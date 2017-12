A 70 aos del robo neocolonial, Palestina bajo el nuevo fascismo

Una cosa es el sentimiento de lo justo, de lo tico, de lo humano, y otra es la visin poltica, si unimos las dos partes elevamos al mayor rango nuestra visin transformadora. Pero qu conforma cada una de esas partes por separado? El sentimiento de lo justo por s slo, como la exposicin poltica por s sla, establecen cuerpos de quejas cuasi morales y opiniones ineficaces. Cada uno de ellos mirando para un sitio distinto. Unirlos en un acto con el objetivo de cambiar lo que deba ser cambiado remueve los cimientos de la injusticia y la antipoltica, los remueve, s, para expulsar al Estado usurpador de la vida que pertenece por Derecho a la mayora social. La injusticia y la antipoltica es de aquellos negacionistas del Derecho Internacional.

La ONU, creada en 1945 a raz de la experiencia de la 2 Guerra Mundial, naci estableciendo la condena del nazismo y el fascismo, reservando a las potencias coloniales que haban ganado un cierto margen de movimiento. Pero si la guerra desatada entre las burguesas europeas, con participacin de la estadounidense y japonesa, haba determinado que ciertas formas de dominio social eran lesivas para los intereses de unas en favor de la otra ms racista y ms clasista, la solucin, prohibiendo a los ms agresivos, slo funcionara si aprendan a dominar a los pueblos con nuevos mtodos, y ah emplearon ese margen que se atribuyeron al crear la ONU.

As el 29 de Noviembre de 1947 las potencias vencedoras partieron Palestina, en manos del gobierno ingls, previo forzamiento y compra del voto de buena parte de los votantes. Entonces slo formaban la ONU 54 Estados, 34 votaron lo que interesaba a Inglaterra y Francia, los organizadores. Previamente, para cumplir los planes que haban acordado con el mundo financiero sionista, -empezando por el Acuerdo secreto de Sykes-Picot, 1916, denunciado por Lenin al triunfar la Revolucin Socialista, luego la Declaracin Balfour, 1917, despus el Mandato Britnico, 1922, y conocemos el Acuerdo Haavara, por el que Hitler colabora con los sionistas y stos con el nazismo- haban acordado como objetivo el establecimiento sionista en Palestina. Todos estos, Acuerdo, Declaracin, Mandato para decidir, Acuerdo con Alemania nazi, todos ilegales o tomados al margen y contra la legalidad y los derechos del pueblo palestino, hicieron realidad su intencin tras la creacin de la ONU en su Segunda Asamblea General, donde decidieron entregar a la banda sionista financiera y sus brazos poltico y militar ms de la mitad de Palestina, sin contar con sus habitantes.

Slo Cuba, junto a los pases rabes se opuso a tal maniobra declarando en la Asamblea General que esa particin se opona a lo que se haba aprobado en el Artculo 1 y se reiteraba en el Artculo 76 sobre la libre autodeterminacin de los pueblos. Se preguntaba el representante de Cuba: Por qu no se ha consultado al pueblo afectado? Es que se ha temido que el resultado de la consulta fuera contrario a lo que de todas maneras se quera hacer? Y si esto es as Dnde estn los principios y dnde la democracia que contnuamente invocamos? El representante de Cuba record que tambin su propuesta de acudir a la Corte Internacional de Justicia haba sido rechazada, cuando el resultado de la consulta habra permitido caminar sobre terreno legal, con lo que todo indicaba que la Asamblea reus buscar soluciones conforme a derecho. Y subray: Por otro lado, consideramos que el proyecto es, adems, injusto.

El desarrollo argumental completo puede encontrarse en: http://www.cubadebate.cu/especiales/2014/09/29/cuba-se-opuso-al-plan-de-particion-de-palestina-en-1947-una-historia-poco-conocida-de-hace-67-anos/#.Wh_qeYbibIU

As es cmo, despus de la 2 Guerra Mundial la invasin fue ms programada, y la Alemania nazi, derrotada, vi como la potencia imperial ganadora, Inglaterra, la sustitua en los mismos acuerdos de ella-Hitler con sus aliados sionistas: el plan daba resultado, slo que una parte cambiaba de manos. Con la guerra ganada, 1945, la creacin de la Organizacin de las Naciones Unidas facilit sobremanera el principio del crimen legal que desde haca tantos aos venan trabajando: el 29 de Noviembre de 1947 el 54% de la nacin Palestina, expropiacin en la que incluan las tierras ms ricas, se lo daban a los financieros sionistas para que estableciesen su propio ente, llevando desde cualquier parte del mundo a sus pioneros neocoloniales: el ariete racista de la banca occidental pisaba en Medio Oriente, mediante un rgimen que estableca la divisin por razas y pueblos, lo que representaba el nazismo, y llegaba de la mano de la burguesa gobernante inglesa y la Banca Mundial Juda.

De ah que las alianzas establecidas por el sionismo con los antguos Estados coloniales y el nuevo imperio hayan dado como resultado la violacin continuada del Derecho Internacional, que es una conquista con la que la mayora deca garantizar, mnimamente, la estabilidad en las relaciones internacionales. Despus de tantos aos aqu tenemos el resultado un resultado ms, lo expone la Comisin Econmico Social para Asia Occidental de la ONU en marzo de este 2017, dice as: Israel ha impuesto un rgimen segregacionista en Palestina, el conocido internacionalmente como apartheid: Israel es culpable de cometer el crimen de apartheid conforme al Derecho Internacional, Israel practica la fragmentacin estratgica.

Llegados a este punto tenemos la explicacin de por qu los gobiernos capitalistas de occidente quieren que se acepte como normal a Israel. Ahora bien, no porque se empeen en su propaganda vamos a dejar de preguntar: Si tras la 2 Guerra Mundial se declar criminal ese sistema y se present la ONU como vencedora sobre esa forma tirnica de gobierno y de Estado, por qu a la vez aprob la creacin de un ente que representaba lo que se negaba?

Todos los estudios indican que estaban a la espera de que sus operaciones de corrupcin y crimen de nuevo cuo colonial diesen resultado, y la Ley sera burlada. La mentira poltica como crimen contra la humanidad ha dado paso al crecimiento del mundo que decan condenar. Cul es el arma que emplean los nuevos colonialistas?: la conquista, pero ahora -no es nueva- la conquista de las voluntades de los gobernantes mediante la financiarizacin, para lo que se han empleado a fondo apoderndose de la libertad de movimientos, de los mrgenes de independencia, de la soberana sobre sus medios de produccin, comercio e innovacin tecnolgica.

La burguesa siempre calcula y elige a quien le asegura mejor su dominio de clase, y el fascismo sionista le devuelve un mundo al que debi renunciar sobre el papel; adems juega la vaza de servir como campo de pruebas sobre la resistencia popular en Europa, y cmo irla sorteando y moldeando, desactivando.

Desde 1948 van a cumplirse 70 aos de la particin e invasin de Palestina: Quin, cul, de los antguos colonizadores vela por la causa ms que justa del pueblo palestino? De todos aquellos, mas el imperio que surgi de la 2 Guerra, ninguno ha cumplido con su deber de perseguir a quien practica la poltica de los crmenes denunciados. Si entonces aprobaron con chantajes la contralegal Resolucin 181 en la que daban paso a la creacin del Estado sionista y, decan, del Estado de Palestina, lo menos que podan haber hecho haba sido permitir que si el sionismo reciba sus parabienes, tambin el Estado de Palestina hubiese sido posible. Si esos mismos gobiernos decan no aprobar la limpieza tnica, el apartheid, que los sionistas llevaron a cabo unos meses despus, en 1948, sobre el pueblo palestino, podan haber intervenido para impedirlo; o cuando aprobaron la Resolucin 194 en la que decan pedir la vuelta de los refugiados a su tierra y a sus casas, por qu no la hicieron cumplir?, el pueblo palestino es el que ms refugiados tiene en el mundo, 5 millones, y llevan 70 aos sin poder volver a su pas; y en cumplimiento de ese equilibrio particional que ellos mismos declaraban, tan injusto, y habiendo condenado la ocupacin del ejrcito colonial sionista tras la guerra de 1967, por qu no han obligado a los ocupantes a retirarse?; por qu tras cada condena de los asentamientos coloniales, calificados como crmenes de guerra en la ONU, en los Tribunales Internacionales, en el mismo gobierno de la UE, no cortan sus relaciones hasta que cumplan lo acordado legalmente?; por qu no hacen que el ente ocupante respete, otra vez ms, la Resolucin 181, luego 194, luego 303, luego 478... de la particin en la que la ciudad de Jerusaln quedaba bajo la administracin de las Naciones Unidas, adems de disponer que es la capital de Palestina como lo ha sido y reclama el pueblo invadido?, facilitar la ocupacin colonial de la capital es estar bajo el cuidado internacional?

Y finlmente, si las Naciones Unidas, si los gobiernos capitalistas quieren hacer de demcratas frente al nazismo israel, pudiendo empezar por cualquiera de los puntos sealados anteriormente, que aadan otros dos fundamentales: el levantamiento del bloqueo, ilegal e igualmente condenado, a Gaza, y la libertad de los 7.000 prisioneros palestinos, que lo estn por haber defendido a su pas, a su pueblo, y con el que, para vergenza de la Humanidad, ninguno de los actores internacionales en cuyas manos est la solucin, ha optado por la justicia aplicando medidas econmicas, polticas y militares.

Y mientras, el pueblo palestino combate con sus fuerzas muy escasas al enemigo titulado por la ONU como criminal, desafiante de toda la legalidad, y no digamos de la justicia, la tica, lo humano en trminos polticos.

Frente al racismo, tan daino a la condicin humana, y frente a los gobiernos que en silencio quieren normalizarlo, los pueblos de nuestros pases tienen el deber de cumplir y hacer cumplir lo eso, lo justo, lo tico, lo humano en trminos polticos. Para su realizacin tienen al alcance de su mano el boicot a los productos e intercambios de y con el ente fascista denominado Israel. Se habr llegado al final cuando los gobernantes denuncien y rompan los acuerdos con esos nazis, y respeten la creacin del Estado de Palestina y su independencia.





Ramn Pedregal Casanova, es autor de los libros: Gaza 51 das, Palestina. Crnicas de vida y Resistencia, Dietario de Crisis, Belver Yin en la perspectiva de gnero y Jess Ferrero, y Siete Novelas de la Memoria Histrica. Posfacios. Presidente de la Asociacin Europea de Cooperacin Internacional y Estudios Sociales AMANE. Miembro de la Comisin Europea de Apoyo a los Prisioneros Palestinos.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.