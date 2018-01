Por qu cortar la ayuda estadounidense a la Autoridad Palestina no es una mala idea

La ayuda de Estados Unidos tiene como objetivo consolidar el papel de la AP como subcontratista de la ocupacin israel

Advierten los observadores y analistas que cortar la ayuda estadounidense a la Autoridad Palestina (AP) es peligroso y puede amenazar la estabilidad. Algunos sealan incluso que la amenaza del presidente Donald Trump es ms daina que su decisin de trasladar la embajada de Estados Unidos en Israel a Jerusaln

Los periodistas se preguntan de manera recurrente si los das de la AP estn contados despus de que Trump declarase que pagamos a los palestinos cientos de millones de dlares al ao y no recibimos ni consideracin ni respeto. Hace tiempo que ni siquiera quieren negociar. Trump tambin dijo que si los palestinos ya no estn dispuestos a hablar de paz, por qu deberamos hacerles esos enormes pagos?

Sin embargo, la amenaza de Trump de retirar la ayuda a la AP no debera sorprender.

Medidas contra los palestinos

La ayuda de Estados Unidos se ha utilizado siempre como herramienta poltica, y las condiciones asociadas a esa ayuda han repercutido de manera muy negativa y perjudicial en los palestinos.

Pero en caso de que la amenaza se cumpla, resulta tan negativo? Sostengo que no; que no es tan malo. Incluso podra ser beneficioso, no a corto plazo posiblemente, pero s en el futuro.

La ayuda de Estados Unidos tiene como objetivo consolidar el papel de la AP como subcontratista de la ocupacin israel. Adems de haber abaratado y prolongado la ocupacin beneficiando a la economa israel, ha afianzado la fragmentacin palestina y ha obstaculizado su potencial democratizador. Por todos estos motivos, que Estados Unidos corte su ayuda a la AP no es tan malo.

El primero y ms destacado objetivo de Estados Unidos en Palestina es promover la prevencin o reducir el terrorismo contra Israel. En otras palabras, se proporciona ayuda a los palestinos para proteger a Israel; entonces, a quin estn ayudando, a los palestinos o a Israel?

El primer paradigma de Israel

Siguiendo este primer paradigma de la seguridad israel, la Administracin de Estados Unidos ha destinado millones de dlares a financiar la seguridad de la AP con el fin de profesionalizar sus fuerzas de seguridad para que sirvan a la estabilidad y la seguridad de Israel, de su ocupacin y de los colonos de Cisjordania.

En una lgica perversa se ha convertido a la AP en subcontratista de la ocupacin israel subordinada a la ayuda y a las condiciones de Estados Unidos. No solo sostiene la ocupacin israel sino que tambin la hace rentable para Israel, para su economa y para sus empresas. La asistencia estadounidense a los palestinos se utiliza con demasiada frecuencia para pagar directamente a los acreedores de la AP, muchos de los cuales son empresas israeles que cobran depredadoras tarifas y se aprovechan de una economa palestina sometida.

Adems, la mayora de la ayuda estadounidense a Palestina (hasta el 72%), especialmente la ayuda destinada a seguridad, acaba en la economa de Israel. Por lo tanto, buena parte de la asistencia estadounidense a los palestinos se traduce en un eficaz apoyo adicional para Israel y sus aparatos de seguridad.

La ayuda estadounidense ha afianzado asimismo la fragmentacin palestina en la ltima dcada y ha alimentado la divisin entre Cisjordania y la Franja de Gaza. Adems, no solo priva a Palestina de su potencial democrtico sino que ampara la emergencia de un estilo de gobierno autoritario en Cisjordania.

Impulsados por su agenda securitaria, los procesos relativos a la seguridad que patrocina Estados Unidos tienen como objetivo criminalizar la resistencia contra la ocupacin de Israel y suprimir las necesidades y aspiraciones del pueblo palestino.

La intervencin de la ayuda estadounidense

Las operaciones e intervenciones de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y de la oficina del Coordinador de Seguridad de Estados Unidos (USSC) han sido esenciales y son la causa de todos estos perjuicios. Ambos organismos no solo violan los principios internacionales fundamentales relativos a la donacin de asistencia sino que actan eficazmente como valedor complementario de la ocupacin colonial israel.

Ciertamente, estos daos y consecuencias perjudiciales de la intervencin de la ayuda estadounidense no se revertirn automticamente porque la amenaza de Trump de recortar ayuda se convierta en realidad. Es mucho ms complejo que todo eso, pues requiere desmantelar complejas dinmicas, estructuras e instituciones que han surgido y se han implantado en el ltimo cuarto de siglo.

Lo que es crucial en esta etapa es que los palestinos no se asusten ni maldigan su suerte por perder entre 300 y 400 millones de dlares anuales; ms bien, deberan actuar, y para ello tienen muchas opciones. Para empezar, deberan exigir responsabilidades a la USAID y al USSC, y deberan revocar las exenciones de certificados de registro que el difunto lder palestino Yaser Arafat concedi a USAID para operar sin ningn control palestino.

Revertir el proceso de investigacin

Es hora de revertir el proceso de investigacin; en lugar de que sea la USAID la que investigue a los palestinos deben ser los palestinos los que investiguen a la USAID y a los dems organismos estadounidenses de la industria donante en Palestina.

Hacerlo requiere voluntad poltica y coraje por parte de los dirigentes polticos de Palestina. Sin embargo, el liderazgo actual de la AP sigue obsesionado con sus enfoques y frmulas fallidas.

La incapacidad del liderazgo de la AP para llevar a cabo pequeas acciones, como revocar las exenciones de registro de la USAID, refleja una profunda crisis de legitimidad e ilustra los movimientos tcticos del liderazgo actual de la AP para ganar tiempo, mantenerse como autoridad o re-colocar las cartas de las conversaciones de paz. Es urgente oponerse a esas tcticas y reemplazarlas por nuevas directrices estratgicas que emanen del pueblo palestino.

Sin embargo, el mayor reto pendiente es cmo canalizar las reivindicaciones y aspiraciones del pueblo palestino en una poltica legtima y en instituciones representativas.

Desde la perspectiva del pueblo palestino comn y corriente, a corto plazo habr consecuencias negativas si la amenaza de Trump de cortar la ayuda se materializa. Sin embargo, tambin es crucial admitir que la ayuda a la AP no se traduce automticamente en ayuda al pueblo palestino. Es engaoso suponer que la ayuda y sus beneficios llega al pueblo palestino. La industria de la donacin est diseada para beneficiar a unos pocos y perjudicar a muchos.

Sam Bahur, presidente de Americans for a Vibrant Palestinian Economy, razonaba hace poco de esta manera: Si el Congreso dejara de financiar a la AP no perdera el sueo. Puede que no facilite la vida cotidiana bajo la ocupacin pero quiz haga ver a los lderes estadounidenses lo absurdo de dejarse arrastrar cual rebao de ovejas por su pastor israel.

Yo tampoco perdera el sueo. Aun siendo cierto que el corte de la ayuda estadounidense tendr algunas consecuencias negativas en las vidas de los palestinos, las perspectivas a largo plazo pueden ser ms positivas porque obligara a la AP a abandonar el modelo de donacin impuesto en los Acuerdos de Oslo. Hay que abandonar ya el fracasado modelo de ayuda de Oslo.

Pero el proceso de eliminacin gradual requiere acciones serias, pasos concretos y claros, y un plan nacional de accin/rescate para una transicin hacia una frmula post-dos Estados y un marco post Acuerdos de Oslo.

Finalmente, aunque la asistencia humanitaria es importante, lo que ms importa a los palestinos comunes no es un cupn para obtener trigo o sardinas sino las races polticas para luchar contra la negacin de sus derechos.

Hasta que no se aborden esas races polticas e independientemente de lo grandes que sean los flujos de ayuda, los palestinos comunes no sentirn que la ayuda sea estadounidense, europea o rabe tiene algn beneficio para ellos.

La amenaza de Trump de cortar la ayuda ofrece a los palestinos comunes y corrientes una nueva oportunidad de emplazar los principios de autodeterminacin y dignidad en el ncleo de la industria de la donacin.





Alaa Tartir dirige el programa Al Shabaka: La red poltica palestina , y es investigador asociado en el Centre on Conflict, Development and Peacebuilding (CCDP) , The Graduate Institute of International and Development Studies (IHEID) en Ginebra, Suiza. www.alaatartir.com

