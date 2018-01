Che Guevara en Congo

Pambazuka News





La reciente muerte de Fidel Castro el 25 de noviembre de 2016 me llev a revisar la extraordinaria historia de la Revolucin cubana y en particular el papel del gobierno cubano bajo Castro apoyando lo que consideraban movimientos progresistas y gobiernos radicales de todo el mundo, incluida frica, a lo largo de tres dcadas, desde la de 1960 a la de 1980. Cuba proporcion reconocimiento diplomtico, apoyo poltico y asistencia militar a luchas de liberacin nacional y a Estados independientes en Argelia, Shara Occidental, Eritrea y Etiopa, Zanzibar y a las colonias portuguesas de Guinea-Bissau, Angola y Mozambique. Las victorias militares de los soldados cubanos en Angola en 1975-76 y de nuevo en 1987-88 contra el ejrcito sudafricano fueron, en mi opinin, una parte fundamental de la finalmente victoriosa lucha contra el dominio blanco en Namibia y en la propia Sudfrica.

Cuba contribuy a la lucha de liberacin de Argelia por primera vez en 1961 enviando una gran cantidad de armas estadounidenses capturadas durante la fracasada invasin de la Baha de Cochinos y una vez que Argelia obtuvo la independencia en julio de 1962 los argelinos correspondieron ayudando a adiestrar a un grupo de guerrilleros argentinos e incluso enviaron a dos agentes con las guerrillas desde Argel a Bolivia en junio de 1963. Pero el intento ms temprano de proporcionar apoyo sistemtico a un movimiento potencialmente revolucionario en frica consisti en el envo de un grupo de lite de guerrilleros cubanos (todos ellos voluntarios y en su mayora negros) al este de Congo en 1965. Uno de los pocos guerrilleros cubanos blancos era Ernesto Che Guevara.

Antecedentes de Congo

Tras la independencia de Congo respecto a Blgica sigui en 1960 fue elegido un primer ministro de izquierda, Patrice Lumumba, tras lo cual se produjo en rpida sucesin un motn del ejrcito, la secesin de la provincia rica en mineral de Katanga bajo Moise Tshombe, la vuelta de los soldados belgas y la llegada de las fuerzas de paz de la ONU a peticin de Lumumba para proteger la integridad territorial del pas y su nuevo rgimen. Cuando Lumumba tambin solicit a los soviticos ayuda militar fue derrocado por el presidente Kasavubu, cuya decisin apoy el comandante en jefe Joseph Mobutu. El subsiguiente asesinato de Lumumba y la muerte en un accidente de aviacin del Secretario General de la ONU, Dag Hammarskjold, sumi a Congo en una situacin catica.

A principios de 1964 el pas qued en manos de un primer ministro dbil e impopular, Cyrille Adoula, que haba cerrado el parlamento congoleo; la ONU planeaba su retirada y haban estallado cuatro rebeliones diferentes, la mayora de las cuales operaba bajo el paraguas de un grupo de oposicin de izquierda llamado Consejo de Liberacin Nacional, que haba sustituido de hecho al parlamento. Uno de los movimientos rebeldes, que operaba en el noreste del pas, estaba dirigido por un poltico local, Gaston Soumaliot, cuyo lugarteniente, Laurent Kabila, diriga un movimiento afn ms al sur. Durante unas pocas semanas a mediados de 1964 estas fuerzas rebeldes controlaron gran parte de la regin oriental de Congo. Mientras tanto, un excompaero de Lumumba, Christophe Gbenye, al que apoyaban China y la Unin Sovitica, controlaba la mayor parte del resto del pas.

En marzo de 1964 el presidente [estadounidense] Lyndon Johnson envi a Averell Harriman a Leopoldville (Kinshasa) para valorar la situacin. Junto con Cyrus Vance, vicesecretario de defensa estadounidense, Harriman plane establecer un puente areo a Congo y en mayo empezaron a llegar aviones y helicpteros. En julio Moise Tshombe se hizo con el poder en sustitucin del incompetente Adoula y pidi ayuda a Estados Unidos, Blgica y Sudfrica para apoyar su rgimen. Se escuch su peticin y el ejrcito de Congo se vio reforzado con oficiales belgas y mercenarios blancos de Rhodesia y Sudfrica. Su principal tarea inmediata fue aplastar la rebelin de Gbenye, que haba establecido su cuartel general y su gobierno en Stanleyville (Kisangani). En noviembre varios paracaidistas belgas volaron desde la base britnica del Atlntico sur en la isla Ascensin con permiso del recin elegido gobierno laborista de Harold Wilson y saltaron sobre Stanleyville al mismo tiempo que llegaban los mercenarios.

Guevara mira a frica

E n respuesta a estos movimientos u n grupo de Estados africanos radicales de primera lnea encabezados por Argelia y Egipto anunci que iban a suministrar armas y soldados a los rebeldes congoleos, y pidi ayuda a otros Estados. El gobierno cubano anunci que estaba dispuesto a responder a la peticin . En diciembre Guevara, que ya era uno de los dirigentes cubanos ms internacionalistas, hizo un discurso vehemente en su condicin de delegado cubano ante la Asamblea General de la ONU en el que habl del trgico caso de Congo y denunci la inaceptable intervencin de las potencias occidentales, refirindose a los p aracaidistas belgas, transportados por aviones norteamericanos que partieron de bases inglesas * .

Tras salir de Nueva York Guevara emprendi una gira por diferentes Estados africanos: primero visit Argelia y a continuacin Mali, Congo-Brazzaville, Senegal, Ghana, Dahomey, Egipto y Tanzania. En Dar es Salaam se reuni con Laurent Kabila, que buscaba ayuda para mantener lo que quedaba de la zona liberada en el este y sudeste de Congo; en El Cairo se reuni con Gaston Soumaliot, que peda hombres y dinero para el frente de Stanleyville en Congo, y en Brazzaville se reuni con Agostinho Neto, que pidi a los cubanos que apoyaran al ejrcito de liberacin de Angola, el MPLA. Guevara estaba entusiasmado por lo que estos hombres le contaron acerca del potencial de una lucha de liberacin efectiva en estos tres casos y por el papel de Cuba a la hora de proporcionar apoyo.

En febrero de 1965 Guevara vol a Beijing para ver qu ayuda poda proporcionar la Repblica Popular China a las rebeliones en Congo. All se reuni, entre otras personas, con Chou en Lai (que entre diciembre de 1963 y febrero de 1964 haba visitado algunos pases africanos con el fin de valorar cmo podra intervenir mejor China). Inmediatamente despus de su reunin con el Che en Beijing Chou iba a visitar por segunda vez Argel y El Cairo en marzo de 1965, posiblemente para reunirse con los dirigentes rebeldes congoleos acerca de los cuales le haba informado el Che. Despus, en junio, vol a Tanzania donde seguramente se reuni con Kabila y Soumaliot.

Mientras tanto, el propio Guevara volvi a El Cairo, donde habl con el coronel Nasser acerca de su plan de liderar l mismo un grupo de guerrilleros. Segn un informe de la reunin elaborado por el yerno de Nasser, el editor y periodista Mohammed Heikal, Nasser no se mostr demasiado entusiasmado, advirti a Guevara acerca de los peligros del romanticismo y le advirti que no se convirtiera en otro Tarzn. No se puede hacer, afirm. Es evidente que esta escptica respuesta no impresion a Guevara. Sospecho que ya era un hombre con una misin, que era llevar su propia experiencia personal de contribuir a construir un movimiento revolucionario (que, en su opinin, tanto xito haba tenido en Cuba y haba sido la obra de unos pocos guerrilleros comprometidos) para influir en otras situaciones en el mundo.

Guevara volvi a Cuba y fuer recibido por Fidel Castro en el aeropuerto . E sta sera la ltima vez que se iban a ver en pblico antes de la muerte de Guevara dos aos despus, en octubre de 1967, e n Vallegrande, Bolivia. Antes de abandonar Cuba escribi una carta de despedida a Fi idel, que sera leda en pblico en La Habana seis meses despus, en octubre de 1965. En efecto, en la carta Guevara declaraba que ya no se senta obligado con la Revolucin cubana sino con el proyecto de extender la influencia y el impacto de esta a todas partes: Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. [ ] he estado identificado siempre con la poltica exterior de nuestra Revolucin y lo sigo estando ** . Eran las palabras de un hombre que consideraba que su destino era en ese momento exportar la revolucin dirigiendo un movimiento de guerrilla en frica . Si l, que era una persona ajena, un argentino, haba sido capaz de integrarse con los revolucionarios cubano s , por qu no con los revolucionarios africanos, ya fuera en Angola o en Congo?

Tres semanas despus sali en secreto de La Habana con un pequeo grupo de soldados cubanos. Primero fue a El Cairo y despus a Dar es Salaam, en Tanzania. En aquel momento Tanzania un importante Estado radical bajo la presidencia de Julius Nyerere, que acababa de crear una unin con la revolucionaria Zanzibar. Mientras una columna formada por 120 cubanos iba a ir poco a poco por barco a Tanzania y a travs del lago Tanganica hasta el norte de Katanga, una segunda columna formada por 200 hombres (el batalln Patrice Lumumba) iba a volar a una base situada al otro extremo del pas, cerca de Brazzaville, al otro lado del ro Congo, desde Leopoldville (Kinshasa), la capital de Congo. La columna oriental iba a ser dirigida oficialmente por el capitn Victor Dreke, un cubano de ascendencia africana acerca del cual el Che escribi despus a Fidel: Fue [] uno de los pilares en los que me apoy. La nica razn por la que no recomiendo que sea ascendido es porque ya ostenta el rango ms alto. Guevara formaba parte de esa columna. La columna occidental iba a ser dirigida por Jorge Risquet Valds Santana, miembro del Comit Central del Partido Comunista Cubano.

El nuevo embajador cubano, Pablo Rivalta, recibi al grupo de Guevara en el aeropuerto a las afueras de Dar es Salaam. Haca solo unos meses que se haba establecido la embajada. Guevara tema que la CIA tuviera noticias de su llegada, aunque los estadounidenses acababan de retirar a su embajador de Dar es Salaam y estaban ocupados en otros lugares. Pero los congoleos que haba en Dar es Salaam tambin le prestaron poca atencin. Los lderes rebeldes, incluidos Kabila y Soumaliot, se encontraban en El Cairo, supuestamente tratando de reducir las divisiones polticas dentro de su movimiento revolucionario y solo estaba disponible un personal relativamente joven. Parece ser que la planificacin de la intervencin cubana en la lucha armada africana fue algo deficiente desde el principio y la coordinacin con los lderes africanos un tanto limitada.

No obstante, el 22 de abril de 1965 Guevara y su pequeo grupo de cubanos viajaron a la ciudad riberea de Kigoma, donde establecieron una base de suministro. Cerca de Kigoma est el pueblo de Ujiji, donde un siglo antes, en 1871, se haban reunido el dr. David Livingstone y Henry Stanley. Se desconoce si Guevara era consciente de este conocido episodio de la historia del imperialismo en frica o de la proximidad de Ujiji a su base antiimperialista en Kigoma, pero tuvo el acierto de dar a cada uno de los lderes cubanos un nmero en lengua suajili: Dreke era Moja (uno), Tamayo, un colaborador cercano de Guevara durante varios aos y una de las figuras ms significativas de las actividades militares internacionalistas de Cuba, era Mbili (dos) y el propio Guevara, de forma confusa y engaosa, era Tatu (tres).

Los cubanos cruzaron el lago y fueron recibidos en el poblado de Kibamba por un grupo bien armado del Ejrcito de Liberacin Popular ataviado con trajes de faena color caqui suministrados por los chinos. Se comunicaron en francs con los cubanos, que establecieron su campamento a las afueras del poblado. Aquello fue el inicio de lo que iba a ser una campaa de siete meses en lo que el lder mercenario, el coronel Mike Hoare***, denomin el bolsillo de resistencia de Fizi Baraka al rgimen de Tshombe, de una extensin el doble de grande que Gales. En los meses siguientes, entre abril y octubre de 1965, fueron llegando poco a poco ms cubanos desde el otro lado del lago Tanganica para unirse a sus compatriotas. Los cubanos y congoleos elaboraron juntos un plan para explorar el terreno que ocupaban y los cubanos empezaron a valorar los puntos fuertes y dbiles de sus aliados y de sus enemigos.

Respecto a estos ltimos, en sus exploraciones constataron que las bases de vanguardia de sus enemigos estaban bien defendidas, con el apoyo de aviones pequeos y de mercenarios blancos; por lo que se refiere a los cubanos, consideraban que la moral y competencia de los rebeldes congoleos eran bajas, y que sus lderes, incluido Kabila, eran considerados extraos o incluso ms peyorativamente, turistas. Los comandantes del campamento pasaban los das bebiendo y haciendo comidas enormes sin ocultar sus planes a la gente que haba alrededor. Gastaban gasolina en expediciones sin sentido. El 7 de junio el lder rebelde ms antiguo presente en el campamento (Kabila continuaba en Dar es Salaam) se ahog en el lago Tanganica en un accidente inexplicable.

Poco tiempo despus llegaron rdenes de Kabila de que los cubanos tenan que organizar un ataque a una guarnicin en Bendera, en la carretera interior que protega una central hidroelctrica. A Guevara no le gustaba el plan, pese a lo cual se decidi seguir adelante. El 20 de junio de 1965 sali una fuerza combinada de cubanos, congoleos y tutsis (algunos de los cuales eran originarios de Ruanda) con la idea de atacar la central y las barracas. A los cubanos les pareci que la operacin fue un desastre: muchos de los tutsis huyeron, los congoleos se negaron a participar y fallecieron cuatro cubanos, lo que revel al enemigo que Cuba estaba involucrada en la rebelin. Por otra parte, al parecer el coronel Mike Hoare estaba impresionado y seal en sus memorias que los observadores haban notado un cambio sutil en el tipo de resistencia que ofrecan los rebeldes al gobierno de Leopoldville []. Ese cambio coincida con la llegada a la zona de un contingente de asesores cubanos especialmente adiestrados en el arte de la guerra de guerrilla.

Los cubanos, sin embargo, estaban muy deprimidos y desilusionados. Todos los cubanos haban enfermado en un momento u otro desde que haban llegado. El propio Guevara haba tenido ataques de asma y malaria. A pesar de que hubo pequeos xitos militares, como la emboscada a un grupo de mercenarios en agosto, los progresos parecan insignificantes y el clima poltico se estaba deteriorando a todas luces. Las diferencias entre las distintas facciones rebeldes y sus lderes perecan haber llegado a su culmen y un golpe de Estado en Argelia que haba sustituido a Ben Bella uno de los principales apoyos de Guevara por el comandante del ejrcito Houari Boumedienne llev a que los Estados radicales redujeran su compromiso con la rebelin congolea. Pero Guevara se reserv para s mismo sus preocupaciones y cuando a principios de septiembre de 1965 Soumaliot fue a La Habana pudo convencer a Castro de que la revolucin iba bien, con lo que no se detuvo el flujo regular mensual de guerrilleros recin adiestrados que llegaban a Tanzania desde Cuba.

Los mercenarios blancos y las tropas congoleas de Tshombe emprendieron entonces un contraataque, que amenaz a toda la posicin cubana. Sin embargo, el adiestramiento cubano debi de servir de algo porque, como record ms tarde Hoare, el enemigo era muy diferente de cuanto habamos conocido antes. Llevaba equipamiento, empleaba tcticas de campo normales y responda a las seales del silbato. Era obvio que estaba dirigido por oficiales adiestrados. Interceptamos mensajes inalmbricos en castellano [] y pareca claro que [] los cubanos estaban organizando la defensa. Pero para octubre, cuando los cubanos llevaban en Congo solo seis meses, tanto ellos como sus aliados congoleos estaban en desventaja. Guevara se vio obligado a retirarse a su campamento base de Luluabourg y previ una larga y ltima resistencia.

No obstante, los acontecimientos demostraron ser tan impredecibles como siempre. El presidente Kasavubu finalmente se convenci de que nunca conseguira la aprobacin de la mayora de los Estados africanos en la Organizacin de la Unidad Africana (OUA) si Tshombe segua como primer ministro y era de hecho el seor de Katanga, as que Tshombe fue destituido y sustituido por Evariste Kimba. Por un momento pareca que la rebelin se haba salvado, pero en realidad el derrocamiento del gobierno de Tshombe fue la verificacin del preludio de una reconciliacin poltica que minara la rebelin y acabara con el apoyo recibido de los Estados africanos.

El 23 de octubre de 1965 Kasavubu asisti a un encuentro de jefes de Estado africanos en Accra presidido por Kwame Nkrumah. Kasavubu anunci que la rebelin en Congo estaba prcticamente terminada y que, por consiguiente, era posible prescindir de los servicios de los mercenarios blancos y enviarlos a casa.

Aquello bast para convencer a muchos dirigentes africanos. Fue una seal de derrota para los Estados africanos radicales, permiti que surgiera una alianza ms conservadora en el seno de la OUA y marc un punto de inflexin en los ltimos aos de la historia colonial de frica. Al considerar que el clima era entonces favorable, el 11 de noviembre de 1965 el lder blanco de Rhodesia, Ian Smith, declar unilateralmente la independencia respecto a Reino Unido. En Sudfrica se produjo un nuevo ataque contra el Congreso Nacional Africano (ANC, por sus siglas en ingls) que de hecho aplast al movimiento de masas contra el apartheid durante media dcada y se anim a los portugueses a mantener su dominio en Angola, Mozambique y Guinea-Bissau durante otra dcada, hasta 1975. Como indicamos antes, Ben Bella haba sido derrocado. A principios de 1966 Nkrumah fue destituido mientras se encontraba de visita en China y Mehdi Ben Barka, el lder radical marroqu que haba estado organizando la Conferencia Tricontinental (una reunin de los movimientos revolucionarios de todo el mundo que se celebr en La Habana en enero de 1966) fue secuestrado en Pars y asesinado.

Mientras tanto, en Congo, cuando Mike Hoare oy el discurso de Kasavubu y su promesa de enviar a los mercenarios a casa, acudi a Leopoldville a ver a Mobutu en persona. El general estaba furioso, recuerda, no se le haba consultado [] y se amarg por ello. Se persuadi al nuevo primer ministro, Kimba, de que hiciera una declaracin afirmando que no haba intencin de enviar a los mercenarios a casa hasta que Congo estuviera totalmente pacificado. Guevara tambin luchaba contra el cambio de la tendencia poltica en frica. El 1 de noviembre de 1965 recibi un mensaje urgente de Dar es Salaam advirtindole de que a consecuencia del encuentro de Accra el gobierno tanzano haba decidido cancelar la fuerza expedicionaria cubana. Demasiado consciente de las luchas internas dentro de la dirigencia congolea y preocupado por las implicaciones que esto pudiera tener, el presidente tanzano Nyerere consider que no tena demasiadas opciones.

Pero Guevara ya haba considerado la opcin de permanecer en la retaguardia, pasara lo que pasara, con veinte hombre bien escogidos. Entonces habra seguido luchando hasta que se desarrollara el movimiento o hasta agotar las posibilidades de este y en ese caso habra decidido buscar otro frente o pedir asilo en alguna parte. Daba la impresin de que Guevara consideraba que todava tena una misin fuera de Cuba. Pidi ayuda a China y Chou en Lai le aconsej permanecer en Congo formando grupos de resistencia, pero sin entrar en combate. Sin embargo, el 20 de noviembre toc a retirada y organiz el paso del lago Tanganica de vuelta a Tanzania. Todos los lderes congoleos estaban en plena retirada, los campesinos se haban vuelto cada vez ms hostiles, escribi.

El propio Fidel Castro afirmara aos ms tarde que en definitiva, fueron los lderes de Congo los que tomaron la decisin de interrumpir la lucha y los hombres se retiraron. En la prctica aquella decisin fue correcta; habamos comprobado que las condiciones para el desarrollo de aquella lucha, en aquel momento particular, no existan. Es discutible si, en efecto, era el caso o simplemente fruto de un hecho consumado. Pero, de cualquier modo, al cabo de unos das en Dar es Salaam la mayora de los cubanos volvi va Mosc a casa, a La Habana, donde informaron de su misin. Victor Dreke volvi a Cuba para dirigir una unidad militar que preparaba a voluntarios internacionalistas y en 1966 encabez la misin militar cubana a Guinea-Bissau/Cabo Verde, donde sirvi junto Amlcar Cabral. A continuacin desempe una funcin similar en la Repblica de Guinea. Volvi a Guinea-Bissau en 1986 encabezando la misin militar cubana hasta 1989 [1]. Jorge Risquet se convirti en el jefe de la Misin Internacionalista Civil Cubana en la Repblica Popular de Angola entre 1975 y 1979, en apoyo de Agostino Neto y al MPLA [2]. Otros miembros de la fuerza de guerrilleros de Guevara volveran a implicarse ms tarde en frica.

Despus de la misin militar cubana Che Guevara permaneci en la embajada cubana de Dar es Salaam para escribir su relato de la campaa congolea. A principios de 1966 viaj a Praga y volvi finalmente a Cuba, donde ayud a preparar la fuera expedicionaria que en noviembre de 1966 se iba a establecer al este de Bolivia. A diferencia de la situacin en Congo donde acept ser el nmero tres (como Tatu), por el motivo que fuera en Bolivia insisti en dirigir abiertamente la fuerza. Eso hizo que no le apoyara el Partido Comunista Boliviano, lo que en la prctica dej aislados a los guerrilleros cubanos.

En marzo de 1967, solo tres meses despus de llegar a la zona, los cubanos y sus aliados bolivianos fueron descubiertos por los bolivianos y en abril se vieron obligados a entrar en accin contra el ejrcito boliviano. Sin ayuda externa los miembros del grupo de guerrilleros fueron cayendo poco a poco y su moral fue disminuyendo. En octubre de 1967 Guevara fue capturado y fusilado al da siguiente.

En un sentido se podra afirmar que cuando decidi seguir luchando en unas condiciones desesperadas no haba aprendido nada de su experiencia en Congo; en otro, se podra decir que ya haba contemplado esa situacin en Congo cuando consider seriamente la posibilidad de quedarse a seguir luchando con veinte hombres bien elegidos y probablemente incluso desde abril de 1965 cuando escribi su carta a Castro renunciando a sus puestos en la jefatura del partido, al de ministro, a su rango de comandante y a la ciudadana cubana. Recordemos que, a fin de cuentas, era argentino y no cubano. Hasta cierto punto siempre haba sido una persona ajena. Tambin era un idealista que haba viajado por toda Amrica Latina en moto cuando era un mdico joven, haba conocido de cerca la vida de las personas pobres y se haba convencido de que se poda hacer algo para cambiar esas vidas por medio de la revolucin. Haba participado en el extraordinario xito de la revolucin cubana y haba visto lo que se poda hacer con unos pocos hombres decididos.

Resulta revelador que ya en 1965, cuando se march a Congo, escribiera lo siguiente a sus padres, que vivan en Argentina: Otra vez ms siento bajo mis talones el costillar de Rocinante. La idea de Guevara como un Don Quijote actual, que emprende aventuras en su viejo caballo para revivir la caballera, enmendar entuertos, traer la justicia al mundo, y, a pesar de una serie de encuentros desastrosos, lograr sobrevivir con la moral intacta hasta el final apela a lo romntico en todas aquellas personas que se consideran revolucionarias. Sin embargo, siempre fue un sueo, algo que Guevara reconoce en sus diarios de la guerra revolucionaria en Congo.

Vase Ernesto Che Guevara, The African Dream: the Diaries of the Revolutionary War in the Congo, Grove Press, N ueva York, 1999, traducido del castellano por Patrick Camiller; primera edicin en Gran Bretaa de The Harvill Press, Londres, 2000. Prlogo de Richard Gott, introduccin de Aleida Guevara March, pp. 244. [Obra original en castellano, Pasajes de la Guerra Revolucionaria. El Congo, Ocean Sur, 2009; vase la introduccin de Aleida Guevara, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=95850]

NB. Este artculo se inspira en gran medida en la introduccin de Richard Gott al relato de Ernesto Che Guevara procedente de sus diarios acerca de la participacin de los cubanos en las rebeliones o guerras revolucionarias en Congo a mediados de la dcada de 1960. Pero algunos de los comentarios son mos y de ello Gott no es, por supuesto, responsable.

Notas:

* Vase el discurso completo, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=146532 (N. de la t.).

** Vase la carta completa, http://www.cubadebate.cu/especiales/2017/10/03/la-historica-carta-del-che-a-fidel-su-despedida-hacia-la-inmortalidad-facsimil-y-video/#.WlSt9_ZG1hE (N. de la t.).

*** Mike Hoare fue un lder mercenario irlands al que en 1964 contrat el primer ministro congoleo Moise Tshombe para dirigir una unidad militar. Posteriormente se vanaglori de que l y sus hombres haban asesinado a entre 5.000 y 10.000 rebeldes congoleos en los 20 que pas en Congo. Pero no es suficiente. Hay 20 millones de congoleos y creo que aproximadamente la mitad de ellos fueron rebeldes en uno u otro momento mientras estuve ah. (N. de la t.)

[1] En 1990 el general Dreke se retir del servicio militar activo tras una exitosa carrera militar. Ejerci entonces como representante en frica de las corporaciones cubanas ANTEX y UNECA en proyectos de comercio y construccin, y fue vicepresidente de la Asociacin de Amistad Cuba-frica.

[2] A pesar de que la campaa de Congo encabezada por Che Guevara no logr derrotar a la contrarrevolucin en 1965, una dcada despus el gobierno cubano respondi a una peticin del lder del Movimiento Popular para la Liberacin de Angola (MPLA), Agostino Neto, de ayudar al movimiento de independencia a derrotar una invasin de las Fuerzas de Defensa de Sudfrica (SADF, por sus siglas en ingls), apoyadas por la CIA estadounidense, cuyo objetivo era instalar en Luanda un rgimen ttere apoyado por occidente. Entre noviembre de 1975 y principios de 1976 se desplegaron unos 55.000 soldados cubanos que ayudaron al ala militar del MPLA (FAPLA) a derrotar la intervencin de las SADF y a consolidar la independencia nacional de Angola. Las unidades militares cubanas permanecieron en Angola 16 aos luchando tanto con las fuerzas del FAPLA como con los cuadros militares de la Organizacin Popular de frica Suroccidental (SWAPO, por sus siglas en ingls) del Ejercito popular de Liberacin de Namibia (PLAN, por sus siglas en ingls) y el ala armada del ANC, Um Khonto We Sizwe (MK).

Estados Unidos y sus aliados en Pretoria armaron, financiaron y proporcionaron cobertura diplomtica tanto a Jonas Savimbi de UNITA como a Holden Roberto del FNLA establecido en el entonces Zaire, que adopt otro nombre tras el triunfo de la contrarrevolucin en Congo-Kinshasha. UNITA demostr ser el ms imponente de los enemigos ya que reciba asistencia directa de la CIA y de las SADF que entonces operaban en frica del Sudoeste (Namibia) antes de su independencia en 1990. Esta batalla lleg a su punto culminante en 1987-1988 con las batallas centradas en torno a Cuito Cuanavale donde las SADF fueron derrotas de forma aplastante en Angola. Estas batallas convencieron al rgimen racista de Pretoria y a quienes lo apoyaban en los gobiernos de Reagan y Bush de que no era posible derrotar militarmente a los movimientos de liberacin sudafricanos. En 1988 se declar un alto el fuego y se entablaron negociaciones entre el gobierno del MPLA en Angola y el rgimen de apartheid.

Estados Unidos y Sudfrica no queran que el gobierno cubano participara en las negociaciones orientadas a la retirada de las SADF del sur de Angola y el proceso de indecencia en Namibia. No obstante, debido al apoyo abrumador de la Organizacin de la Unidad Africana (OUA) y de las fuerzas progresivas del mundo, no solo se permiti a los cubanos participar en las negociaciones sino que desempearon un papel fundamental. El papel clave de Jorge Risquet en las negociaciones aument su talla internacional, que pona de manifiesto la trascendencia de Cuba en el proceso revolucionario africano. Risquet encabez la delegacin cubana en las negociaciones que dieron como resultado la retirada del ejrcito del apartheid del sur de Angola y la liberacin de la vecina Namibia de una ocupacin de asentamiento colonial que haba durado un siglo. A finales de 1989 se celebraron unas elecciones bajo supervisin internacional en Namibia que llevaron a la declaracin de independencia el 21 de marzo de 1990 bajo el liderazgo del presidente Sam Nujoma del SWAPO, vencedor en las elecciones por una abrumadora mayora.

La independencia de Namibia y las continuas luchas de masas y armadas en Sudfrica dirigidas por el ANC forzaron la cada de P.W. Botha, entonces presidente del rgimen apartheid, y el ascenso de F.W. DeKlerk. El nuevo rgimen empez a mostrar su voluntad de negociar el fin de la crisis poltica en Sudfrica: el 2 de febrero de 1990 fueron legalizados el ANC, el Partido Comunista de Sudfrica (SACP) y otras organizaciones que haban estado prohibidas. Nueve das despus, el 11 de febrero Nelson Mandela qued en libertad tras 27 aos de crcel en las prisiones del racista sistema de apartheid.

David Seddon es coautor (junto con David Renton y Leo Zeilig) de Congo: plunder and resistance, editado por Zed Books. Tambin es coordinado de una serie de artculos sobre protestas populares, movimientos sociales y lucha de clases dentro del proyecto con el mismo nombre [Popular protest, social movements and the class struggle] publicado en la pgina web RoAPE entre 2015 y 2016.

Fuente: http://www.pambazuka.org/pan-africanism/che-guevara-congo

Esta traduccin se puede reproducir libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelin como fuente de la traduccin.