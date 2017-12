Tunecinas contra "la manada"

No es una pelcula de digestin fcil y el acomodador del cine Parnasse, destartalada sala de la avenida Burguiba, no disimula: Le ha gustado? se encoge de hombros. Me alegro. Bon soir.

La belle et la meute (La bella y la jaura), de la directora Kaouther ben Hania, ha puesto el dedo en la llaga en Tnez, primera y nica flor de la primavera rabe. Basada en hechos reales, relata la historia de Mariam, una universitaria que es violada por tres policas y sufre todo tipo de humillaciones y amenazas cuando intenta denunciarlo. La cmara la sigue, en 9 planos secuencia, en una noche de pesadilla por comisaras y hospitales en que se enfrenta a la manada. Aqu no son slo los violadores sino tambin todos los que les protegen. Los que le repiten que ensuciar el honor de su familia o pondr en peligro la estabilidad del pas si habla.

A das de cumplirse siete aos desde que un vendedor ambulante llamado Mohamed Buazizi se inmol y encendi la revuelta contra Ben Ali que se extendera por la regin, el filme es una metfora: los males del rgimen que se resisten a morir y tambin todo lo que ha cambiado en Tnez.