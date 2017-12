La violencia tnica estalla en Etiopa con un origen turbio

IPS

Desplazados somales en un campamento a las afueras de la ciudad de Dire Dawa, en el este de Etiopa. Crdito: James Jeffrey/IPS

OROMA-SOMAL, Etiopa, 23 nov 2017 (IPS) - La animosidad entre distintos grupos tnicos en Etiopa ya dej cientos de miles de personas desplazadas, adems de hogares de matrimonios mixtos destruidos.

Una noche preparaba la cena a mi marido y una hora despus de regresar del trabajo, me ech de casa, relat Zahala Shekabde, una somal casada con un oromo. Le rogu, le dije que lo amaba y que no tena nada ms, pero dijo que no me quera escuchar y que me tena que ir a otro lado o me lastimara, continu.

Zahala se fue sin nada, salvo tres hijos de un matrimonio anterior, pues su esposo no le dej llevarse al menor, que tambin era hijo suyo.

Otros desplazados como Zahala, de la regin de Oroma en Etiopa, dicen que no saben qu pas ni recibieron explicacin, salvo de los otros oromos y de algunos funcionarios que les explicaron que era una venganza por lo ocurrido a la comunidad oromo en Jijiga, capital de la regin Somal.

Ms de 50.000 oromos huyeron de la regin Somal, aunque las autoridades de esa regin y de Oroma debaten si el nmero abarca solo a esa regin o a todo el Cuerno de frica, pues esa comunidad tambin se fue de Yibuti y de Somalilandia, donde dos etopes fueron asesinados en la capital de Hergeisa.

El toma y daca de violencia tnica y las expulsiones se dispararon tras las protestas de oromos del 12 de septiembre de este ao en el pueblo de Aweday, entre las ciudades de Harar y Dire Dawa, cerca de esta frontera entre ambas regiones etopes.

Los enfrentamientos dejaron 18 personas muertas, segn datos oficiales, la mayora comerciantes somales de khat, una planta que al masticarla tiene efecto estimulante.

Somales que huyeron de Aweday dijeron que haba cerca de 40 personas muertas.

Tras lo ocurrido en ese pueblo, el Gobierno de la regin Somal comenz a expulsar oromos de Jijiga y de la regin. Segn las autoridades, la medida es por la seguridad de esa comunidad. Tambin aseguraron que ningn oromo falleci como resultado de la violencia tnica en la regin, una afirmacin cuestionada por los oromos desplazados.

Mi esposo estaba enfermo en casa cuando me fuiel 20 de septiembre, record Fateer Shafee, de una aldea vecina de Jijiga.

Luego recib una llamada suya dicindome que volviera a buscar a los nios porque haba un conflicto cerca. Cuando regres encontr a los nios, pero haban quemado nuestra casa con mi marido adentro. Todo el mundo corra y no pudieron sacarlo, relat.