Trfico con la desesperacin de los negros africanos: Israel, Ruanda y Libia

Mondoweiss

El 14 de noviembre la CNN conmocion al mundo con su informe de noticias en formato video sobre inmigrantes negros africanos vendidos como esclavos en Libia. Ocho das despus el Gobierno de Ruanda emiti un comunicado titulado "La puerta de Ruanda est abierta para los migrantes cautivos en Libia". Al da siguiente el New York Times inform de que Ruanda recibira con agrado a "sus hermanos y hermanas africanos an en cautiverio". El presidente de la Comisin de la Unin Africana, Moussa Faki Mahamat, elogi la oferta de Ruanda de "reasentar a ms de 30.000 migrantes africanos que languidecen en Libia".

El mismo relato se difundi a travs de internet y en los peridicos metropolitanos de Estados Unidos, Europa y frica. El presidente de Ruanda, Paul Kagame, se est haciendo pasar por el padre de frica en el escenario mundial, pero nada podra estar ms lejos de la verdad o ser ms absurdo que su propuesta. Aqu hay cuatro razones:

Ruanda es un brutal Estado totalitario policial

El presidente Kagame y su partido gobernante dirigen un rgimen brutal, totalitario y respaldado por Estados Unidos con la novena tasa per cpita de encarcelamiento ms alta del mundo. Muchos prisioneros ruandeses son condenados por delitos de opinin para quien se atreve a estar en desacuerdo con la descripcin del Gobierno de las masacres de Ruanda de 1994 de "genocidio de los tutsis". Victoire Ingabire, que intent postularse para presidenta contra Kagame en 2010, cumple 15 aos de crcel por decir que "antes, durante y despus del genocidio otros ruandeses fueron asesinados". Hutus y tutsis fueron asesinados".

La Corte de Derechos Humanos y de los Pueblos Africanos dictamin recientemente que los derechos de libertad de expresin de Ingabire fueron denegados y que no tuvo un juicio justo, pero Ruanda ni siquiera ha reconocido la decisin y mucho menos la ha liberado.

En Bad News: Last Journalist in a Dictatorship Anjan Sundaram describe la pobreza extrema de la mayora rural de Ruanda y un Estado de vigilancia tan generalizado que los ruandeses temen confiar en su propia familia y vecinos. Esto suena como un Gobierno listo para abrir sus brazos a sus "hermanos y hermanas africanos"?

Ruanda ya est densamente poblado y padece "inseguridad alimentaria"

Ruanda es la segunda nacin ms densamente poblada de frica y la segunda ms pobre del este de frica. La tierra es escasa. En julio de 2016 un titular en The East African rezaba "La hambruna golpea a ms de 100.000 familias ruandesas en la provincia oriental". El informe deca que los ruandeses rurales huan de la hambruna por la frontera con Uganda. Howard Buffett, multimillonario, hombre de negocios y amigo del presidente Kagame, ha desplazado a muchos de ellos para sembrar cultivos de exportacin en la tierra que necesitan para cultivar alimentos.

El presidente Kagame es un criminal de guerra

El presidente Kagame es un criminal de guerra con las manos manchadas de sangre de millones de sus "hermanos y hermanas africanos" en Ruanda y la Repblica Democrtica del Congo.

En octubre de 1990 lider las tropas ugandesas que invadieron Ruanda. Muchos de los soldados eran hijos de la minora tutsi de Ruanda que haba huido del pas durante la dcada de 1960, despus de que la mayora hutu llegara al poder. Despus de una guerra de cuatro aos y el asesinato de los presidentes de Ruanda y Burundi, el ejrcito de Kagame derroc al Gobierno de Ruanda y estableci una dictadura tutsi de facto, que afirma falsamente haber puesto fin a la rivalidad entre los hutus y los tutsis. Los ltimos 100 das de la guerra incluyeron las masacres de medio milln o ms de ruandeses que llegaron a conocerse como el genocidio de Ruanda. La mayor parte del mundo nunca ha odo hablar de la invasin y guerra de cuatro aos, solo los ltimos 100 das descritos en la historia simplificada y descontextualizada contada en la pelcula Hotel Ruanda.

En 1996, y nuevamente en 1998, Ruanda y Uganda invadieron la inmensamente rica en recursos Repblica Democrtica del Congo, con las armas, la logstica y la inteligencia de los Estados Unidos. Masacraron a cientos de miles de refugiados ruandeses, expulsaron a un presidente, asesinaron a otro, masacraron al pueblo congoleo y lo expulsaron de sus hogares para saquear sus recursos. Hoy, despus de la muerte de ms de seis millones de congoleos, algunas partes del pas siguen estando ocupadas de facto por Ruanda. Los ruandeses se han convertido en oficiales del ejrcito congoleo y muchos congoleos creen que el presidente del Congo, Joseph Kabila, es un tutsi de Ruanda.

El Informe del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas de 2012 sobre la Repblica Democrtica del Congo inform de que el Ministro de Defensa ruands, que apoya al presidente Kagame, comand la milicia del M23 que luego atac la provincia de Kivu Norte en la frontera con Ruanda. Esta semana Human Rights Watch inform de que Kabila haba reclutado a exmilicianos del M23 de Ruanda para reprimir las protestas congoleas por su negativa a celebrar elecciones y renunciar al poder. Sesenta y cuatro manifestantes han sido asesinados y muchos ms heridos.

Los inmigrantes africanos deportados por Israelya han sido gravemente maltratados en Ruanda

El argumento ms inmediato contra el envo de 30.000 migrantes africanos de Libia a Ruanda es que los inmigrantes deportados de Israel a Ruanda en 2014 y 2015 no han encontrado un hogar all y en cambio han sido maltratados y traficados de manera horrible de vuelta al Mediterrneo.

Israel no entrega a los migrantes documentos que certifiquen su condicin de refugiados, solicitantes de asilo o cualquier otro estatus legal en Israel. Les dicen que les entregarn documentos en Ruanda, pero eso es mentira y aquellos que llegan con documentos que certifican su ciudadana o estatus de refugiado en otro lugar han sido privados de ellos al llegar. Esto significa que no pueden buscar asilo poltico o cruzar fronteras legalmente sin importar lo que les pase. Luego son traficados a travs de una red de contrabando desde Ruanda a Uganda, de Uganda a Sudn del Sur, de Sudn del Sur a Sudn, de Sudn a Libia y de Libia a Italia u otras costas europeas si llegan tan lejos, pero muchos no llegan. Los traficantes a lo largo de la ruta del contrabando saben que llegan a Ruanda con 3.500 dlares que el Gobierno israel les pag para que se fueran y cada uno toma una parte para su tramo de la ruta de contrabando si no se lo llevan todo.

Los periodistas del diario israel Haaretz han completado dos informes de investigacin sobre este tema con la ayuda del Fondo para el Periodismo de Investigacin y la Lnea Directa para Refugiados y Migrantes, una ONG. Haaretz public el primero, Solicitantes de asilo que dejaron Israel hacia Ruanda describen un viaje sin esperanzas, en mayo de 2015, y el segundo, Robo, extorsin y muerte: Las historias agonizantes de los refugiados que Israel deport a frica, en noviembre de 2017.

Los periodistas de Haaretz tambin estn haciendo campaa para impedir que Israel deporte a otros 10.000 migrantes eritreos y sudaneses a Ruanda. Israel propone pagar al gobierno de Ruanda 5.000 dlares por migrante, por un total de 50 millones, para que los reciba debidamente. Si Haaretz no hubiera investigado el destino de los inmigrantes deportados anteriormente, el mundo podra creer que estn todos vivos y bien en Ruanda.

Cualquiera que todava imagine que Ruanda recibir a 30.000 inmigrantes africanos de Libia con los brazos abiertos debera leer los informes de Haaretz.

Los migrantes que sobrevivieron a la ruta traicionera y llegaron a la seguridad de Europa vieron a muchos morir o desaparecer en el camino. Fueron golpeados, robados, violados y apenas alimentados por los contrabandistas. Les dicen a sus amigos migrantes que todava estn en Israel que es mejor que vayan a prisin -su otra opcin como inmigrantes no deseados en Israel- que a Ruanda.

Ann Garrison y Bndicte Kumbi Ndjoko son los ganadores del Premio Victoire Ingabire Umuhoza Democracia y Paz. Una versin de este artculo tambin apareci en Black Agenda Report y The Root.

Fuente: http://mondoweiss.net/2017/12/trafficking-desperate-africans/

Esta traduccin se puede reproducir libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar a los autores, a la traductora y Rebelin como fuente de la traduccin.