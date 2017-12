Y la justicia?, la pregunta permanente del Shara ocupado por Marruecos

Manifestacin contra la ocupacin marroqu del Shara Occidental

El pasado 8 de noviembre se cumplieron siete aos de una de las noches ms largas y represivas para el pueblo saharaui: el desmantelamiento del campamento poltico y social del Gdeim Izik. Fuerzas marroques entraron a sangre y fuego en el tambin conocido como campamento de la Dignidad, a 14 kilmetros de El Aain, una de las formas de resistencia frente a la ocupacin marroqu. Cientos de saharauis fueron detenidos, maltratados y torturados durante el desalojo. En las semanas posteriores continu la violencia con detenciones selectivas y arbitrarias. Todava, a da de hoy, siguen 20 activistas saharauis en prisin con condenas de ms de 25 aos.

El Parlamento Europeo acogi a primeros de diciembre unas jornadas en las que se han expuesto los casos de los 20 presos as como las diferentes violaciones de derechos humanos durante sus procesos judiciales y en sus estancias en las crceles marroques. Paloma Lpez, eurodiputada de Izquierda Unida, ha presentado las jornadas que han contado con especialistas de diferentes campos y que han explicado, de primera mano, qu ocurri en el Gdeim Izik.

"No hay ms alternativa que la autodeterminacin, gritaban las familias saharauis en el campamento reclamando la lucha por la liberacin del pueblo y contra la violencia de Marruecos. Sin embargo, aunque se lleva aos denunciando la represin y la violacin de derechos parece que nada, o muy poco, ha cambiado. Uno de los motivos quizs sea el que explica Hassanna Aalia: El bloqueo informativo que Marruecos ejerce hace que no se pueda documentar lo que ocurre en la zona ocupada. Ante esto, 69 observadores internacionales de nueve nacionalidades distintas han visitado Marruecos para conocer la realidad.

</div><h2 id="m68-4-69" style="margin: 40px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: 1.3em; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: "Titillium Web"; font-size: 27px; font-style: normal; font-weight: 600; word-spacing: 0px; vertical-align: baseline; white-space: normal; position: relative; z-index: 1; orphans: 2; widows: 2; font-stretch: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit;">Por qu presos polticos?<br /></h2><p id="m73-5-74" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: 1.4em; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: "Titillium Web"; font-size: 19px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; vertical-align: baseline; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-stretch: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit;">Rosario Garca Daz, directora de la Fundacin Shara Occidental y observadora internacional, presenta el informe de los especialistas y observadores. El principal reclamo est bien claro: la liberacin de los presos polticos del Gdeim Izik.</p><p id="m78-6-79" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: 1.4em; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: "Titillium Web"; font-size: 19px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; vertical-align: baseline; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-stretch: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit;">Segn los observadores, los 20 detenidos deben ser liberados ya que su encarcelamiento se debe a motivos polticos: "Si dicen lo que Marruecos quiere escuchar, ellos saldran. Las detenciones ya fueron estudiadas antes del desalojo. De hecho, hay dos que fueron detenidos antes del desalojo. No estn ah al azar. No son criminales, son cargos importantes de organizaciones de derechos humanos y de la organizacin del campamento, explica la directora. Y no solo las detenciones lo demuestran, tambin los procesos judiciales por los que fueron finalmente<span> </span><a style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; transition:0.3s ease-in-out; border-image: none; color: rgb(1, 108, 162); line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 19px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; text-decoration: underline; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit;" href="http://www.publico.es/internacional/marruecos-ocupa-ilegalmente-sahara-legitimidad.html%20" target="_blank">condenados el pasado julio</a>.</p><h2 id="m83-7-84" style="margin: 40px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: 1.3em; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: "Titillium Web"; font-size: 27px; font-style: normal; font-weight: 600; word-spacing: 0px; vertical-align: baseline; white-space: normal; position: relative; z-index: 1; orphans: 2; widows: 2; font-stretch: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit;">Juicios civiles y militares<br /></h2><p id="m88-8-89" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: 1.4em; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: "Titillium Web"; font-size: 19px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; vertical-align: baseline; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-stretch: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit;">Ingrid Metton es abogada de uno de los condenados, Ashmad Farik desde hace ms de tres aos. Desde entonces, solo se ha podido reunir una vez con l, entre la polica marroqu. Los juicios han sido una completa farsa, denuncia la abogada. Explica que durante el proceso las acusaciones han ido cambiando: no se sabe a ciencia cierta el nmero de<span> </span><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 19px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit;">supuestos policas asesinados por los que son acusados</b>, de hecho<b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 19px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit;">, no se sabe ni donde estn esos cuerpos</b>. Los propios abogados fueron expulsados del juicio y las declaraciones de los detenidos fueron conseguidas bajo tortura, por lo que no deberan contar para juicio.</p><p><quote id="m93-9-94" style="margin: 0px 20px 10px 0px; padding: 7px 15px 7px 0px; width: 264px; text-align: right; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: 1.3em; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Merriweather; font-size: 23px; font-style: italic; font-weight: 600; word-spacing: 0px; border-right-color: rgb(207, 22, 54); border-right-width: 1px; border-right-style: solid; float: left !important; white-space: normal; position: relative; z-index: 1; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Los observadores internacionales denuncian que los juicios han sido una completa farsa</quote></p><p id="m98-10-99" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: 1.4em; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: "Titillium Web"; font-size: 19px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; vertical-align: baseline; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-stretch: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit;">Ana Flores, experta forense, cuenta que en el juicio militar de 2013 ni siquiera aparecieron los informes de las autopsias de los 11 policas militares que dicen que fueron asesinados. Meses despus, aparecieron nueve informes de mal-autopsias seala la forense: No hicieron primeras identificaciones delante de especialistas y no hay fotografas para documentar. No existen datos del levantamiento de cadveres por lo que<span> </span><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 19px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit;">no hay indicios ni pruebas</b>. Hay muchas incongruencias: firma de mdicos de hospitales diferentes, ni se identifica el tipo de la muerte, la causa de ella o la fecha.</p><p id="m103-11-104" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: 1.4em; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: "Titillium Web"; font-size: 19px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; vertical-align: baseline; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-stretch: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit;">Estas son slo algunas de las denuncias de las expertas, algunas de las que tambin se recogen en el informe de los observadores y en el que coinciden en la falta de garantas procesales y en la vulneracin del derecho internacional durante todos los juicios.</p><div image-article article-multimedia-info" id="m108-12-109" style="margin: 40px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; width: 660px; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: 1.3em; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: "Titillium Web"; font-size: 27px; font-style: normal; font-weight: 600; word-spacing: 0px; vertical-align: baseline; display: inline-block; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-stretch: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 27px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit;"></div><div style="margin: 0px !important; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; width: 660px; height: 340px; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 27px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; display: inline-block; position: relative; font-stretch: inherit;"><a style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; width: 660px; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 27px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; text-decoration: none; vertical-align: baseline; display: inline-block; position: relative; font-stretch: inherit;" href="http://www.publico.es/uploads/2017/12/07/5a297f3b818e5.jpg" data-title="ornadas Violaciones de los Derechos Humanos en el Shara Occidental / Izquierda Unida" data-lightbox="undefined"><div id="m112-111-113" style="background: none; margin: 0px !important; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; width: 660px; height: 340px; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 27px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; display: inline-block; position: relative; font-stretch: inherit;"><img style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; width: 660px; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 27px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; display: inline-block; cursor: pointer; font-stretch: inherit;" alt="ornadas Violaciones de los Derechos Humanos en el Shara Occidental / Izquierda Unida" src="http://www.publico.es/files/article_main/uploads/2017/12/07/5a297f3b818e5.jpg" /><div kalooga_richbutton" style="margin: auto; padding: 0px; border: 0px currentColor; transition:opacity 0.5s ease-out; border-image: none; left: 660px; top: 170px; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 27px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; display: none; position: absolute; z-index: 2; cursor: pointer; font-stretch: inherit;"><div style="margin: auto; padding: 0px; border: 0px currentColor; transition:opacity 0.5s ease-out; border-image: none; top: 0px; width: 90px; height: 49px; right: 0px; bottom: 0px; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 27px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; display: block; position: absolute; font-stretch: inherit; opacity: 0.5; background-image: url("http://upload.kaloo.ga/button/smallopacity.png"); background-repeat: no-repeat; background-size: 90px 49px;"></div></div></div></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 27px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit;"><p id="m118-1-119" style="border-width: 0px 0px 1px; padding: 5px 0px; width: 660px; text-align: right; color: rgb(100, 100, 100); line-height: 1.3em !important; font-family: inherit; font-size: 13px !important; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 20px !important; margin-left: 0px; vertical-align: baseline; border-bottom-color: rgb(224, 224, 224); border-bottom-style: solid; display: inline-block; font-stretch: inherit;">Jornadas Violaciones de los Derechos Humanos en el Shara Occidental / Izquierda Unida</p></div></div><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: "Titillium Web"; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"></span><h2 id="m125-13-126" style="margin: 40px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: 1.3em; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: "Titillium Web"; font-size: 27px; font-style: normal; font-weight: 600; word-spacing: 0px; vertical-align: baseline; white-space: normal; position: relative; z-index: 1; orphans: 2; widows: 2; font-stretch: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit;">Torturas y detenciones incomunicadas<br /></h2><p id="m130-14-131" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: 1.4em; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: "Titillium Web"; font-size: 19px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; vertical-align: baseline; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-stretch: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit;">Mientras no llega la liberacin, tienen claro el otro aspecto que reclamar: mejorar las condiciones de los presos en las crceles marroques. Los detenidos han estado en<span> </span><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 19px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit;">huelga de hambre en varias ocasiones</b><span> </span>como forma de protesta por sus encarcelamientos. Dos de ellos estn en<span> </span><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 19px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit;">estado de salud gravsimos<span> </span></b>por el largo tiempo que llevan en esta condicin, explica el abogado y miembro de la Asociacin Profesional de Abogados Saharauis en Espaa, Sidi Talebbuuia. Pero, como subraya, no reciben asistencia sanitaria. Tampoco quienes tienen enfermedades por otros motivos, que ni siquiera reciben los medicamentos necesarios.</p><p><quote id="m135-15-136" style="margin: 0px 20px 10px 0px; padding: 7px 15px 7px 0px; width: 264px; text-align: right; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: 1.3em; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Merriweather; font-size: 23px; font-style: italic; font-weight: 600; word-spacing: 0px; border-right-color: rgb(207, 22, 54); border-right-width: 1px; border-right-style: solid; float: left !important; white-space: normal; position: relative; z-index: 1; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Los detenidos estn dispersos en siete crceles, algunas a 1.000 km de sus casas y en condiciones infrahumanas</quote></p><p id="m140-16-141" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: 1.4em; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: "Titillium Web"; font-size: 19px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; vertical-align: baseline; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-stretch: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit;">Respecto a las crceles, los detenidos estn dispersos por siete prisiones distintas. Algunas se llegan a encontrar a 1.000 kilmetros de distancia de sus casas. Y las condiciones en la que viven son infrahumanas: celdas sucias entre cucarachas, alimentacin muy escasa y casi sin tiempo para salir de sus celdas.</p><p id="m145-17-146" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: 1.4em; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: "Titillium Web"; font-size: 19px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; vertical-align: baseline; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-stretch: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit;">Claude Magin y su marido Naama Asfari, preso del Gdeim Izik, son el claro ejemplo de las violaciones de Marruecos durante las detenciones de los saharauis. Magin explica que la detencin de Asfari fue un claro ejemplo de caso represivo: los familiares no supieron nada de l durante cinco das, en los que ni siquiera los abogados consiguieron hablar con l. Cuando lo encontraron, estaba l<b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 19px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; vertical-align: baseline; font-stretch: inherit;">leno de moretones y haba sido brutalmente torturado.</b></p><p id="m150-18-151" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: 1.4em; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: "Titillium Web"; font-size: 19px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; vertical-align: baseline; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-stretch: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit;">"Present y denuncie ante el comit de la tortura. Este denunci a Marruecos, pero Marruecos no lo acept. A partir de aqu, prohibieron a Magin la entrada no slo a prisin, tambin a Marruecos, prohibiendo as al preso Asfari ver a su mujer. Mi lucha no es la lucha por ver a mi marido. Es la lucha por todo el pueblo saharaui, seala Magin. Y es que todos los activistas y expertos dicen haber probado lo mismo: la represin y las detenciones a estos presos viene por la lucha de liberacin del Shara frente a la ocupacin marroqu. Por ello insisten en que se les reconozcan como presos polticos y en que no se han dado condiciones mnimas para que los juicios se consideren vlidos.<span> </span></p></span><p /></body> </html>

Por qu presos polticos?



Rosario Garca Daz, directora de la Fundacin Shara Occidental y observadora internacional, presenta el informe de los especialistas y observadores. El principal reclamo est bien claro: la liberacin de los presos polticos del Gdeim Izik.

Segn los observadores los 20 detenidos deben ser liberados ya que su encarcelamiento se debe a motivos polticos: "Si dicen lo que Marruecos quiere escuchar, ellos saldran. Las detenciones ya fueron estudiadas antes del desalojo. De hecho, hay dos que fueron detenidos antes del desalojo. No estn ah al azar. No son criminales, son cargos importantes de organizaciones de derechos humanos y de la organizacin del campamento, explica la directora. Y no solo las detenciones lo demuestran, tambin los procesos judiciales por los que fueron finalmente condenados el pasado julio.

Ingrid Metton es abogada de uno de los condenados, Ashmad Farik, desde hace ms de tres aos. Desde entonces solo se ha podido reunir una vez con l, entre la polica marroqu. Los juicios han sido una completa farsa, denuncia la abogada. Explica que durante el proceso las acusaciones han ido cambiando: no se sabe a ciencia cierta el nmero de supuestos policas asesinados por los que son acusados, de hecho, no se sabe ni donde estn esos cuerpos. Los propios abogados fueron expulsados del juicio y las declaraciones de los detenidos fueron conseguidas bajo tortura, por lo que no deberan contar para juicio.

Ana Flores, experta forense, cuenta que en el juicio militar de 2013 ni siquiera aparecieron los informes de las autopsias de los 11 policas militares que dicen que fueron asesinados. Meses despus, aparecieron nueve informes de mal-autopsias seala la forense: No hicieron primeras identificaciones delante de especialistas y no hay fotografas para documentar. No existen datos del levantamiento de cadveres por lo que no hay indicios ni pruebas. Hay muchas incongruencias: firma de mdicos de hospitales diferentes, ni se identifica el tipo de la muerte, la causa de ella o la fecha.

Estas son slo algunas de las denuncias de las expertas, algunas de las que tambin se recogen en el informe de los observadores y en el que coinciden en la falta de garantas procesales y en la vulneracin del derecho internacional durante todos los juicios.

Mientras no llega la liberacin, tienen claro el otro aspecto que reclamar: mejorar las condiciones de los presos en las crceles marroques. Los detenidos han estado en huelga de hambre en varias ocasiones como forma de protesta por sus encarcelamientos. Dos de ellos estn en estado de salud gravsimos por el largo tiempo que llevan en esta condicin, explica el abogado y miembro de la Asociacin Profesional de Abogados Saharauis en Espaa, Sidi Talebbuuia. Pero, como subraya, no reciben asistencia sanitaria. Tampoco quienes tienen enfermedades por otros motivos, que ni siquiera reciben los medicamentos necesarios.

Respecto a las crceles, los detenidos estn dispersos por siete prisiones distintas. Algunas se llegan a encontrar a 1.000 kilmetros de distancia de sus casas. Y las condiciones en la que viven son infrahumanas: celdas sucias entre cucarachas, alimentacin muy escasa y casi sin tiempo para salir de sus celdas.

Claude Magin y su marido Naama Asfari, preso del Gdeim Izik, son el claro ejemplo de las violaciones de Marruecos durante las detenciones de los saharauis. Magin explica que la detencin de Asfari fue un claro ejemplo de caso represivo: los familiares no supieron nada de l durante cinco das, en los que ni siquiera los abogados consiguieron hablar con l. Cuando lo encontraron, estaba lleno de moretones y haba sido brutalmente torturado.

"Present y denuncie ante el comit de la tortura. Este denunci a Marruecos, pero Marruecos no lo acept. A partir de aqu, prohibieron a Magin la entrada no slo a prisin, tambin a Marruecos, prohibiendo as al preso Asfari ver a su mujer. Mi lucha no es la lucha por ver a mi marido. Es la lucha por todo el pueblo saharaui, seala Magin. Y es que todos los activistas y expertos dicen haber probado lo mismo: la represin y las detenciones a estos presos viene por la lucha de liberacin del Shara frente a la ocupacin marroqu. Por ello insisten en que se les reconozcan como presos polticos y en que no se han dado condiciones mnimas para que los juicios se consideren vlidos.

Fuente: http://www.publico.es/internacional/sahara-justicia-pregunta-permanente-sahara-ocupado-marruecos.html