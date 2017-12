Esclavitud en Libia Gracias OTAN!

Le Grand Soir

Un descubrimiento el esclavismo filmado por la CNN? De verdad acabamos de caernos de las nubes? Claro que no. El 11 de abril de 2017 la Organizacin Internacional para las Migraciones public un informe en el que sealaba que los miles de emigrantes que transitaban por Libia eran vendidos como animales en los mercados de esclavos antes de ser sometidos al trabajo forzoso o a la explotacin sexual.

Esta realidad la conoce todo el mundo y nadie ha hecho nada.

Mientras tantoEmmanuel Macron dedicaba su primer viaje presidencial al Sahel y no se recuerda que dijese nada, pero se entiende: la garanta del suministro minero de la antigua potencia colonial es un asunto muy serio y no iba a perder su tiempo en pequeeces. Es una lstima, porque Francia habra tenido mucho que decir sobre la situacin en Libia.

No hay que olvidar que si ese pas est a la deriva, despedazado por facciones rivales y sumido en la violencia es porque Francia y sus aliados lo destruyeron en 2011. Los mercaderes de esclavos no han cado del cielo, llegaron en el equipaje de la OTAN. Bajo pretextos humanitarios fabricados por la propaganda, Pars, Londres y Washington se arrogaron el derecho a destruir un Estado soberano. Lo sustituyeron por la ley de la selva y el caos de las milicias. Aqu est el resultado.

Dnde estn los que decidieron derrocar a Gadafi? Nos gustara or a esos visionarios. Nicols Sarkozy quiso hacer de esa cruzada la joya de su mandato. El Jefe del Estado ha hecho de la intervencin en Libia una batalla personal. Para prestigio de Francia, titulaba Le Monde el 23 de agosto de 2011. El prestigio es cegador! Para Alain Jupp la intervencin en Libia era una inversin para el futuro. Debera haber precisado que esa inversin no era solo petrolera. Los esclavistas le estn agradecidos. Ellos tambin invierten. La participacin de la oposicin de izquierda no fue mucho mejor. Franois Hollande aprob recurrir a la fuerza contra Gadafi porque si no Gadafi habra masacrado a una parte de su pueblo. Que est tranquilo, cuando se trata de masacres la OTAN es experta. El 21 de marzo de 2011 Libration pregunt a Jean-Luc Mlenchon por qu aprobaba los ataques areos a Libia. Respondi: lo primero que hay que plantearse es lo siguiente, existe un proceso revolucionario en el Magreb y en Oriente Medio? S. Quin hace la revolucin? El pueblo. Por lo tanto es vital que la ola revolucionario no se estrelle en Libia.

Sera necesario por lo tanto que los progresistas, o supuestos progresistas, se pusieran a meditar sobre las enseanzas de los hechos. Porque la poltica occidental siempre sufre grandes cambios, empieza con los derechos humanos y acaba en un mercado de esclavos. Algunos pueden envolverlo en retrica humanista o revolucionaria, pero el imperialismo sigue siendo el imperialismo. Se pueden multiplicar los disfraces de la miseria ideolgica, el pretendido deber de injerencia no es ms que el derecho que se arroga a aplastar al vecino. Es la ley del ms fuerte revisada y corregida por Bernard-Henri Lvy (BHL).

Los hipcritas dirn que la esclavitud no es nada nuevo y que este asunto concierne a los africanos, negando la responsabilidad del neocolonialismo. Empujadas por la miseria cientos de miles de personas pretender cruzar el Mediterrneo arriesgando sus vidas. La destruccin del Estado libio los ha dejado a merced de traficantes que los venden como si fueran animales. Y si escapan de sus garras el calvario no habr hecho ms que empezar. Qu paradoja! Vctimas de un mundo dual, esos desheredados de la tierra solo tienen la esperanza de arrastrar su miseria en los pases que causaron su desgracia.

Bruno Guigue es profesor universitario de Filosofa en la isla de La Reunin, ex-alto funcionario francs, analista politico especializado en Oriente Medio. Es autor de cinco libros, entre ellosAux origines du conflit isralo-arabe, Linvisible remords de lOccident,publicados por LHarmattan, y de numerosos artculos.

Fuente: https://www.legrandsoir.info/esclavage-en-libye-merci-l-otan.html

Esta traduccin se puede reproducir libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelin como fuente de la traduccin.