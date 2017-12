2017, un ao con motines militares en Costa de Marfil

La Habana (PL) Costa de Marfil cierra un 2017 convulso, con dos motines militares que pusieron en peligro la estabilidad del pas.

Tan temprano como en enero la violencia dominaba varias regiones marfileas, hasta que las autoridades y los militares amotinados lograron un acuerdo.



El Gobierno decidi acceder a las reivindicaciones exigidas por los soldados, con base fundamental en discrepancias salariales.



La situacin se hizo crtica para la administracin, luego que un grupo de soldados desmovilizados captur arsenales y tom bajo su control Bouak, que con unos 540 mil habitantes es la segunda mayor ciudad del pas.



Los amotinados reclamaron mejoras salariales y de nivel de vida, aspectos deteriorados por la cada del precio del cacao en el mercado internacional desde septiembre de 2016, en unas cifras no vistas en dos dcadas.



Todo pareca controlado, pero en mayo otro motn de una faccin del Ejrcito se extendi por ciudades de todo pas, entre ellas San Pedro, que alberga uno de los puertos ms importantes de su costa.



Segn los reportes del momento, unos ocho mil 400 excombatientes de la guerra civil integrados en las filas castrenses reclamaban las primas que se les deban desde el final del conflicto en 2011.



Los sublevados bloquearon accesos a las ciudades, levantaron barricadas en las calles, detuvieron el trfico, dispararon al aire, saquearon vehculos y provocaron el cierre de numerosos comercios.



En enero se lleg a un acuerdo para saldar la deuda, los soldados exigieron 12 millones de francos CFA (alrededor de 18 mil euros) para cada uno, y el Gobierno procedi al pago de una parte y prometi el resto a partir de mayo.



La amenaza de incumplir la promesa caus el nuevo estallido de violencia, apaciguado con la rebaja de las exigencias monetarias y el compromiso del Ejecutivo de liquidar la deuda.



Tambin en el primer mes del ao se inici el juicio del expresidente Laurent en la Corte Penal Internacional (CPI), pero al finalizar 2017 el proceso sigue en curso.



Poco despus, el presidente, Alassane Dramane Ouattara, anunci que no se entregara a ms ciudadanos marfileos a la CPI para su enjuiciamiento porque el sistema nacional de justicia era operativo. Sin embargo, slo se juzg por las violaciones graves de derechos humanos cometidas durante las elecciones de 2010 y despus de ellas a quienes presuntamente eran simpatizantes del exmandatario Gbagbo.



En febrero fueron procesados ante el Tribunal Militar 24 efectivos acusados de haber asesinado en 2002 al expresidente Robert Guï, su familia y su guardaespaldas.



Tres de los acusados, entre ellos el general Bruno Dogbo Bl 'exjefe de la Guardia Presidencial' y el comandante Anselme Ska Yapo, fueron condenados a cadena perpetua, otros 10 a 10 aos de prisin y los dems resultaron absueltos.



A pesar del compromiso de Ouattara de garantizar la aplicacin equitativa de la justicia durante su presidencia, no se enjuici a nadie perteneciente a las fuerzas leales a l.



Sus soldados cometieron graves violaciones de derechos humanos, tales como el homicidio de ms de 800 personas en Dukou en abril de 2011.



Algunos miembros de esas fuerzas los identificaron familiares de las vctimas pero, aunque se investigaron esos asesinatos, al concluir el ao no se haba procesado a nadie.



En marzo se dio otro hecho notable en el mbito poltico, cuando hombres armados atacaron tres hoteles de playa en Grand Bassam, y dejaron 19 muertos, uno de ellos menor de edad.



El asedio fue reivindicado por Al Murabitun, grupo armado con base en el norte de Mal y afn a Al Qaeda en el Magreb Islmico.



Se detuvo a ms de 80 personas en relacin con el suceso y, en agosto, dos militares recibieron condenas de 10 aos de prisin cada uno, al declarrseles culpables de desobediencia y asociacin de malhechores.



En octubre, tras una manifestacin pacfica contra el referndum celebrado ese mismo mes, al menos 50 personas que formaban parte de la oposicin -incluido el expresidente de la Asamblea Nacional Mamadou Koulibaly' fueron detenidas y recluidas durante horas en Abijan.



Sobre las condiciones de reclusin, diversas fuentes coinciden en que afrontan entornos duros y de hacinamiento.



Autoridades penitenciarias afirmaron que en la prisin de Abiyn, con capacidad para mil 500 internos, se hallaban recluidos tres mil 694 a mediados de ao.



Hubo presos que denunciaron haberse visto obligados a pagar sobornos de hasta 20 mil francos CFA (unos 32 dlares) a reclusos que controlaban la seguridad interna para evitar que los colocaran en celdas mugrientas con el suelo cubierto de orina y agua.



Tambin las familias revelaron que se vean obligadas a erogar dinero para visitar a sus parientes.



Un guardia penitenciario y nueve reclusos murieron en febrero durante un intercambio de disparos en un levantamiento organizado por presos.



En el mbito econmico, Costa de Marfil comenz la construccin de una central fotovoltaica y trmica con biomasa en Daoukro (centro), con una potencia de 350 megawatts, lo que la convierte en la mayor de su tipo en frica y la undcima en el mundo.



A nivel deportivo fue un ao nefasto, pues el equipo del pueblo, la seleccin nacional de ftbol, qued dcimo primera en la Copa Africana de Naciones, pese a partir como campeona y favorita, y tampoco logr clasificar para el Mundial de Rusia-2018.



Lemay Padrn Oliveros, periodista de la redaccin frica y Medio Oriente de Prensa Latina.

