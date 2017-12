El cambio climtico est creando una nueva generacin de novias infantiles

The Guardian

La inundacin se encarg de que el primer ao de Ntonya Sande como una adolescente tambin fuera el primer ao de su vida de casada. Hasta el momento en que el agua arras el campo desus padres en Kachaso, en el distrito Nsanje de Malawi se haban estado ganando la vida. Luego se vieron reducidos a buscar barriles de lea para vender.

Entonces, cuando un joven lleg a su puerta y pidi matrimonio a la nia de 13 aos, los padres no lo pensaron mucho tiempo, no se fueraa buscar en otro lado. Ntonya les suplic que cambiaran de opinin. Era demasiado joven, suplic. No quera irse. Pero fue en vano. Sus padres la sentaron y le hablaron clarito: el clima haba cambiado y les quit todo. No haba suficiente comida. No podan permitirse otra boca en la mesa.

Esa noche se acost en la cama por primera vez con unhombre al que nunca haba visto y sigui las indicaciones de su ta, que la haba instruido sobre el importante tema del sexo. Diez meses despus dio a luz a su primera hija.

Alrededor de 1,5 millones de nias en Malaui estn en riesgo de casarse debido al cambio climtico. Es un gran nmero.

Cada uno tiene su propia idea de cmo se ve el cambio climtico. Para algunos es la lucha de la morsa por encontrar espacio en los tmpanos de hielo que se derriten que publica Blue Planet II. Para otros es una visin apocalptica de las ciudades que desaparecen bajo las olas. Pero cada vez para ms nias en toda frica la manifestacin ms palpable del cambio climtico es un beb en sus brazos mientras se sientan a mirar a sus amigos que van a la escuela. El informe del proyecto Brides of the Sun, financiado por el European Journalism Center, se propuso de evaluar la escala de lo que muchos expertos sealan que es una crisis real y creciente: la aparicin de una generacin de nias novias como resultado directo de un clima cambiante

Y una y otra vez en aldeas desde el sur de Malaui hasta la costa este de Mozambique, las novias y sus padres contaron una historia cada vez ms familiar. En los ltimos aos notaron que las temperaturas suban, las lluvias se volvan menos predecibles y llegaban ms tarde y algunas veces inundaron lugares en los que nunca haba habido inundaciones. Las familias que una vez pudieron permitirse alimentar y educar a varios nios informaron de que ahora se enfrentaban a una situacin inviable.

Ninguna de las aldeas tena forma alguna de registrar los cambios cientficamente y en realidad ni siquiera sentan la necesidad de hacerlo. Todo lo que saban era que el clima haba cambiado y que antes podan pagar la educacin de sus hijas que iban a la escuela y ahora no. Y la nica solucin era que una o ms hijas se casaran.

A veces fueron los padres quienes tomaron la decisin. Por el bien del resto de la familia, una hija tuvo que ser sacrificada. La sacaran de la escuela y le encontrara un marido, una boca menos que alimentar. A veces era ella la que tomaba la decisin y as forzaban a sus padres. Infeliz, hambrienta, esperaba que un marido pudiera ser la respuesta.