmanas y cristianas han sido asistidas en sus partos, pudiendo dar a luz a sus hijos con seguridad e higiene, y miles de refugiados del vecino pas del norte han sido acogidos, indistintamente de su religin. El centro fue regentado durante 30 aos por la monja italiana Mara Concetta, de 84 aos, y por el imn Moussa Bawa, que, tras fallecer en 2016, fue sustituido por el joven Moustafa Mobito, de 34 aos.

Siendo el lder musulmn, tuvo que perseverar con su mensaje de dejar la guerra, de perdonar y de buscar la paz, recuerda del imn Moussa Bawa la madre Mara, en cuya enfermera, han nacido ms de 33.000 nios. Cuando tratas con gente que ha sufrido, no es fcil llevarles de vuelta al camino correcto, aseguraba la monja, poco despus de la muerte del lder musulmn.

Para ACNUR, la olvidada crisis de refugiados de la Repblica Centroafricana es una de las que padecen una mayor falta de financiacin de todas las emergencias humanitarias en el mundo, y el retorno voluntario de los refugiados solo podr darse si se apoya completamente una transicin hacia la paz y la estabilidad. A pesar del dolor causado por la muerte del imn Moussa Bawa, la hermana Mara Concetta y el nuevo imn, continuarn aportando su granito de arena para la reconciliacin de un pas que apenas ha conocido la paz desde que comenzara el nuevo siglo.

Fuente: http://branded.eldiario.es/conflictos-olvidados/republica-centroafricana/?_ga=2.17766781.513819638.1511768179-1356861806.1510580404