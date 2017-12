Amnista pide que se investigue a Shell como supuesto cmplice de asesinatos y torturas en Nigeria

Pblico/The Guardian

Shell tiene un largo historial de acusaciones en Nigeria. EFE

Amnista Internacional pide una investigacin penal de la petrolera Shell tras acusarla de ser cmplice de abusos a los Derechos Humanos cometidos por las fuerzas armadas nigerianas.

El martes, la ONG public un informe en el que revelan miles de documentos internos en la empresay declaraciones de testigos que probaran la participacin de la petrolera anglo-holandesa en la brutal campaa para silenciar activistas que se llev a cabo en la regin de los ogoni en los aos 90.

Amnista reclama al Reino Unido, Nigeria y los Pases Bajos que evalen un juicio penal contra Shell en vista de las pruebas que supuestamente la haran "cmplice de asesinatos, violaciones y torturas", acusaciones que Shell rechaza rotundamente.

Si bien el conjunto de los documentos incluidos en el informe contiene material que Shell se vio obligada a sacar a la luz durante un juicio civil contra la empresa, y muchas de las acusaciones son de hace mucho tiempo, el informe tambin revela pruebas que no se conocan hasta ahora.

Se incluyen testimonios que ha visto the Guardian que aseguran que Shell manejaba una unidad de polica secreta, con agentes entrenados por los servicios de seguridad del estado nigeriano, para realizar tareas de vigilancia despus de que la empresa anunciara pblicamente que se retiraba de la regin.

Shell se retir de Nigeria a principios de 1993, citando razones de seguridad, pero luego "busc formas de reingresar en la regin y ponerle fin a las protestas llevadas a cabo por el Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogoni (Mosop)", segn Amnista.

El grupo se haba conformado bajo el liderazgo del autor y activista nigeriano Ken Saro-Wiwa y luchaba por conseguir una carta de derechos para obtener autonoma poltica y econmica para la poblacin indgena y proteger su regin de un "desastre ecolgico".

En 1993 la potente campaa logr que la petrolera se retirara de la regin. Pero siguieron las protestas masivas cuando Shell continu con sus planes de construir un oleoducto en la zona.

El 30 de abril de ese mismo ao, las tropas que custodiaban a los trabajadores de Shell le dispararon a los manifestantes, hiriendo a 11 personas, y unos das ms tarde un hombre fue asesinado de un tiro en el pueblo de Nonwa, en otro incidente.

Todo esto desat una brutal represin a cargo de las fuerzas armadas nigerianas, que asesinaron a unas 1.000 personas y destruyeron poblados, dejando a 30.000 personas sin hogar.

Audrey Gaughran, directora de Asuntos Globales de Amnista, afirm: "Las pruebas demuestran que Shell alent repetidamente a las fuerzas armadas nigerianas a reprimir las protestas populares, incluso a sabiendas de los horrores que se llevaran a cabo: asesinatos, violaciones, torturas, destruccin de poblados".

"Es indiscutible que Shell jug un papel esencial en los eventos devastadores que sucedieron en tierras de los Ogoni en los aos 90, pero ahora creemos que hay fundamentos para realizar una investigacin judicial penal".

Aadi: "El primer paso fue reunir todas las pruebas. Ahora estamos preparando una presentacin penal para entregarle a las autoridades pertinentes en vistas de una acusacin formal".

La ONG asegura que Shell le brind "apoyo logstico" a las fuerzas armadas, incluyendo transporte y, al menos en una ocasin, le pag a un comandante militar conocido por sus violaciones a los Derechos Humanos.

Amnista seala que los documentos, que compartieron con the Guardian, revelan que en marzo de 1994 la empresa le pag ms de 750 euros a una unidad especial del gobierno creada para "restablecer el orden" en la regin de los ogoni.

Esto fue slo diez das despus de que el comandante de la unidad ordenara disparar contra activistas desarmados que protestaban frente a las oficinas centrales de Shell en la regin, en Port Harcourt. Otras pruebas recopiladas apuntan a los vnculos aparentes entre Shell y la agencia de seguridad interior de Nigeria, la SSS.

Shell ha declarado pblicamente que la fuerza policial que custodiaba a la empresa se encarg "solamente de proteger" al personal y las propiedades, pero testimonios obtenidos a partir de denuncias contra la empresa presuntamente demuestran que esa unidad tena estrechos vnculos con la SSS.

George Ukpong, exdirector de seguridad de Shell para la regin oriental, que supervis la fuerza bajo instrucciones de la empresa, indic: "Cada da que vengo a trabajar, llamo al director de seguridad estatal. Intercambiamos informacin".

Una de sus principales fuentes era una unidad de la fuerza que custodiaba a Shell, que recoga informacin ingresando de civil a regiones sensibles. "En lo que a m respecta, son informantes", dijo.

En su declaracin como testigo, Ukpong explic cmo la SSS entrenaba a la unidad. Dijo: "Invitamos a la unidad de entrenamiento a que vengan y elijan a algunos de nuestros agentes de inteligencia. Tenemos una seccin en la polica que se supone que se encarga de estas cosas. Entonces, los sentamos y les enseamos lo bsico sobre vigilancia y recopilacin de informacin".

Mark Dummett, investigador de Amnista, asegur: "El hecho de que Shell manejara una turbia unidad secreta y luego le pasaba informacin a la agencia de seguridad del estado es realmente inquietante. En esa poca, Nigeria reprima violentamente a los protestantes pacficos y existe la posibilidad de que la informacin que recoga la unidad espa secreta de Shell haya contribuido a graves violaciones de los Derechos Humanos".

Y aadi: "Las pruebas demuestran cun cercana y cun insidiosa era la relacin entre la empresa petrolera y el estado nigeriano, y Shell tiene que responder preguntas muy serias".

La campaa del gobierno nigeriano contra los ogoni culmin hace 22 aos con la ejecucin de nueve hombres ogoni, incluyendo a Saro-Wiwa, lder de las protestas. Estas muertes generaron indignacin en todo el mundo ya que todo indicaba que no haban tenido un juicio justo.

En junio de este ao, las viudas de cuatro de los hombres ejecutados presentaron un escrito contra Shell en los Pases Bajos, acusando a la empresa de ser cmplice de la muerte de sus maridos.

Tanto una persona como una empresa pueden considerarse responsables penales si alientan, posibilitan, agravan o facilitan un delito. El nuevo informe de Amnista Internacional, Una empresa criminal?, alega que Shell estuvo involucrada de esta forma en los crmenes contra los ogoni.

En su declaracin final al tribunal que lo conden, Ken Saro-Wiwa advirti que Shell algn da tendra que responder por sus acciones ante un juez.

Ahora Amnista dice: "Estamos decididos a llevar esta accin a cabo. Debe hacerse justicia por Ken Saro-Wiwa y las miles de vidas arruinadas por la destruccin de las tierras de los ogoni en manos de Shell".

Un portavoz de las oficinas de Shell en Nigeria dijo que la empresa siempre ha rechazado estas acusaciones de la forma ms rotunda posible. Seal: "Las ejecuciones de Ken Saro-Wiwa y otros ogonis en 1995 fueron eventos trgicos llevados a cabo por las fuerzas armadas, por orden del gobierno que estaba en ese momento en el poder. Nos entristecimos y escandalizamos con las noticias. Shell le pidi al gobierno nigeriano que tuviera misericordia. Lamentablemente, esa peticin que realizaron muchas otras personas ms no fue escuchado".

Aadi: "El apoyo a los Derechos Humanos, en lnea con un legtimo papel empresarial, es uno de los valores fundamentales de Shell, junto con la honestidad, la integridad y el respeto por las personas. Las acusaciones de Amnista Internacional contra Shell son falsas y no tienen fundamentos. Shell no conspir con las autoridades para reprimir protestas y de ninguna forma alent ni justific ningn acto de violencia en Nigeria. Creemos que las pruebas demostrarn claramente que Shell no es responsable por estos trgicos acontecimientos".

Traducido por Luca Balducci

Fuente: http://www.eldiario.es/theguardian/Amnistia-investigue-Shell-asesinatos-Nigeria_0_712879525.html