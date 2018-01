Historias de Zimbabue

El diario/The Guardian

La mujer de las telas

Umm Hablar de m? No s qu decir. Tengo las mejores telas de todo Avondale, quieres un vestido? Uno rojo te sentara bien. Vengo de Bulawayo, toda mi familia es Ndebele. Aqu en Zimbabue hay blancos y negros, como habrs visto. La mayora de negros son de la etnia shona, vienen del noreste a trabajar en la ciudad. Nosotros vivimos en el sur, somos menos. Mis padres son pastores, y en casa hablamos nguni, aunque no se me da tan bien como el ingls.

Vine a la ciudad para buscar un futuro mejor para mi familia, como la gran mayora. Se dice que los ndebeles ramos los mejores guerreros antes de los colonos. Soy una guerrera, mrame! La vida es difcil, pero nos da ms de lo que necesitamos. Eso es lo que deca siempre mi abuelo cuando hablaba de este pas: Zimbabue tiene mucho que ofrecer para el que quiere recibir. Sabes qu significa nuestra bandera? El verde representa la vegetacin y los recursos naturales; el amarillo los minerales; el rojo, la sangre derramada por nuestra independencia; el negro, somos el pueblo negro; el tringulo blanco simboliza la paz; la estrella roja, las metas del pas; y el pjaro, es el Gran Pjaro de Zimbabue, el emblema nacional y nuestra historia.