Aguas negras inundan Libia

Libia se sigue degradando en una guerra sin fin, que no se detiene desde el derrocamiento y martirio del Coronel Gadaffi en 2011, diferentes grupos armados se disputan el predominio de lo que fue el pas ms desarrollado de frica, convertido en un Estado Fallido, que solo puede paragonarse con Somalia.

Libia est dividida en dos bandos principales, que ni si quiera se pueden denominar gobiernos, el llamado parlamento o asamblea de la ciudad de Tobruk, quien lleva la delantera en el control de una gran porcin del territorio y cuyo hombre fuerte es el general Khalifa Hafther, mientras que el otro factor de poder es Trpoli, creado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en funciones desde el 31 de marzo de 2016, con Fayez al-Serraj, como Primer Ministro, impuesto por la ONU, y que apenas controla algunas manzana de la antigua capital libia y que no ha sido reconocido por los representantes de Tobruk.

Debajo de estas dos estructuras aparecen cientos de bandas armadas que disputan tanto con al-Serraj y Hafther el poder real del pas. Actuando segn la oportunidad como grupos insurgentes, muchos vinculados a organizaciones fundamentalistas como al-Qaeda y el Daesh, que encuentran en el contrabando desde cigarrillos a petrleo; el trfico de drogas; la trata de personas, asociados con las organizaciones encargadas del control de las naves y los puertos de donde miles de refugiados no solo de todos los rincones de frica, sino de lugares tan remotos como Afganistn y Bangladesh, intentan llegar al sur de Italia, desde que Turqua cerr el paso hacia Grecia en marzo de 2016. A todas estas actividades con que se financias dichas bandas para continuar con la guerra y los negocios, desde hace ms de un ao la subasta de esclavos, es otro de sus s grandes negocios.

Estas subastan tienen como epicentro la ciudad de Sabha, en el centro del pas, y por donde pasan la mayora de las rutas de refugiados que desde frica Subsahariana, intentan alcanzar los puertos del Mediterrneo, sin que nadie pueda, ni le interese detener a los negreros.

Cientos de miles de refugiados siguen teniendo a Libia como su destino antes de saltar a Europa, tras el cierre de las fronteras turcas, se cree que en proximidades de puertos como Misrata o Sirte, esperan el momento de su embarque cerca de un milln de estos desangelados.

Mientras el flujo hacia los puertos continua incesante, para muchas de las bandas se ha abierto la temporada de caza, que ya no solo los capturan para venderles sitios en naves que parten rumbo a Europa, sino que han descubierto el gran negocio de la venta de sus rehenes, que son subastados abiertamente tanto en Sabah, como localidades cercanas, fundamentalmente para trabajos agrcolas, por lo que pueden ganar entre 200 y 500 dlares por esclavo. Si alguien se reste es torturado, violado y muerto, como escarmiento para quienes lo intenten imitar. Algunas de estas vctimas, alcanzan a ser liberadas tras el rescate cobrado a sus familiares.

Libia tras siete largos aos de guerra ha perdido prcticamente toda su infraestructura, el descontrol por la falta de autoridades ha obligado a que cada uno intente su modo de sobrevivencia. La poblacin carece de toda posibilidad de abastecimiento, al punto que se ve obligada a romper el asfalto de las calles, que ha sobrevivido a la guerra, en bsqueda de antiguas caeras de agua, a pesar de que el pas cuenta con el tercer mayor acufero a nivel mundial.

El Primer Ministro al-Serraj, viaj a Estados Unidos donde se reuni el primero de diciembre con Donald Trump y el jefe del Departamento de Estado Rex Tillerson, buscando el apoyo de Washington, para hacerse con el poder que disputa con el siempre candidato a hombre fuerte y ex favorito del Pentgono, Khalifa Haftar.

Ambos personajes haban pautado elecciones para el ao prximo, pero ms all de la buena voluntad, el pas est todava muy lejos de poder organizar semejante proeza.

Rex Tillerson, anunci el apoyo al gobierno con base en Trpoli y se comprometi a ayudar al pueblo libio, a conseguir un futuro ms estable, unificado y prspero. Mientras exigi que todas las partes acepten el plan del enviado especial de la ONU para Libia, Ghassan Salam, plan que consiste fundamentalmente en abrir un dialogo entre Trpoli y Tobruk y que tendra el visto bueno de Mosc, que hasta hace poco apoyaba a Haftar, Reino Unido y Francia.

Solo cuestin de nmeros.

Ms all de la pacificacin y la reorganizacin de Libia, lo que ms le interesa a la Unin Europea (UE), es encontrar el modo de evitar el flujo de refugiados hacia sus costas y para esto Erik Prince, ex US Navy SEAL, fundador y presidente de la celebre Blackwater, epitome de la libre empresa, ha ideado un plan que sera prcticamente una ganga para la UE.

Prince que ha llevado al extremo el antiguo oficio del mercenario, como l mismo lo dice, lo ha industrializado, ha ofertado al propio Trump su plan, que consiste fundamentalmente en establecer tres o cuatro puntos del territorio libio escuelas de guardias fronterizas entrenadas por su nueva compaa la Frontier Services Group, con sede en China, tal como su compaa lo hizo en Afganistn, para detener, alojar y repatriar a los refugiados. Prince conoce muy bien el terreno ya que fue asesor Khalifa Haftar, para que se posicione militarmente en Libia, alcanzando a controlar cerca de la mitad del pas.

El ex dueo de Blackwater, debi venderla en 2010, nada menos que a MONSATO, jaqueado por tribunales internacionales que amenazaban con procesarlo por las constantes violaciones a los derechos humanos cometidas por sus muchachos. Blackwater entre 1997 y 2010 recibi ms de 2 mil millones de dlares por los servicios prestados al Pentgono, en los diferentes teatros de operaciones de Irak, Libia, Afganistn, Somalia, Yemen, Colombia y un largo etctera, donde su compaa fue responsable de varias matanzas como la de Faluya, Irak, en 2004.

Pierce argumenta que su plan sera mucho ms econmico para Europa, que el que esta implementado con las naves que intersectan a los refugiados en alta mar. Instalando a unos 800 de sus hombres y los guardias entrenados por ellos, en la frontera sur de Libia, impidiendo el paso de los refugiados que llegan cruzando desde Sudn, Chad y Nger.

Aparentemente el plan no habra sido aceptado por los consejeros del presidente norteamericano, pero se sabe su poder de lobby es muy importante. Prince se encuentra en la lista de los empresarios que han apoyado con donativos a la campaa del magnate se dice que con unos 300 mil dlares, al tiempo que su hermana, Betsy DeVos, es la actual Secretaria de Educacin de Trump.

Pierce, para profundizar su poder en el establishment, aspira a presentarse como candidato a senador republicano, el ao prximo por el estado de Wyoming, lugar de fundacin de Blackwater.

Las empresas de Pierce y otras similares, son la nueva estrategia con que cuenta el Pentgono, no solo para para enmascarar su presencia militar en los frentes de conflicto. Sino que el personal, se maneja con mucha ms autonoma de las leyes tanto locales, norteamericanas e internacionales. No se hacen pblicos las listas de sus miembros, las misiones y mucho menos los resultados, ni a la prensa, ni a las organizaciones internacionales e incluso al Congreso estadounidense. Los contratistas, eufemismo por mercenarios, tienen las mismas potestades que la tropa oficial, incluso estn autorizados a matar. Estas organizaciones se componen en buen nmero del personal de las fuerzas armadas, no solo norteamericanas, la CIA y otras agencias dados de baja por faltas disciplinarias, abusos de autoridad pudiendo volver a los mismos lugares de donde fueron expulsados.

Los empresas de ejrcitos privados y especialmente la de Pierce, se estima entrena unos 40 mil hombres al ao para distintas fuerzas tanto norteamericanas como de otros pases. Mientras cuenta con una dotacin propia de 20 mil efectivos fijos adems de 20 aviones de guerra, unidades navales, armamento de ltima generacin, y gran variedad de blindados.

Pierce ya haba propuesto hacerse cargo de la guerra en Afganistn, enviando unos seis mil de sus hombres, argumentando, que las polticas del Pentgono no resolveran el problema en el pas centro asitico, ya que en los ltimos 15 aos de guerra Estados Unidos ha tenido 17 comandantes, habiendo gastado 828 mil millones de dlares sin contar los costos de los 2 mil muertos norteamericanos y los 20 mil heridos. Al ser rechazado su plan afgano, declar, que la Casa Blanca de todos modos lo ira a buscar.

Una operacin, por la que su compaa cobrara solo unos 10 mil millones por ao, a diferencia de los 45 mil que lleva gastados en 2017, lo que se dice una bicoca.

Guadi Calvo es escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en frica, Medio Oriente y Asia Central. En Facebook: https://www.facebook.com/lineainternacionalGC.