Tercera Intifada o tercer paso hacia la limpieza tnica de Palestina?

BDZ Iruerria

El reconocimiento del presidente norteamericano Donald Trump a Jerusaln como capital de Israel ha supuesto una vuelta de tuerca ms a la asfixia socioeconmica, poltica y territorial que sufre el pueblo palestino y cuyo inicio podramos ubicar en la declaracin Balfour.

Hace 100 aos (exactamente, el 2 de noviembre de 2017) el gobierno britnico a travs de su ministro de asuntos exteriores A. J. Balfour declar pblicamente a la Federacin Sionista su apoyo a la futura creacin de un hogar nacional judo en la tierra de Palestina(). Aunque en el breve escrito entregado al barn W. Rotschild se recoga la salvaguarda de la poblacin autctona, al sionismo poltico solo le interesaba el reconocimiento internacional para comenzar a implementar sus planes de limpieza tnica sobre el pueblo palestino().

Las principales ramas del sionismo fueron ejecutando sus acciones, todas ellas convergentes sobre Palestina: el sionismo poltico comprando voluntades y ganando votaciones entre gobiernos y en la Sociedad de Naciones (precursora de la actual Organizacin de las Naciones Unidas) para ir adquiriendo poder poltico en el territorio palestino; el sionismo prctico comprando y ocupando tierras palestinas para la creacin de colonias y kibutz(), verdaderas puntas de lanza de la ocupacin israel; y el sionismo revisionista que desde el principio abog por la lucha armada para deshacerse de la poblacin local, ya que su presencia impeda la creacin de un estado tnicamente puro y judo(). Todas estas acciones fueron generando una situacin de confrontacin creciente con la poblacin nativa(), cristiana, musulmana y muchas personas judas que no aceptaban los principios del sionismo.

El 14 de mayo de 1948 el sionismo aprueba en Tel Aviv su declaracin unilateral de independencia, amparndose en la aprobacin de la resolucin 181 de la Asamblea General de la ONU que propona la particin del territorio para la creacin de un futuro Estado palestino y otro israel(). Cabe destacar que esta resolucin era una mera propuesta y que en modo alguno obligaba a su implementacin, al no provenir del Consejo de Seguridad de la ONU(). Sin embargo, el sionismo acenta sus polticas de colonizacin que ya llevaban aos implementando, aunque hasta entonces solo haban conseguido la posesin del 6% de la tierra palestina.

Ante semejante declaracin, al da siguiente un ejercito conformado por palestinos y milicianos de diferentes pases rabes, menos numeroso y peor armado que el ejercito sionista, declara la guerra al recin autoproclamado Estado de Israel. Tras 8 meses de guerra (durante los cuales entre otros acontecimientos tuvo lugar el asesinato, por parte del grupo armado sionista Irgun, del Conde F. Bernadotte, enviado de la ONU para mediar entre las partes y contrario a la R. 181) Israel se apodera del 78% de toda la Palestina histrica y expulsa a la dispora() al 80% de la poblacin palestina().

Al Naqba (la catstrofe) es el trmino rabe para definir el significado de la creacin del Estado de Israel sobre la Palestina histrica. Posteriormente, tuvo lugar Al Naqsa, la guerra de los 6 das, en Junio de 1967. En ella Israel ocup militarmente el 22% de la Palestina histrica que no haba podido ocupar en la guerra del 48 y adems la pennsula del Sina en Egipto, los altos del Goln en Siria y las granjas de Shebaa en Lbano. No hay que olvidar que el verdadero objetivo sionista no es colonizar la Palestina histrica, sino como dira D. Ben Gurin():

El actual mapa de Palestina fue diseado por el Mandato Britnico, pero el pueblo judo tiene otro mapa que nuestra juventud y nuestros adultos deben conseguir dibujar: del Nilo al Efrates.

Estos han sido los grandes hitos de la ocupacin sionista sobre Palestina. Sus polticas son unas veces ms visibles y violentas como las masacres, los bombardeos, el muro Otras veces, la mayora, son polticas ms sutiles e invisibles. Entre ellas, la negacin de residencia a los ciudadanos de Jerusaln, la no concesin de permisos para la rehabilitacin de casas palestinas, las detenciones administrativas (sin cargos ni juicio), la destruccin de cultivos y de casas, la expropiacin de tierras, los impedimentos a la libre movilidad incluso dentro de Cisjordania y Jerusaln, la prohibicin de ir a Israel, la imposicin de toques de queda por parte del ejercito israel, el encarcelamiento de nios y nias por encima de 12 aos y un largo etctera tan cruel como silencioso.

Podramos decir que todas estas acciones de colonizacin y limpieza tnica siguen siendo llevadas a cabo por el sionismo prctico y el revisionista; el primero defenda y sigue defendiendo que lo importante es construir una realidad sobre el terreno aunque sea contra la legalidad internacional y el segundo que hay que hacerlo mediante la fuerza. El ms claro ejemplo lo constituyen las colonias que violan la IV Convencin de Ginebra, que establece que la potencia ocupante no podr ubicar a sus habitantes en el territorio ocupado. Sin embargo, Israel, vulnerando el derecho internacional, lleva ya ubicados a casi 600.000 ( ) colonos en las tierras palestinas ocupadas en 1967. Concretamente en Jerusaln ha arrebatado por la fuerza y se ha anexionado, con las colonias y sus infraestructuras, el 75% de Jerusaln oriental (la parte palestina).

Y, una vez ms, sin que ninguna sancin le haya sido impuesta.

En una vuelta de tuerca ms de desfachatez, ilegalidad y crueldad, Donald Trump reconoce a Jerusaln como capital de Israel, hito mximo ansiado por el sionismo. Obviamente, dicha declaracin viola la legalidad internacional que en el armisticio de 1949 establece la lnea verde dividiendo la ciudad de Jerusaln en una parte occidental para el sionismo y una parte oriental para el pueblo palestino. Sin embargo, comprobamos que los planes que el sionismo traz hace 100 aos se continan implementando. Que las diferentes corrientes del sionismo continan ejerciendo su poder sobre los centros del imperialismo financiero mundial, con los que establecen una perfecta sinergia (principal razn de ser del Estado de Israel). Ejemplo claro es el trabajo que ha hecho el sionismo poltico con el presidente norteamericano desde que fue elegido candidato republicano.

El sionismo pervive en todas sus formas y creemos interesante recordar que dicha ideologa mesinico-nacionalista, acuada por T. Herlz en 1897, fue declarada por una amplia mayora como una forma de racismo por la Resolucin 3379 del 10 de noviembre de 1975 de la Asamblea General de la ONU ( ) y la equiparaba al sistema del apartheid sudafricano. Esa similitud es la que llev al movimiento social palestino a emular la lucha de la poblacin negra en Sudfrica diseando la campaa de boicot, sanciones y desinversiones (BDS) a Israel hasta que cumpla con la legalidad internacional vigente. Esta campaa civil no violenta est siendo atacada por el actual sionismo poltico intentando que en los diferentes pases se persiga como si fuera un delito, intentando equiparar el antisionismo al antisemitismo. Esta relacin es fcilmente desmontable teniendo en cuenta que hay varios grupos de personas judas dentro de Israel y fuera de sus fronteras, como Boicot from Within (Israel), la International Jewish Anti Zionism (IJAN) o el movimiento Neturei Karta, organizacin juda que se declara claramente antisionista.

La declaracin de Trump no es sino una vuelta de tuerca ms dentro del maquiavlico plan de asfixia social, econmica, poltica y territorial del Estado sionista de Israel. Hoy, ms que nunca, es necesaria nuestra presencia en las calles en solidaridad con el pueblo palestino y con su lucha por la justicia y los derechos humanos, recordando la frase del premio Nobel de la paz Nelson Mandela:

Sin la paz en Palestina, la nuestra siempre ser incompleta.

Notas:

http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=46946

Expresin acuada por el historiador israel Ilan Pappe.

Materializacin del peculiar concepto socialista del sionismo rama mayoritaria del sionismo- que tena tanto de socialista como de racista ya que se trataba de comunidades colectivizadas pero exclusivamente judas.

Mltiples planes, como el plan Dalet, fueron diseados e implementados para expulsara a la poblacin de Palestina (La limpieza tnica de Palestina. I Pappe. Ed crtica (2006)) o exterminarla (La Rebelin. Menahen Beguin. Indita editores, 2008) entre ellos, la masacre de Deir Yasin donde ms de la mitad de la poblacin fue asesinada por los grupos paramilitares Irgun y Stern (Palestina. El hilo de la memoria. Ed Caballo de Troya. 2004).

A principios del siglo XX en Palestina convivan unos 650.000 musulmanes, unos 80.000 cristianos y unos 60.000 judos. (Historia de la Palestina Moderna. Ilan Pappe. Ed. Akal. 2007. pg 114.

55% para el futuro estado judo (aunque su poblacin era solo del 33%), 45% para el futuro estado palestino, dejando la ciudad de Jerusaln un corpus separatum bajo control internacional.

Contrariamente a lo que sucede con la R. 242 que insta a Israel a desocupar los territorios palestinos y s es de obligado cumplimento al emanar del CS de la ONU.

Before their diaspora. Walid Khalidi. The institute for Palestine studies (1984)

La historia de la Palestina moderna. Ilan Pappe. Ed. Akal (2007)

Ben Gurion y los rabes palestinos D. Ben Gurin. Oxford University Press. (1985)

http://www.btselem.org/topic/settlements

La Resolucin 3379 fue anulada por la Resolucin 4686 del 16 de diciembre de 1991, condicin que Israel impuso para sentarse a negociar sobre los futuros acuerdos de Oslo, avalada por intensas presiones de Estados Unidos.

