Hija ma, estas son lgrimas de lucha

Haaretz

"Estoy orgulloso de mi hija. Es una luchadora por la libertad que en los prximos aos liderar la resistencia al Gobierno israel".

Esta noche tambin, como todas las noches desde que decenas de soldados allanaron nuestra casa en el medio de la noche, mi esposa Nariman, mi hija Ahed de 16 aos y su primo Nur, la pasarn tras las rejas. Aunque es el primer arresto de Ahed, ellano es ajena a vuestras prisiones. Mi hija ha pasado toda su vida bajo la sombra de la prisin israel, desde mis largos encarcelamientos durante su infancia hasta los repetidos arrestos de su madre, hermano y amigos, hasta la abierta amenaza encubierta implcita en la presencia constante de los soldados en nuestras vidas. Entonces su propio arresto era solo una cuestin de tiempo. Una tragedia inevitable que tena que suceder.

Hace varios meses, en un viaje a Sudfrica, proyectamos para el pblico un video que documentaba la lucha de nuestro pueblo, Nabi Saleh, contra las fuerzas autoritarias de Israel. Cuando las luces volvieron a encenderse, Ahed se levant para agradecer a la gente su apoyo. Cuando se dio cuenta de que algunos de los miembros de la audiencia tenan lgrimas en los ojos les dijo: "Podemos ser vctimas del rgimen israel", pero estamos muy orgullosos de nuestra eleccin de luchar por nuestra causa, a pesar del costo conocido. Sabamos adnde nos conducira este camino, pero nuestra identidad, como pueblo y como individuos, se planta en la lucha y se inspira en ella. Ms all del sufrimiento y la opresin diaria de los prisioneros, los heridos y los muertos, tambin conocemos el tremendo poder que proviene de pertenecer a un movimiento de resistencia; la dedicacin, el amor, los pequeos momentos sublimes que surgen de la eleccin de romper los muros invisibles de la pasividad.

"No quiero aparecer como una vctima y ​​no quiero dar a sus acciones el poder de definir quin soy y qu ser. Elijo decidir por m misma cmo me vern ustedes. No queremos que nos apoyen debido a algunas lgrimas fotognicas, sino porque elegimos la lucha y nuestra lucha es justa. Esta es la nica forma en que podremos dejar de llorar algn da.

Meses despus de ese evento en Sudfrica, cuando desafi a los soldados armados de pies a cabeza, no fue repentina ira por la grave herida de Mohammed Tamimi, de 15 aos, momentos antes y a solo unos metros de distancia, lo que la motiv. Tampoco fue la provocacin de los soldados que entraron en nuestra casa. No. Estos soldados, u otros que son idnticos en su accin y su papel, han sido huspedes no deseados y no invitados en nuestro hogar desde que Ahed naci. No. Se par delante de ellos porque este es nuestro camino, porque la libertad no se regala y porque a pesar del alto precio estamos listos para pagarlo.

Mi hija tiene solo 16 aos. En otro mundo, en vuestro mundo, su vida se vera completamente diferente. En nuestro mundo Ahed es una representante de una nueva generacin de nuestra gente, de jvenes luchadores por la libertad. Esta generacin debe librar su lucha en dos frentes. Por un lado tienen el deber, por supuesto, de seguir desafiando y combatiendo el colonialismo israel en el que nacieron, hasta el da en que se derrumbe. Por otro lado deben afrontar audazmente el estancamiento poltico y la degeneracin que se ha extendido entre nosotros. Deben convertirse en la arteria viva que reviva nuestra revolucin y la recupere de la muerte que conlleva una creciente cultura de pasividad que ha surgido durante dcadas de inactividad poltica.

Ahed es una de las muchas mujeres jvenes que en los prximos aos liderarn la resistencia al Gobierno israel. Ella no est interesada en el centro de atencin que actualmente est originando debido a su arresto, sino en un cambio genuino. No es el producto de uno de los viejos partidos o movimientos y con sus acciones est enviando un mensaje: para poder sobrevivir debemos afrontar nuestras debilidades y vencer nuestros miedos.

En esta situacin, el mayor deber de mi generacin y el mo es apoyarla y dejarle paso, restringirnos y no intentar corromperla ni detener a esta joven generacin en la vieja cultura e ideologas en las que crecimos.

Ahed, ningn padre en el mundo desea ver a su hija pasar sus das en una celda de detencin. Sin embargo, Ahed, nadie podra estar ms orgulloso que yo de ti. T y tu generacin son lo suficientemente valientes para ganar a fin de cuentas. Tus acciones y valor me llenan de asombro y me hacen llorar. Pero de acuerdo con tu pedido estas no son lgrimas de tristeza o arrepentimiento, sino ms bien lgrimas de lucha.

Bassem Tamimi, el padre de Ahed Tamimi es un activista palestino y colaborador de Haartez.

Fuente: https://www.haaretz.com/opinion/.premium-1.831873

Esta traduccin se puede reproducir libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelin como fuente de la traduccin.