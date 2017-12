La cumbre UE-Unin Africana sienta por vez primera en este foro al rey de Marruecos y al presidente del Gobierno saharaui

Abandon la entonces denominada Organizacin para la Unidad Africana (hoy Unin Africana) en 1984, cuando los estados que integran esta unin poltica admitieron la incorporacin de la Repblica rabe Saharaui Democrtica (RASD).

Marruecos se asil as del resto de pases del continente durante algo ms de tres dcadas, hasta que solicit su reingreso el pasado enero. En julio, durante la 29 cumbre de la Unin Africana (UA) en Addis Abeba (Etiopa), se sentaron en el mismo foro el representante marroqu y el saharaui de asuntos exteriores. Y ahora, esta reciente convivencia de Marruecos y la RASD cristaliza en otro espacio de referencia poltica: la quinta cumbre Unin Europea-Unin Africana. Esta vez, el encuentro que ha tenido lugar este 29 y 30 de noviembre en Abiyn (Costa de Marfil) ha reunido en la misma sala al rey marroqu, Mohamed VI, y al presidente de la RASD, Brahim Gali, un hecho que, a juicio del ministro saharaui de Asuntos Exteriores, Mohamed Salem Uld Salek, corrobora que la repblica saharaui es una realidad.

La Unin Africana tiene una estrategia social, econmica y poltica de integracin, y ahora Marruecos se da cuenta de que su aislamiento en frica es una prdida importante, ha sealado el poltico de la RASD en conversacin telefnica con Pblico durante una pausa de la cumbre. Creemos que ha llegado el momento para que se d cuenta de que el Shara Occidental es una realidad regional, nacional e internacional. Y este jueves, la presencia del rey de marruecos con el presidente saharaui demuestra algo que Marruecos no puede negar ni desconocer, ha insistido.

Interpelado sobre si el gesto marroqu de volver a ingresar en la UA lo lee la RASD como un avance o como una contradiccin, el ministro opta por el ngulo positivo. Es un paso en la buena direccin, desliza, y lo explica desde la propia necesidad del reino norteafricano que sita en el momento en que Marruecos se dio cuenta que su aislamiento se iba a agudizar ms, ya que la UA avanza hacia una integracin real econmica y poltica. Pero ese aislamiento no puede ser superado sin que ponga fin a la poltica de agresin contra el pueblo saharaui, insiste, enmarcando la idea en los reconocimientos como estado que acumula la RASD por parte de pases de la Unin Africana, los mismos que apoyaron la presencia saharaui en esta cumbre.

Tras el encuentro en la misma sala, por primera vez en una cumbre euroafricana, de los mximos representantes de los dos pueblos en conflicto, Uld Salek anima a la Unin Europa a ayudar a establecer la paz definitiva a partir del paso dado este jueves por Marruecos. Es en una regin muy cercana a Europa, y necesita la paz para la cooperacin. Uno de los temas ms importantes de la cumbre es la juventud. Y para los jvenes marroques, como para el resto de jvenes africanos, sin paz en Marruecos y en el Sahel no se puede hablar de desarrollo, y habr ms inmigrantes, guerras y destruccin, pronostica.

En la resolucin del conflicto que comenz hace 42 aos, con el abandono de Espaa al Shara Occidental y su entrega, a espaldas de la comunidad internacional, a Marruecos y Mauritania, la Unin Europea juega un papel clave, segn considera Uld Salek. Puede conjugar esfuerzos con la Unin Africana para lograr la paz definitiva, pero sobre la base de los derechos de autodeterminacin reconocidos al pueblo saharaui, defiende en alusiones al referndum prometido por Naciones Unidas en 1991 tras el alto el fuego de la guerra desatada entre Marruecos, tras ocupar ilegalmente el Shara Occidental, y el Frente Polisario, hoy representante poltico del pueblo saharaui.

Esos esfuerzos que reclama el titular de Exteriores del Shara a la UE se traducen en el fin de los acuerdos comerciales europeos con Marruecos, en lnea de lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Unin Europea cuando determin, hace un ao, que el Shara Occidental queda excluido del mbito de aplicacin de los acuerdos pesquero y agrcola. La Unin Europea no reconoce la soberana de Marruecos sobre nuestro pas, ha apuntalado tras recordar que, adems, Rabat no reconoce las fronteras de sus vecinos; no solo de la RASD, sino de otros, por lo que quienes dicen que quieren ayudar a Marruecos lo hagan para que salga de esta guerra injusta y de esta posicin insostenible que mantiene en la regin.

En este llamamiento a la Unin Europea para que asuma responsabilidades en el conflicto entre el Shara y el reino alauita, el ministro Uld Salek lamenta la posicin francesa. Francia es el pas que obstaculiza la paz desde 1991, cuando oye a Marruecos negar sus compromisos firmados en el plan de arreglo. El referndum no se celebr porque Francia, a partir de ah, en el Consejo de Seguridad obstaculiza el avance hacia una solucin que acepten ambas partes. Y es lamentable porque esta posicin francesa es injusta y contradice sus propias declaraciones como pas que aboga por la paz y por el respeto a los derechos humanos y a la legalidad internacional.

Uld Salek reclama tambin el compromiso tico, poltico y jurdico de Espaa con el Shara, as como la responsabilidad de Francia como potencia que ayud y apoya a Marruecos en la ocupacin. Estos dos pases pueden jugar un papel positivo en la estabilidad de la monarqua marroqu pasando, necesariamente, por el respeto a la existencia de sus vecinos.

El representante de la RASD avanza que aprovecharn las dos jornadas de la cumbre UE- Unin Africana, en la que participa tambin el presidente del Gobierno espaol, Mariano Rajoy, para reclamar a Europa una poltica clara de ayuda a frica. Sobre todo en la zona del Magreb, la ms cercana, concreta, y concluye denunciando la falsa propaganda de la estabilidad marroqu en la lucha antiterrorista. Marruecos produce el cannabis que financia el terrorismo en el Sahel. Adems, su sistema poltico y econmico no deja alternativas a la juventud, que est en una situacin catastrfica mientras su gobierno pierde el dinero del pueblo en vano, en una guerra colonial que no va a ganar.

Por todo, el ministro de Asuntos Exteriores de la RASD reclama la estabilidad del sistema marroqu sobre la base de una nueva poltica que favorezca el trabajo y no deje a la juventud la nica posibilidad de ir a inflar las filas de los grupos terroristas.

