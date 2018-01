El austrofascismo en 2018

Desde 1934 se ha utilizado el trmino austrofascismo para referirse a la copia austraca de lositalianos y de los nazis alemanes. El austrofascismo supone una versin particular austriaca del rgimen fascista autoritario que se instal en Austria en 1934. Desde el punto de vista histrico la brutal destruccin de la sociedad civil en Austria fue menos idlica de lo que se refleja en la pelcula S onrisas y lgrimas . Incluy el asesinato por parte de los austrofascistas de sindicalistas, socialdemcratas, comunistas judos, etc. Esta situacin no hizo ms que intensificarse despus de que la Alemania nazi se anexionara Austria en 1938 bajo el lema nazi de Heim ins Reich!, vuelta al Imperio alemn, con lo que el austrofascismo se convirti en un rgimen nazi con todas las de la ley ya que se iba a establecer una[comunidad del pueblo] antisemita, mtica y limpiada tnicamente. El nuevo rgimen del austrofascismo se form violentamente sobre la base del Vaterlndische Front (VF) [Frente Patritico], una milicia paramilitar fascista que crea firmemente en ideologas clave del nazismo como la limpieza tnica, el antisemitismo, el militarismo y laaria. Sin embargo, todo esto ya no es solo parte de la historia, puesto que algunos elementos del austrofascismo estn vivos y coleando en la Austria actual.

En las recientes elecciones federales en Austria el profundamente catlico y conservador VP obtuvo el 31.5 % de los votos, mientras que el an ms a la derecha y ms xenfono (en opinin de algunas personas es el sucesor del austrofascismo) FP obtuvo el 26 % de los votos. Actualmente ambos partidos forman un gobierno de coalicin y juntos estn peligrosamente cerca de obtener una mayora de dos tercios que les permita cambiar la constitucin de Austria. Con ello el nuevo austrofascismo de Austria se podra unir al extremadamente reaccionario, antisemita y obsesionado con George Soros primer ministro hngaro Victor Orban, lo que permitira extender la xenfoba zona libre de migracin de Orban. Lo que hoy se denomina zona libre de migracin, esto es, la expulsin de todas las personas no hngaras, no austriacas y no alemanas, antes se denominaba judenfrei. Judenfrei! era la orden dada al cuartel general nazi para realizar la completa aniquilacin del pueblo judo en una zona particular, en la que se haba realizado el sueo nazi de la aniquilacin total del pueblo judo.

Ms all de eso, la nueva coalicin de Austria tambin podra convertir las alucinaciones de Orban acerca de la existencia de un imperio de sombras que gobierna secretamente la Unin Europea en una lucha real contra todo lo que sea extranjero. Victor Orban ya est tratando de establecer unas relaciones ms estrechas con Austria para restablecer el Imperio austro-hngaro. Este nuevo imperio centroeuropeo de derecha est destinado a luchar contra aquellas fuerzas oscuras que, segn los fantasmas reaccionarios de Orban, siguen un plan siniestro para convertir Europa en un Estado multicultural, un autntico horror para quienes suean con un pueblo racialmente puro. El atroz plan de Orban se puede convertir en realidad como una extensin de los pases antiemigrantes del Grupo Visegrad: Polonia, Repblica Checa, Eslovaquia y Hungra. Orban y sus homlogos austrofascistas ya han empezado a hablar de crear una lnea de defensa centroeuropea contra los refugiados, una avalancha imaginaria que asedia Europa.

El reciente xito electoral del FP puede suponer el renacer del austrofascismo obligado a permanecer varias dcadas en silencio durante el gobierno conservador y socialdemcrata en Austria. El austrofascismo sufri una especie de hibernacin dentro de oscuras organizaciones, paramilitares fascistas, fraternidades de estudiantes de derecha y, ms recientemente, turbios grupos de internet. Actualmente gran parte de su repertorio ideolgico nacionalista y antisemita est experimentando un renacimiento. A medida que gran parte de Europa se va escorando de forma constante a la extrema derecha vuelven a aparecer imgenes antisemitas del Judo Eterno mientras se llama a los racistas caballeros del poder blanco (otro espejismo austrofascista) a defender la blancura de Europa.

Como en el caso del AfD alemn, los medios de comunicacin dominantes califican engaosamente a su hermana austriaca, el FP, de extrema derecha, de populismo de derecha y de derecha radical, lo que oculta al lobo bajo la piel de cordero. Con todo, para algunas personas el FP tiene unas claras tendencias nazis. Veinte de los treinta y tres miembros del comit ejecutivo del partido muestras fuertes tendencias vlkische. Vlkisch es un trmino nazi clave y una ideologa fundamental del nazismo y del austrofascismo. Sin embargo, nada de esto existe con independencia de las personas reales. Dentro del FP y en muchos de los puestos clave del partido se pueden encontrar muchos nazis subterrneo [Keller-Nazis]. Por ejemplo, el exneonazi y ahora jefe del FP, Strache, tiene un particular pasado neonazi violento.

Uno de los viejos amigos y milicianos neonazis de Strache es Andreas Reichhardt. Est destinado a convertirse en un alto funcionario del ministerio de Transportes. Ms all de su lder y de sus antiguos compaeros neonazis el FP tambin tiene un fuerte grupo interno vinculado a las fraternidades estudiantiles de extrema derecha que suean con un Imperio germnico basado en una Volksgemeinschaft aria, la mtica comunidad nazi. Se trata de una ideologa extremadamente antisemita. Muchas de las personas que creen en ella tambin consideran que la Unin Europea es incapaz de proteger las fronteras de Europa de las hordas de emigrantes y refugiados. Por consiguiente, los soldados austriacos tendrn que proteger el territorio austriaco de quienes consideran intrusos. A consecuencia de ello, el nuevo gobierno de coalicin austriaco formado del VP/FP pretende duplicar el presupuesto de defensa de Austria, lo que convertir su ideologa militarista y chovinista en la realidad de un armamento preparado para luchar contra hombres, mujeres y nios en las fronteras austriacas. La dirigente del FP Anneliese Kitzmller est de acuerdo al tempo que anuncia alborozada Heil Moving, avanzar a posiciones destacadas en la nueva coalicin de gobierno de Austria. Sieg Heil es una de las terminologas ms obviamente nazis. Kitzmller ha unido el Heil nazi al plan de ocupar una posicin bien remunerada en el aparato de Estado austriaco. Kitzmller, que quiere sustituir la Navidad por una festividad alamana mtica, tambin cree que hay que proteger las fronteras de Austria ya que de lo contrario los nios refugiados desbordarn las guarderas austriacas.

La nueva coalicin VP/FP se encontrar con un aparato de Estado que ya est bien cubierto con su gente. En base a un anterior gobierno de coalicin VP/FP (de 2000 a 2005), el FP pudo infiltrar en el Estado austriaco a sus propios secuaces. En aquellos aos las y los apparatchiks del FP penetraron profundamente en los servicios pblicos de Austria, especialmente en instituciones vinculadas con la gobernanza econmica de Austria y en aquellas que controlaban la sanidad y la educacin. La subversin del FP tambin se extendi profundamente a la polica y el ejrcito de Austria, que era el mbito ms tradicional del FP. Gran parte de esta toma de poder clsica se produjo con precisin. Los cuadros del FP no solo han minado el Estado austriaco sino que tambin creen en irracionales teoras de conspiracin, un tema bastante comn en los crculos de derecha, reforzado por las cmaras de resonancia por Internet de derecha como, por ejemplo, www.unzensuriert.at. Uno de estos autoengaos reforzados es la estpida creencia de que su dolo de la derecha y, segn Wikipedia, lder de un club masculino homoertico, Jrg Haider, no muri en un accidente de coche sino que fue asesinado por el Mossad.

A diferencia de Alemania donde el bien establecido conservadurismo de Merkel todava(!) rehuye un gobierno de coalicin con sus nuevos nazis, el AfD , Austria ya va un paso por delante. La clase dirigente austriaca no considera nazi al FP, sino un partido poltico legtimo. Y, sin embargo, igual que el AfD alemn, el FP austriaco tiene unas tendencias nazis muy claras. Dado que la prensa dominante y corporativa evita llamar al pan pan y al vino vino, puede contribuir sin querer o deliberadamente a legitimar el nazismo alemn y el austrofascismo austriaco. Igual que en la dcada de 1930, los partidos burgueses y conservadores de Austria preparan hoy el camino a partidos criptonazis y al ascenso del austrofascismo. Hoy en da no se les llama nazis sino eufemsticamente FP y AfD.

El fascismo austro-germano era y es diferente de cualquier otro grupo de derecha o autoproclamados criptonazis. El austrofascismo y el nazismo alemn son quienes hicieron posible Auschwitz. Durante aos, si no dcadas, la prensa, los comentaristas de medios de derecha y los partidos conservadores han cultivado la xenofobia y el racismo en el centro de Europa, y contribuido en secreto al ascenso del FP en Austria y del AfD en Alemania. Hoy los nuevos partidos nazis de Europa pueden cosechar lo que se ha ido sembrando durante aos, si no dcadas.

Despus de las ltimas elecciones en Austria el pas parece encaminarse hacia el criptoaustrofascismo alimentado por el FP. Con la desaparicin urdida deliberadamente de los comunistas de Europa (primero) y de los partidos socialdemcratas (despus) el nuevo paisaje poltico parece ofrecer la tristemente clebre opcin del mal menor. Se trata de la eleccin entre el neoliberalismo y la globalizacin representados por partidos conservadores tradicionales por una parte y el nacionalismo xenfobo representado por los nuevos partidos neonazis por otra parte. Esta es la realidad en el centro de Europa en 2018.

La marcha del chovinismo hacia las instituciones estatales austriacas incluye la clsica exigencia nacionalista del FP de abandonar las organizaciones internacionales, en especial aquellas que estn comprometidas con los derechos humanos, lo que incluye no solo un plan para abandonar la Convencin Europea de Derechos Humanos sino tambin las convenciones de derechos humanos de la ONU. Este plan existe a pesar de que la Convencin Europea de Derechos Humanos est anclada en la constitucin de Austria. Pronto podra desaparecer la proteccin constitucional. La nueva coalicin austriaca FP/VP planea conectar con los neoliberales de Austria los Neos que actualmente cuentan con el 5.3 % [de los votos]. Con el 31.5 % y 26 % de la coalicin su apoyo podra asegurar la mayora de dos tercios y la capacidad para cambiar la constitucin austriaca, con lo que se hara realidad uno de los principales sueos del austrofascismo.

Para muchas de las personas pertenecientes al mbito austrofascista los derechos humanos son ajenos a un pas basado tanto en la patria, el nacionalismo, la raza, la sangre y la tierra como en la siempre soada y racista Volksgemeinschaft. En la Volksgemeinschaft el fasci decide tu lugar en la sociedad basndose en el vlkisch ario perteneciente a la comunidad austro-germnica de sangre pura. En fuerte contraste se considera que los derechos humanos son simplemente irrelevantes para quienes creen que su vida est modelada por fuerzas nacionales (la tierra) y raciales (la sangre). Los derechos humanos siguen siendo ajenos a la patria vlkische y a quienes aman su patria, su sangre y su tierra. Hoy el partido de la patria austriaca es el partido FP.

Si se observa el programa del partido FP emerge una imagen bastante diferente de la fasci-idlica Volksgemeinschaft. Lo que se ofrece es un habilidosos surtido de nacionalismo y neoliberalismo donde se incluye el programa ideolgico tradicional del demagogo austrohngaro, aristcrata y partidario de Pinochet Friedrich August von Hayek (el von indica realeza). El programa incluye elementos conocidos como reducir el Estado, bajar los impuestos a los ricos y a las corporaciones, recortar los recursos sociales, luchar contra los sindicatos, etc. El FP vende el programa de su partido como una optimizacin del Estado de bienestar de Austria centrado en los pobres y en el falso otro.

Tradicionalmente el nazismo, el fascismo y el austrofascismo actan con fuerza, violentamente, brutalmente y con bastante frecuencia sdicamente contra el otro (la izquierda, los socialdemcratas, los comunistas, los sindicatos, etc.). Desde hace tiempo el austrofascismo del FP incluye la lucha contra los convenios colectivos firmados entre sindicatos y patronos. Actualmente aproximadamente el 98 % de todos los trabajadores austriacos est cubierto por convenios colectivos. Desde hace mucho tiempo los patronos austriacos suean con acabar con esto. Un partido austrofascista recin empoderado puede apoyarlos. Puede que el austrofascismo y el capitalismo no sean sino reflejos de lo que el filsofo Horkheimer afirm en 1939, si no quieres hablar del capitalismo entonces es mejor que te calles acerca del fascismo. Como apoya el capitalismo, el programa del partido FP no incluye disposiciones sobre el salario mnimo, por qu habra de hacerlo? La antisemita Volksgemeinschaft se encargar de aquellas personas a las que no necesita el capitalismo. El fascismo siempre incluye campos de trabajo.





Fuente: https://www.counterpunch.org/2018/01/02/austrofascism-2018/



