George Weah, de la chabola a la presidencia de Liberia... pasando por el Baln de Oro

A la tercera va la vencida. Tras haber encabezado la candidatura opositora en 2005, y ser el segundo en la lista de 2011, George Weah finalmente se convertir en el presidente de Liberia . El exfutbolista de 51 aos y candidato del partido del Congreso por el Cambio Democrtico (CCD) ha logrado imponerse al oficialista Joseph Boakai, del Partido por la Unidad (PU), hasta ahora vicepresidente. El pas africano, una de las democracias ms funcionales del continente pese a su agitada historia reciente, inicia as una nueva etapa tras los doce aos en el poder de la popular Ellen Johnson-Sirleaf.

La eleccin de Weah no ha sido una sorpresa. El deportista era el claro favorito tras haber superado en diez puntos a su rival en la primera vuelta electoral, pero las acusaciones de fraude electoral por parte del tercer candidato ms votado, Charles Brumskine, del Partido por la Libertad (PL), obligaron a retrasarlas hasta que el Tribunal Supremo se pronunci para desestimar las sospechas. Boakai esperaba capitalizar los logros de su predecesora: el incremento del PIB del pas en un 248 % y la mejora de la esperanza de vida en seis aos, as como la recuperacin de las exportaciones de productos como cacao, caf, hierro, oro y diamantes, y la cancelacin de casi 4.000 millones de dlares de deuda externa, tal y como seala la agencia EFE. No obstante, los ltimos aos haban supuesto un importante desgaste de la figura de Johnson-Sirleaf debido, entre otras cosas, a los problemas en la gestin de la crisis del bola, que ha terminado por afectar seriamente a la economa.

Y Boakai alias Sleeping Joe, por su tendencia a dormirse en actos pblicos- careca del carisma de la hasta ahora presidenta. Por el contrario, los seguidores de Weah han sido los ms activos y organizados y el exfutbolista ha contado con varios elementos decisivos: la inclusin como nmero dos de su lista de Jewel Taylor(la exesposa del antiguo presidente y seor de la guerra Charles Taylor, capaz de arrastrar numerosos apoyos en sectores clave) y una campaa con poderosos elementos sociales, como la promesa de educacin gratuita universal y la promocin del empleo.

Sin duda Weah ha aprendido mucho desde sus aos de infancia, cuando jugaba al ftbol a escondidas de su abuela en las calles sin asfaltar de Clara Town, un barrio de chabolas a las afueras de Monrovia. Sus padres le haban enviado all desde la regin tribal del sur del pas donde vivan, con la esperanza de que recibiese algn tipo de formacin que le permitiese subsistir. Punto nmero uno para su futura y entonces bastante improbable- candidatura: es un hijo del pueblo. Weah viene de abajo, es un hijo de la tierra, es una estrella, pero lleva el pas en el corazn, explicaba este ao uno de sus seguidores, un desempleado de 39 aos llamado Oliver Myers, a la agencia Reuters.

Su talento futbolstico pronto fue evidente y empez a jugar en diversos equipos de Liberia hasta que en su ltimo ao de escuela lo dej todo para concentrarse en el deporte. De all pas a Camern, donde a los 21 aos fue captado por un ojeador que le llev a jugar al Mnaco. A partir de all su carrera futbolstica fue meterica: el Paris Saint Germain, el Miln, el Chelsea, el Manchester City y el Olympique de Marsella, todos contaron con el liberiano en algn momento.

Punto nmero dos a su favor: Liberia haba producido una estrella internacional de la que podan sentirse orgullosos, especialmente cuando en 1995 gan el Baln de Oro, el nico africano que lo ha hecho jams.

Las dos guerras civiles liberianas le pillaron fuera del pas y pudo educar a sus hijos en el extranjero, pero parte de su familia se qued atrs. Dos de sus primas, por ejemplo, fueron violadas por las tropas de Taylor. Por ello, Weah siempre ha hecho campaa pblica en contra de las guerras, llegando a grabar una cancin al respecto. Adems, durante muchos aos ha pagado de su propio bolsillo los desplazamientos al extranjero de la seleccin nacional liberiana. Punto nmero tres: la preocupacin por su pas de una forma que llega al liberiano de a pie.

Weah se retir del deporte en 2003, tras una breve temporada ms bien discreta en el Al Jazira de Emiratos rabes Unidos. Pero al ao siguiente Pel hizo justicia a su carrera incluyndole en su lista de los cien mejores futbolistas vivos de la historia.

Pero Weah no tena intencin de irse a su casa, poco despus empez a madurar su idea de entrar en poltica y en 2005 concurri por primera vez a los comicios. Tras vencer en la primera vuelta fue finalmente derrotado por Johnson-Sirleaf. El futbolista asegur que la votacin haba sido "de todo menos democrtica, libre y transparente". Pero no estaba dispuesto a abandonar sus ambiciones polticas.

Punto nmero cuatro: una determinacin inquebrantable que le llev de la chabola a los campos de ftbol ms prestigiosos del mundo y que sigue impulsndole. Le ha costado ms de una dcada resarcirse, pero George Weah parece destinado a convertirse en el prximo presidente de Liberia. Algo que jams se les pas por la cabeza a aquellos que, siendo nio, le vean jugar al ftbol entre los charcos insalubres de la tierra sin asfaltar de Clara Town, hace ya ms de cuatro dcadas.

