Los acuerdos comerciales que influyen en la legislacin referente a las semillas en frica

GRAIN

La autonoma de los Estados africanos en la poltica referente a las semillas est limitada por los acuerdos comerciales firmados entre Estados, como los llamados acuerdos de libre comercio o los tratados sobre las inversiones. Es cierto que cada Estado es soberano a la hora de firmar o no estos acuerdos. Pero los pases se ven muy forzados a firmarlos por razones financieras, geopolticas, de seguridad u otras. GRAIN ha publicado una recapitulacin de los acuerdos de este tipo firmados o que estaban en vas de negociacin en junio de 2016 (vase Les accords commerciaux qui privatisent la biodiversit en dehors de lOMC, Annexe 1 ). En qu punto nos encontramos hoy?

Los acuerdos de libre comercio representan una fuente de presin importante para privatizar las semillas y los saberes vinculados a ellas. Aunque las organizaciones campesinas y las asociaciones de la sociedad civil pueden considerar que las semillas son un bien comn o un patrimonio de las comunidades al servicio de la humanidad, las multinacionales del sector de las semillas tienen otra visin de las cosas. En 1995 se cre la Organizacin Mundial de Comercio (OMC) para establecer un sistema de reglas especficas para el comercio internacional. Estas reglas comprenden la propiedad intelectual y los pases ricos se sirven de ello para expandir a otros continentes sus sistemas de patentes y de derechos sobre la obtencin vegetal. As, la OMC obliga a todos sus miembros a establecer patentes sobre cualquier invencin con unas pocas excepciones, entre ellas las plantas y los animales excepto las variedades vegetales que deben ser objeto de una forma de apropiacin.

De este modo la OMC abre la puerta a la privatizacin de las semillas. Y es que si no se respetan estas reglas se corre peligro de ser sancionado por valor de millones de dlares por otros pases miembros. Pero el acuerdo de la OMC no es claro. No define exactamente cmo se debe proteger las variedades vegetales y por ello los pases ricos han empezado a imponer sus propias normas a travs de los acuerdos de libre comercio, negociados fuera de la OMC.

Vamos a repasar estas presiones que pesan sobre frica y que pueden impedir todo intento de establecer unas reglas ms respetuosas de los derechos de las y los campesinos.

Ley sobre el crecimiento y las oportunidades de desarrollo en frica

En 2000 el gobierno estadounidense adopt la Ley sobre el crecimiento y las oportunidades de desarrollo en frica (AGOA, por sus siglas en ingls). La AGOA es una poltica bajo la cual Washington ofrece a los pases africanos elegibles [1] importantes ventajas comerciales (descenso de los derechos de aduana sobre las importaciones a Estados Unidos). Estas ventajas son muy apreciadas por los exportadores de determinados productos como el algodn. El problema? Hay que respetar ciertos criterios, entre los que se encuentra la incitacin a superar las normas de la OMC en materia de propiedad intelectual. Eso quiere decir que los estadounidenses pueden limitar en cualquier momento las ventajas comerciales de sus socios africanos en funcin de la patente de las semillas.

Tratados bilaterales de inversin

Los tratados bilaterales de inversin (TBI) son acuerdos entre Estados que establecen los derechos y privilegios de los que pueden disfrutar los inversores de uno de los Estados en otro Estado. Actualmente estn en vigor ms de 3.500. En la mayora de ellos se identifican explcitamente como inversiones que se deben proteger las patentes y los derechos sobre la obtencin vegetal (DOV), lo que significa que cualquier infraccin del derecho de las empresas de semillas que invierten en el extranjero bajo la proteccin de estos acuerdos puede ser perseguida legalmente, independientemente de que los pases en los que operan dispongan o no de leyes apropiadas. En frica Israel formul su TBI sobre todo con Etiopa para hacer valer los derechos de los obtentores israeles en Etiopa a pesar de que el gobierno no tena una ley sobre los DOV.

Acuerdo de Coton

Las relaciones econmicas entre la Unin Europea y las antiguas colonias de frica, el Caribe y el Pacfico se rigen por acuerdos marco que se renegocian cada 20 aos, el ltimo de los cuales es el llamado Acuerdo de Coton. Entr en vigor en 2000 y estipula que Bruselas y los pases que fueron colonias de frica, el Caribe y el Pacfico deben negociar unos acuerdos de asociacin econmica como acuerdos de libre comercio para sustituir los acuerdos preferenciales que haba hasta entonces, con el pretexto de que lo exige la OMC.[2] En 2018 los Estados que fueron colonias de frica, el Caribe y el Pacfico empezarn a negociar el acuerdo que a partir de 2020 remplazar al de Coton. Han expresado su determinacin de volver a un rgimen de comercio preferencial. Es un buen punto de partida, pero, qu ocurrir entonces con los acuerdos de asociacin econmica que pronto integrarn un captulo sobre la propiedad intelectual, incluida la de las semilla?

Acuerdos de asociacin econmica

Cuando la Unin Europea empez a negociar acuerdos de asociacin econmica con frica exigi, entre otras cosas, que los pases africanos adoptaran unas leyes conformes a las normas establecidas por la Unin Internacional para la Proteccin de Nuevas Variedades de Plantas (UPOV) y se convirtieran en miembros de ella [3]. El sistema de la UPOV es muy cercano a la patente y sirve a los seleccionadores privados que estn al servicio de la agricultura industrial. Posteriormente esta exigencia se suprimi junto con todo el captulo sobre la propiedad intelectual. En su lugar hay una clusula que establece que en los cinco aos posteriores a la firma del acuerdo los pases signatarios se reunirn para acordar un captulo sobre la propiedad intelectual. Ahora bien, si se examina el acuerdo de asociacin econmica firmado con los pases del Caribe est claro que va a volver la exigencia de alinearse con la UPOV. Los gobiernos africanos se estn plegando poco a poco a esta exigencia [4].

Acuerdo de Libre Comercio Tripartito

Uno de los sueos de los lderes africanos es conseguir la integracin regional en frica. Eso significa en primer lugar que las subregiones, entre ellas frica del Oeste, lleguen a un grado de cooperacin y de armonizacin de las polticas que beneficie realmente a sus poblaciones. En segundo lugar se traducir en una integracin continental. Los acuerdos comerciales forman parte de este proceso. En 2016 naci un Acuerdo de Libre Comercio Tripartito (ALET, por sus siglas en francs) entre tres bloques subregionales: la Southern African Development Community (SADC, Comunidad de Desarrollo de frica Austral), la East African Community (EAC, Comunidad de frica del Este) y el Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA, Mercado Comn de frica Oriental y Austral). Por el momento este mercado armonizado entre los tres bloques solo concierne al comercio de bienes, pero se va a extender al comercio de servicios y a las polticas referentes al comercio. En definitiva, es muy grande el riesgo de que una vez que este acuerdo sea ratificado por los 26 Estados armonice las reglas de propiedad intelectual, tanto ms cuanto que la SADC y el COMESA acaban de adoptar sus propios protocolos sobre la privatizacin de las semillas [5].

Acuerdo de Libre Comercio Continental

A la ratificacin del ALET debera seguir el establecimiento de un Acuerdo de Libre Comercio Continental (ALEC, por sus siglas en francs) entre los 53 miembros de Unin Africana. Estaba previsto que en 2017 se firmara el ALEC, pero va con retraso. Lo mismo que su predecesor, el Acuerdo Tripartito, es de prever que el ALEC se traduzca en una armonizacin de las normas de proteccin de los derechos sobre las semillas, lo que es tanto ms posible cuanto que la Unin Africana ha creado recientemente una Organizacin Panafricana de la Propiedad Intelectual (OPAPI). El mandato de la OPAPI es trabajar junto a la Organizacin Regional Africana de la Propiedad Intelectual en frica Francfona y la Organizacin Regional Africana de la Propiedad Intelectual en frica Anglfona para establecer y promover nuevas normas de propiedad intelectual sobre la biodiversidad y los conocimientos tradicionales en frica [6].

* * *

Hasta el momento todos estos proyectos de integracin y de armonizacin han estado dirigidos desde arriba, por las elites en el poder, ya sean los Estados, estructuras como la Unin Africana, comits de expertos, inversores, proveedores de fondos, etc. Por consiguiente, hay un enorme riesgo de que los prximos acuerdos sirvan de trampoln para que las grandes empresas de semillas (solo tres de las cuales controlan el 60 % del mercado mundial) se apropien de las semillas en frica. Lo nico que pretenden estas empresas es sustituir las semillas campesinas africanas por sus propias semillas comerciales.

Es absolutamente necesario sustituir estos procesos referentes a las semillas que estn dirigidos desde arriba por procesos verdaderamente participativos y surgidos desde la base, a beneficio de las comunidades cuyos derechos sociales y medioambientales vulneran las multinacionales y sus aliados desde hace demasiado tiempo con el pretexto de llevar el desarrollo a los africanos.

Notas:

[1] De los 38 pases eligibles una docena son de Oeste de frica: Benin, Burkina Faso, Ghana, Guinea Bissau, Costa de Marfil, Liberia, Mali, Mauritania, Nger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Togo; vase http://agoa.ga/infos-agoa/liste-des-pays-eligibles-a-lagoa.

[2] Los acuerdos preferenciales reducen los derechos de importacin de determinados productos provenientes de determinados pases mientras que los acuerdos de libre comercio abren mucho ms los mercados y de manera recproca. De hecho, la OMC permite excepciones a su rgimen generalizado de libre comercio. Pero Bruselas querra que avanzara un programa de liberalizacin de los intercambios y de las inversiones a favor de las empresas europeas. Vase Les ALE et lagriculture, Bulletin de Nyeleni, marzo de 2017: https://nyeleni.org/spip.php?page=NWrub.fr&id_rubrique=182

[3] Vase Projet dAPE UE-CEDEAO de abril de 2007, http://www.bilaterals.org/?projet-d-ape-ue-cedeao-avril-2007

[4] Vase GRAIN, Les habits neufs du colonialisme : les accords de partenariat conomique entre lUE et lAfrique, A contre-courant, 21 de agosto de 2017 https://www.grain.org/article/entries/5778-les-habits-neufs-du-colonialisme-les-accords-de-partenariat-economique-entre-l-ue-et-l-afrique

[5] Vase AFSA y GRAIN, Remise en cause des lois foncires et semencires : qui tire les ficelles des changements en Afrique ?, enero de 2015, https://www.grain.org/e/5122

[6] La armonizacin de las normas en el objetivo principal de la Agencia. Vase sus estatus: http://austrc.org/docs/paipo/PAIPO%20Statute-F.pdf

Fuente: http://www.grain.org/fr/article/entries/5850-ces-accords-commerciaux-qui-influent-sur-les-lois-semencieres-en-afrique

Esta traduccin se puede reproducir libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelin como fuente de la traduccin.