Entrevista a Victoria Sandino, excomandante de las FARC y candidata al Senado en las elecciones colombianas

En Colombia se asesina a la gente por pensar distinto

-A finales de noviembre 142 organizaciones de vctimas y derechos humanos denunciaron ante la Corte Penal Internacional que el Estado colombiano ha modificado, en el ltimo ao, el Acuerdo de Paz de La Habana de acuerdo con los intereses de los sectores polticos, econmicos y militares de alto rango. El documento critica el manto de impunidad para los mximos responsables de crmenes de lesa humanidad, entre otras razones por las modificaciones en la Jurisdiccin Especial para la Paz (JEP). Acordado por el Gobierno y las FARC en septiembre de 2015, este mecanismo incluye un Tribunal para la Paz, Salas de Justicia y establece como principio una paz sin impunidad.

Lo que se buscaba con la JEP era la Justicia, Verdad, Reparacin y no Repeticin para las vctimas. A la JEP tenan que comparecer en principio todas las personas que, de una u otra manera, haban causado grave dao en el contexto del conflicto armado. Hablamos de la insurgencia, los militares, el Estado en su conjunto y los particulares o terceros. Establecer esta Jurisdiccin era obligatorio, porque la Justicia en Colombia no funciona: es muy corrupta y est muy politizada. Por esta razn se busc un mecanismo especial para elegir a los magistrados del Tribunal para la Paz y de las Salas. Pero la Ley de Reglamentacin de la JEP aprobada por el Congreso el 28 de noviembre se crea slo para los militares y, particularmente, la insurgencia. Fuera de la Jurisdiccin quedan el Estado en su conjunto y los terceros como paramilitares o grupos terratenientes que han financiado el paramilitarismo-, que slo comparecern de manera voluntaria.

-A primeros de noviembre fue detenido por orden de la Fiscala General de la Nacin el hacendado Jaime Alberto de Jess Angulo Osorio en Santa Rosa de Osos (norte de Antioqua). El motivo, su presunta participacin en la masacre del Aro, perpetrada en el municipio antioqueo de Ituango por paramilitares de las ACCU; ocurri en octubre de 1997: fueron asesinados 17 campesinos y 1.200 personas resultaron desplazadas. Es un ejemplo de la impunidad paramilitar?

Las grandes masacres que se produjeron en la dcada de los 80 y 90 del siglo pasado, por ejemplo contra las comunidades rurales, con 20, 30 y ms de 50 muertos en una sla accin, no han sido judicializadas. Obra de fuerzas paramilitares, las matanzas estuvieron ordenadas, financiadas y promovidas prinicipalmente por terratenientes. No estn en la crcel ni se ha hecho justicia, que es lo que se buscaba precisamente con la Jurisdisccin Especial para la Paz.

-El peridico Semana se hace eco de una lista global sobre la concentracin de riqueza en relacin con el PIB, publicada por el peridico alemn Die Welt con datos de Bloomberg. En Colombia la fortuna de las cinco personas ms ricas equivale al 12,5% del PIB, lo que sita a este pas en el quinto del mundo respecto a la acaparacin de la riqueza. Adems, segn el Banco Mundial, Colombia es el segundo pas ms desigual de Amrica Latina y el sptimo a escala mundial. Es un contexto poco propicio para que se imparta justicia?

Pero es que adems hay una realidad en Colombia Los congresistas son los mismos terratenientes y gamonales de los territorios, quienes se han beneficiado de todos los despojos de las tierras a las comunidades campesinas. Algunos se han ido a la crcel ahora por la parapoltica, pero porque es evidente su participacin, la forma de asesinar a la gente y a los lderes en particular. Ellos estn legislando en beneficio propio.

-Es el presidente Santos un integrante ms de las clases dominantes o, por el contrario, consideras que hay poderes que le trascienden?

Santos es parte de la oligarqua nacional. Y esos otros poderes a los que me refiero son regionales y de los departamentos. En la Cmara son muchos los representantes que vienen de los territorios, donde se les ha elegido, y por supuesto no van a legislar contra lo que ha sido su prctica. Por esta razn han decidido que sea voluntaria la declaracin en la JEP, ya que de lo contrario tendran que comparecer muchos de los que estn sentados en el Congreso. No digo que todos, pero s muchos de ellos. Adems la Reforma Poltica, que era fundamental para la participacin de sectores democrticos, no sali adelante (El pasado 29 de noviembre el Senado vot a favor de archivar el proyecto de Reforma Poltica; tres das antes la FARC calific en un comunicado la reforma como frankenstein irreconocible que no refleja el espritu del acuerdo de paz; han desaparecido contenidos como el control del dinero privado en las campaas, los recursos judiciales para la celeridad en las decisiones electorales, las medidas de democratizacin interna de los partidos y las listas cerradas. Nota del entrevistador).

-La Defensora del Pueblo de Colombia ha informado que entre enero de 2016 y marzo de 2017 se produjeron 156 homicidios, cinco desapariciones forzadas y 33 casos de atentado contra lderes sociales y defensores de los derechos humanos. Atribuye en parte el fenmeno a la presencia de grupos armados que intentan implantarse en las zonas abandonadas por las FARC. Tambin Naciones Unidas ha reportado durante 2017 un total de 105 homicidios de defensores y lderes de movimientos sociales en Colombia, en un 59% de los casos ejecutados por sicarios.

Ocurre que la poltica no ha cambiado. El Estado y el Gobierno, empezando por el presidente Santos, tienen que elaborar unos planes especficos a partir de los acuerdos de La Habana- para el ataque y desmantelamiento del paramilitarismo; y esto no se ha hecho. Por ejemplo, desde principios de ao haba que designar a la directora de la Unidad Especial de Investigacin constituida en la Fiscala para desmantelar las organizaciones responsables de masacres y el paramilitarismo; y fue a finales de noviembre cuando el Fiscal General nombr a la nueva directora de la Unidad de Desmantelamiento de Organizaciones Criminales, Martha Jeaneth Mancera. Adems la Fiscala dispone de documentacin sobre 15.000 casos relacionados con la accin de civiles durante el conflicto armado, pero judicialmente no se ha avanzado. Qu ocurre? El Fiscal General de la Nacin, Nstor Humberto Martnez, ha sido abogado de multinacionales y ha estado vinculado a empresas que financiaron el paramilitarismo; sera como atacar a sus amigos

-En tu cuenta de twitter te defines como fariana, feminista y luchadora por la paz con justicia social para Colombia. Qu peso tiene el feminismo en la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Comn, partido que desde el pasado mes de septiembre sustituye a la guerrilla de las FARC?

En la direccin nacional del partido el Consejo Nacional de los Comunes- participamos 111 personas, de las que 26 somos mujeres. Y entre los 15 miembros del Comit Ejecutivo de la FARC, estamos presentes cuatro mujeres. Esto no es realmente tan grave, ya que formamos parte de un partido poltico en transicin de la vida guerrillera a la vida civil. La presencia de la mujer en la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Comn es mayor que en los partidos tradicionales. Por otro lado nosotros venimos de una estructura jerrquica poltico-militar que en la prctica fue muy militar-, y hemos venido realizando un trabajo muy duro desde el inicio de las negociaciones de paz, en septiembre de 2012, para abrir espacios a la participacin de las mujeres y por el reconocimiento de nuestro papel en el conflicto. Obviamente nosotras continuamos luchando por lograr una mayor representacin, y eso significa tambin formacin poltica as como ganar confianza en la vida pblica. Todava el ejercicio pblico y poltico no lo hemos tenido como una prctica. Estamos en ese proceso.

-El prximo 27 de mayo se celebrarn elecciones presidenciales en Colombia, en las que participas como candidata al Senado por la FARC junto a Ivn Mrquez, Pablo Catatumbo o Griselda Lobo. Cmo se afrontan?

Con la esperanza de la participacin, y con una gran preocupacin. Aspirbamos a que no slo nosotros, sino tambin los dems partidos y movimientos sociales con aspiraciones a participar en la vida poltica lo hicieran. Pero no va a ser posible, porque no se aprob la Reforma Poltica. Adems tenemos que competir el voto con unas prcticas muy complicadas; el sufragio en Colombia no es obligatorio, y a la gente le ofrecen cualquier cosa: un almuerzo, materiales de construccin, zinc, cemento, un rollo de alambre para la parcela Mucha gente da su voto a cambio de esto, no se trata de una eleccin consciente.

-El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia recuerda que altos funcionarios del Estado han declarado, ante los medios informativos, que asesinatos de lderes comunitarios y defensores de derechos humanos son debidos a los de faldas, peleas con vecinos y rentas ilcitas. Segn Naciones Unidas, esto es muy peligroso ya que se parece querer justificar los asesinatos. Por otra parte, las mujeres de la FARC denunciaron en un comunicado (No jueguen con el honor de las farianas) la utilizacin meditica de la violencia sexual como arma contra nuestros compaeros.

Estn sacando todo esto y ms cosas. Algunos delitos han quedado fuera de la JEP, por ejemplo los de carcter sexual cometidos durante el conflicto armado. Nosotros pedamos que estos delitos no fueran indultables ni amnistiables, y no slo para los nuestros que hayan podidos cometerlos, sino para cualquiera. Queramos, por tanto, que estos delitos se mantuvieran en la JEP, ya que nunca fueron juzgados por la justicia ordinaria; De hecho, en Colombia a las mujeres se las viola diariamente, cada tres das una mujer es asesinada en el pas y diariamente se producen 55 abusos sexuales. Ahora que el Congreso aprob que las violaciones salgan de la Jurisdiccin Especial y vayan por la justicia ordinaria, se ha empezado a decir que algunas personas nuestras estn implicadas en delitos sexuales.

-Segn el Centro Nacional de Memoria Histrica, 15.076 personas en ms de un 90% de los casos, mujeres adultas, nias y adolescentes- sufrieron la violencia sexual durante 60 aos de conflicto armado. Se utiliz el cuerpo de la mujer como arma de guerra?

Yo creo que s, fundamentalmente por los paramilitares y tambin por la fuerza pblica. En los territorios donde llegaba el paramilitarismo se perpetraban masacres y tambin se violaba a las mujeres; es lo que hoy en da queremos que salga en la Comisin de la Verdad, ya que nunca se investig. Simplemente se dijo que se produjeron masacres, pero no se indag en lo que ocurri antes y durante los crmenes. Actualmente partidos como el Centro Democrtico y la ultraderecha pretenden empapelar a todo nuestro personal, sobre todo a los hombres, afirmando que estn implicados en delitos sexuales o de narcotrfico.

-Qu define a las farianas?

Las mujeres de las FARC somos un colectivo que ganamos cotas importantes de igualdad al interior de la organizacin; nuestra prctica de lucha no ha sido slo por los derechos de la mujer, sino del pueblo colombiano. Y ello en un pas tan conservador como el nuestro, donde las mujeres han sido relegadas al mundo exclusivamente privado. De manera colectiva las mujeres de las FARC hemos construido unas propuestas o lineamientos no digo teora, no soy tan pretenciosa- en torno a un feminismo que llamamos insurgente, en el que planteamos la emancipacin de las mujeres y del conjunto de la sociedad. Recogemos para ello elementos de nuestra prctica insurgente, cuando ramos iguales mujeres y hombres, y en la prctica revolucionaria se rompieron los roles establecidos.

-Y cmo caracterizara al partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Comn? Sirven las tradicionales etiquetas de marxista-leninista o socialdemcrata?

Creo que en la parte terica hemos aprendido muchas lecciones del contexto internacional. Aqu no se trata de que nuestra lnea poltico-ideolgica tenga que ser el socialismo marxista-leninista, socialdemcrata, trotskista o maosta, no. Primero defendemos la autodeterminacin de los pueblos. Entre todos los colombianos nos hemos de poner de acuerdo en qu tipo de pas queremos. Promovemos adems algunos principios como el buen vivir y garantas sociales para la poblacin. Es decir, una sociedad ms justa, se llame socialismo o del modo que se quiera. Pero que sea ms justa y a la colombiana, por eso trabajamos.

-Desde que las FARC-EP nacieran en 1964 en las montaas del sur del departamento del Tolima, hasta la rbrica de los Acuerdos de La Habana en 2016, cul fue el principal logro del movimiento guerrillero?

El Acuerdo de Paz, porque sienta las bases para una sociedad distinta y los elementos del buen vivir. En los Acuerdos se aborda la cuestin de las vctimas, la tierra, la democracia y la participacin. Colombia es un pas donde a la gente se la asesina por pensar distinto.

-Por ltimo, qu recuerdos te marcaron especialmente durante la guerra como dirigente de las FARC, organizacin en la que te enrolaste en diciembre de 1992?

Hay experiencias muy duras, por ejemplo la prdida de las vidas humanas. Compaeros que se perdieron en la guerra Gente como Alfonso Cano: yo estuve en su unidad y fue mi jefe durante muchos aos; era una relacin muy de confianza, cercana, muy humanista. Su prdida me doli mucho. Tambin la muerte de muchos compaeros y compaeras que estuvieron conmigo, bajo mi mando. Recuerdo a Laura Gonzlez, que me marc mucho. Pero tambin hubo cosas muy bonitas, como la colectividad; la manera colectiva como vivamos y nos relacionbamos. Era no tener nada, pero saber que lo poco que tenamos lo compartamos. Ahora estamos ms dispersos, cada cual tiene su casita en los territorios y comunidades Y hay ms privacidad.

