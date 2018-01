A pesar de que el entonces presidente del pas, el general Parvez Musharraf, haba modificado la Constitucin para prohibir que los primeros ministros sirvieran ms de dos mandatos como haba hecho Bhutto y de que ella haba huido del pas acusada de malversacin y corrupcin, Estados Unidos negoci su regreso a Pakistn para que ganara las elecciones parlamentarias ignorando el rechazo de las candidaturas rivales por la Comisin Electoral. El objetivo del rgimen de George Bush- Dick Cheney era dar una fachada civil y democrtica a la dictadura militar y a la vez repartir el poder entre distintos sectores leales a los intereses de Washington. A cambio, Bhutto prometi hacer de contrapeso a los generales y controlar al sector antiestadounidense de los extremistas islmicos.

Fue el final trgico para Benazir (Sin Igual, en persa), de 54 aos, hija de Nosrat, una poltica de origen kurdo-iran, y Zulfiqar Ali, el carismtico primer ministro socialdemcrata ejecutado en 1979 por los militares apoyados por Estados Unidos y Gran Bretaa, y hermana de Shahnawaz, asesinando con veneno. Quizs la nica mujer pakistan titulada de Oxford y Harvard en los aos setenta, Benazir, al contrario de su padre quien perdi la vida por oponerse a las injerencias de Estados Unidos en la poltica de su pas, buscaba el apoyo del imperialismo para hacerse con el poder. Y lo consigui.

Bhutto se convierte en la primera mujer que gobierna un pas musulmn en 1988, y no porque en su pas las mujeres disfrutasen de las mismas oportunidades que los hombres, sino por pertenecer al poderoso clan Bhutto y por sus habilidades para maniobrar en el complejo escenario poltico de su pas. Durante su primer mandato, Bhutto, el Ejrcito paquistan y el ISI, el servicio de inteligencia (rama de la CIA y MI6), recibieron miles de millones de dlares de Estados Unidos y Arabia Saud para financiar a los yihadistas (creados al estilo de los contras en Nicaragua) con el objetivo de desmantelar el gobierno marxista de Afganistn. Un batalln del grupo terrorista tambin fue enviado a Cachemira para luchar contra el ejrcito de la India No Alineada. Al Qaeda al final cre un Estado dentro del Estado.

Bhutto sigui son esta misma lnea en su segundo gobierno (1993-96), patrocinando a los talibn, inventados por la CIA para desbancar a los ineptos yihadistas, incapaces de construir el gaseducto transafgano. Tuvo que dejar el poder, acusada de corrupcin, aunque hubo otros motivos:

Haber apostado por el proyecto de gaseoducto de la petrolera argentina Bridas, en vez de respaldar a la Unocal estadounidense, segn el periodista paquistan Ahmed Rashid. La sospecha de Estados Unidos de que en su visita de Estado a Corea del Norte en 1993 haba pasado datos sensibles sobre el enriquecimiento de uranio a Pyongyang, segn inform The Washington Post el 1 de junio del 2008.

Benazir tuvo que huir del pas con sus tres hijos, mientras su esposo, Asif Zardari, apodado El Sr. 10% por las comisiones ilcitas en los contratos del Gobierno, fue encarcelado y torturado.

De alguna manera, ella encarnaba la atormentada relacin entre Estados Unidos y Pakistn. Subordin los intereses de su pas a los de Washington, sobre todo durante la llamada guerra contra el terrorismo con Bin Laden, el Hombre del Saco, mientras, miles de civiles paquistanes eran vctimas de los ataques democratizadores de los drones.

Somos un jugador en el sistema poltico paquistan , deca sin complejos la ex embajadora de Estados Unidos en Islamabad, Wendy Chamberlin, vinculada con Unocal. Tena algo que ver este jugador con el magnicidio? Lo cierto es que segn The Hindu Times, la entonces embajadora de Estados Unidos Anne Patterson (la misma que fue trasladada a Egipto para abortar la revolucin de Tahrir, potenciando a la extremaderecha islmica ) desaconsej la proteccin policial que haba solicitado Benazir a Estados Unidos para sus actos electorales. Por qu Estados Unidos la anim a regresar y luego la dejaba sola ante tanto peligro?

El rgimen de Musharraf tambin le neg proteccin, en concreto coches policiales adicionales para escoltarla, y sabote los intentos de Bhutto para contratar a la empresa de seguridad estadounidense Blackwater y la britnica Armor Group, alegando que era un insulto y una humillacin para Pakistn . A todas luces era un complot, tenido en cuenta que dos meses antes se haba salvado de un mega atentado. Estados Unidos y Musharraf acusaron a Al Qaeda y los yihadistas, mientras stos negaron su participacin. El propio Partido Popular de Pakistn al que perteneca Bhutto, afirm que despus del atentado del 18 de octubre, el lder de los talibanes pakistanes, Baitullah Mehsud , haba enviado emisarios a Bhutto, para asegurarle que ellos no eran sus enemigos y no que no tenan nada que ver con la masacre.

Mehsud fue asesinado en un ataque de drones de Estados Unidos en 2009, al igual que el guardaespaldas de Benazir, Khalid Shahenshah, testigo clave en la investigacin sobre el asesinato; tambin muri en 2013 el fiscal que iba a dirigir la investigacin Chaudhry Zulfiqar.

La muerte de Benazir tuvo lugar semanas despus de que en una entrevista televisa revelaba por descuido, la muerte de Bin Laden sucedida aos atrs, poniendo en evidencia la mentira sobre algo en la que Estados Unidos basaba su farsa de la guerra contra el terrorismo. Ahora, adivinen a quin mat Obama en 2011?

La muerte de la Dama de Pakistn benefici a la guerra contra el terrorismo de Bush-Cheney, que de esa forma provocaban an ms caos en Asia Central, justificando as su militarizacin p ara salvar a la humanidad .

Benazir haba pasado de ser la Hija del Oriente a una activista de Occidente, haciendo suya la agenda de Bush, a cambio de miles de millones de dlares que reciba para Defensa, mientras la pobreza mantena unos escandalosos niveles en un pas de 200 millones de personas. Sirva como ejemplo que an hoy destina el 17% del PIB al Ejrcito y menos del 1,5% Educacin.

A pesar de dcadas de servilismo de la lite pakistan, Obama prefiri acercarse a Irn, la nica otra opcin para hacer llegar equipamientos a decenas de miles de soldados estacionados en Afganistn. En la actualidad, Estados Unidos suea con utilizar el puerto que la India est construyendo en la ciudad iran de Chabahar (en el Golfo Prsico), para enviar alimentos y municiones a sus soldados que habitan en siete bases militares en el Afganistn ocupado.

En el rgimen de Trump hay quien cree que Pakistn representa una amenaza mayor para los intereses de Estados Unidos que Irn: fue Pakistn quien proporcion la tecnologa nuclear a Libia, y hay ms estadounidenses asesinados por Islamabad que por Tehern. Trump amenaza a Pakistn por su deslealtad, acercndose a China. El crimen de Bhutto muestra que no siempre se sabe por dnde vienen los tiros.



Fuente: http://blogs.publico.es/puntoyseguido/4545/quien-mato-a-benazir-bhutto-los-yihadistas-o-la-cia/