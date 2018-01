Somalia

Quien mata mejor?

No es ninguna novedad que eldesde su aparicin a mediados de 2014, ha tenido como meta arrebatar a nivel mundial la lealtad de los grupos terroristas de origen islmicos, que hasta entonces representaban, en cada uno de sus pases, a la organizacin fundada por Osama bin Laden,

Desde el nigeriano Boko Haram, hasta el recin derrotado, Abu-Sayyaf, en Filipina, pasado por diferentes organizaciones del Magreb y el Sahel, como el grupo argelino Jund al-Khilafah (Soldados del califato), la khatiba (brigada) tunecina Falamage Okba bin Nafa, los egipcios de Ansar Bait al-Maqdis, (Seguidores de la casa de al-Quds (o Jerusaln)) que tras realizar su bayat o juramento de fidelidad a Abu Bakr al-Bagdad, lder y fundador del Daesh, troc su nombre a Wilāyat Sinai (Provincia del Sina), como otras organizaciones del Cucaso, reagrupadas en los que se conoce como el Emirato del Cucaso .

Donde todava al-Qaeda mantiene cierto predominio frente a los califados de al-Bagdad, es en la regin del Sahel, con epicentro en el norte de Mali, donde un conglomerado de organizacin wahabitas , con un extenso prontuario de atentados como al-Qaeda del Magreb Islmico (AQMI), Emirato del Shara de Yahya, al-Murabitun (Los que firman con sangre), Khatiba Macina (Brigada de Liberacin de Macina), o la burkinesa Ansarul Islam (Defensores del Islam) se agruparon bajo el nombre de Jamat Nasr al islam wa al-mouminin (Grupo para la Defensa del Islam y los musulmanes). Aunque ya tiene presencia el grupo Daesh en el Gran Shara. Algunos de estos grupos son quienes emboscaron en octubre ltimo, a la patrulla conjunta de tropas norteamericana y nigerinas, matando a una docena de militares, en la regin suroccidental de Tillabery, Nger.

En Afganistn, el enfrentamiento se da entre el Daesh, que toma el nombre de Wilāyat Khorasn, contra el Talibn, del que en este nico caso al-Qaeda es tributario.

Donde hasta ahora se sostena el predominio absoluto de al- Qaeda, era en Somalia donde el grupo Harakat al-Shabaab al-Muyahidin (Movimiento de Jvenes Muyahidines) o al-Shabaab a secas, ms all de un pequeo desprendimiento de no ms de treinta hombres, alentados por el sheikh Abdulqadir Mumi uno de los guas espirituales y promotor de la organizacin somal, en octubre de 2015, con presencia en las montaas de Galgala, en la regin semiautnoma de Puntland, al noreste del pas. Aquella desercin provoc serias discusiones en la cpula de la organizacin, ya que era uno de los momentos de esplendor del Daesh, en que no solo conquistaban importantes ciudades, pueblos y sectores rurales en Siria e Irak, sino que las repercusiones mediticas alentadas desde los videos hollywoodenses de sus atentados y ejecuciones masivas los haban catapultado a la fama internacional. Por entonces miles de jvenes tan confundidos como voluntariosos, estaban decididos a inmolarse en nombre de un falso Allah, concebido solo por la afiebrada interpretacin que haca del Corn en wahabismo, no casualmente la versin oficial de los grandes financiadores de estos grupos como Arabia Saudita y Qatar.

Las mayoras de los lderes de al-Shabab, no solo optaron por seguir siendo fieles a al-Zawahiri, prohibir cualquier discusin interna al respecto, sino que se produjeron detenciones y ejecucin de algunos de los muyahidines que intentaron pasarse al Daesh, incluyendo algunos comandantes y combatientes extranjeros, sino que prohibieron cualquier discusin relacionada, y anunciaron que los desertores seran considerados enemigos.

En enero de 2016 Daesh, volvi a instigar a la militancia de al-Shabaab , a ingresar a sus filas, con un video aparentemente grabado en Libia, donde ya haba capturado la ciudad de Derma, prxima a Egipto y la ciudad natal del coronel Gadaffi, Sirte, a la que declar capital de su califato africano.

Para entonces, el presidente del pas Hassan Sheikh Mohamud, anunci que esa puja interna de la organizacin wahabita derivara en su desaparicin. Declarando que las deserciones eran sntoma de que el grupo perdi el rumbo tras lo que llam a los combatientes desencantados a acogerse a una amnista dada por su gobierno.

La multiplicidad de atentados contra objetivos civiles y ataques a blancos militares, que al-Shabaab, realiz desde entonces, han dejado bien en claro que los dichos del ex presidente, no eran del todo acertados y si alguna duda les caba a la clase poltica, incluido el actual presidente Mohamed Farmajo Abdullahi, tienen de muestra el atentado del 14 de octubre pasado, en una de las calles ms importantes de Mogadiscio, la K5, en que murieron 512 personas y otras 230 resultaron heridas, concretndose el ataque ms demoledor desde la guerra civil de 1991.

Ests viviendo entre los kuffar?

Tras la hgira emprendida por los seguidores de al-Bagdad, derrotados en Siria e Irak, hoy el Daesh, tiene demasiados combatientes sin frentes de guerra, por lo que necesita reformular su presencia en cualquier conflicto que involucre al mundo del Islam. Por ello, como ya lo hemos visto en Afganistn, libra un doble combate por un lado contra la alianza del ejrcito afgano con los Estados Unidos y por otro enfrentado al Talibn, en puja por los sembrados de adormidera (opio); segn fuentes rusas, seran cerca de 10 mil los hombres del Daesh, establecidos en el pas del Mullah Omar. Tambin existi la presencia de combatientes del Daesh, en Filipinas, a lo largo de los 150 das que dur la batalla de Marawi, en la que se detectaron veteranos llegados de las guerras de Medio Oriente.

Quizs muy pronto deberemos estar hablando de la presencia de hombres del Califa Ibrahim, tambin en Birmania, donde enmascarados tras la causa Rohingyas, ya estara operando dentro del Ejrcito de Salvacin Rohingya de Arakn (ARSA).

En el Sahel, tambin en Egipto y Libia han llegado nuevos combatientes para intentar abrir nuevos frentes y fortalecer los existentes. En Egipto ya han establecido una cabecera de playa, ms all del Sina, al oeste del pas, en cercanas con la frontera Libia, con el nombre Harakat Sawad Misr (Brazo del Movimiento de Egipto) tambin conocido como Movimiento Hasm, (decisin).

Aunque parece que la gran batalla se librara en Somalia, un pas devastado por dcadas de guerras civiles, sequias y hambrunas, con un gobierno dbil que controla apenas unos pocos cientos de metros en torno de la sede presidencial, y sin una poltica clara de los Estados Unidos, que se retir en 1994, y que desde la llegada de Trump, al gobierno amenaza con enviar tropas, aunque a casi un ao no lo ha hecho aplicando polticas errticas e irresolutas, que no han pasado de algn espordico ataque con drones.

En diciembre pasado Daesh, difundi, su primer video en Somalia, en el que se llamaba literalmente a dar caza a los no creyentes, durante las fiestas catlicas, aprovechando su estado de embriagues y a atacar sus iglesias y mercados en Europa. En el video se poda ver diferentes imgenes festivas de ciudades europeas, fuegos artificiales y a un sacerdote cristiano dando misa, entre otros tpicos navideos. Adems podan apreciarse tomas satelitales de pelotas de fuego alcanzando Londres, Lyon, Bruselas, Madrid y Roma y ambulancias transitando a alta velocidad por diferentes ciudades, y un choque de trenes, lo que segn algunos expertos, Daesh, estara intentando un descarrilamiento. El video terminaba con una leyenda que deca: Ests viviendo entre los kuffar (no creyentes)? alentado a atentar por su cuenta a cualquier buen musulmn.

Segn algunos informes los recin llegados de Siria e Irak, se estaran agrupando en el norte del pas, protegidos por el poderoso clan Majerteen, mientras que el sur sigue cada vez ms fuerte al-Shabaab. Al tiempo que circulan videos en que se instaba a los combatientes somales a abandonar al-Shabaab y enrolarse en el Daesh.

En noviembre Naciones Unidas haba advertido de la creciente presencia de combatientes del Daesh en Somalia, habiendo llegado a registrar unos 250 hombres, en su mayora extranjeros o desertores de al-Shabaab.

De concretarse la presencia de los hombres del califa en el pas del Cuerno de frica, el pueblo somal se aproxima a un nuevo y espeluznante bao de sangre, donde se sabr al fin quien mata mejor si el Daesh o al-Shabaab.

Guadi Calvo es escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en frica, Medio Oriente y Asia Central. En Facebook: https://www.facebook.com/lineainternacionalGC.

